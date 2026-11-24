«Андижон» 120 дақиқага чидай олмади: «Локомотив» финалга йўл олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Локомотив» жамоаси Ўзбекистон кубоги яримфиналида «Андижон»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
- Асосий вақтда ҳисоб очилмаган ўйиннинг қўшимча бўлимларида Муҳаммадали Реимов ва Temuрхўжа Абдуҳолиқов рақиб дарвозасини ишғол қилди.
- «Андижон» вакили Ашортиа 75-дақиқада пеналтидан фойдалана олмади.
- Эндиликда «Локомотив» 10 декабр куни «Пахтакор» стадионида бўлиб ўтадиган финалда «Навбаҳор» билан тўқнаш келади.
Ўзбекистон кубоги яримфиналида «Локомотив» «Андижон»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга киритди. Нейтрал майдонда ўтган кескин беллашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади. Бироқ қўшимча бўлимларда пойтахт жамоаси икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ғалабани расмийлаштирди.
Учрашувнинг биринчи бўлими ва асосий вақтдаги қолган дақиқаларида жамоалар гол уриш учун бир қатор имкониятларга эга бўлди. Аммо дарвозалар дахлсизлиги сақланиб қолди. Ҳатто 75-дақиқада «Андижон» вакили Ашортиа пенальтидан фойдалана олмади.
Қўшимча бўлимларда «Локомотив»нинг икки зарбаси
Асосий вақтда ғолиб аниқланмаганидан кейин жамоалар қўшимча бўлимларда ҳам курашни давом эттирди. Бу босқичда «Локомотив» вазиятлардан унумли фойдаланди.
97-дақиқада Муҳаммадали Реимов ҳисобни очиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Орадан 11 дақиқа ўтиб, 108-дақиқада Темурхўжа Абдуҳолиқов Жасур Яхшибоевнинг узатмасидан кейин иккинчи голни киритди.
Шу тариқа, «Локомотив» 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритиб, Ўзбекистон кубоги финалига йўл олди.
«Андижон» пенальтидан фойдалана олмади
Беллашув давомида ҳар икки жамоа вакиллари огоҳлантирилди. «Андижон» сафида Турғунбоев 90+4-дақиқада, Абдуманнопов эса 63-дақиқада сариқ карточка олди. «Локомотив»да Иванов 49-дақиқада огоҳлантирилди.
Учрашувнинг муҳим бурилиш нуқталаридан бири 75-дақиқада юз берди. «Андижон» пенальти тепиш имкониятига эга бўлди, аммо Ашортиа ушбу вазиятдан гол ура олмади. Бу эса жамоанинг ҳисобни очиш имкониятларидан бири бой берилишига сабаб бўлди.
Кубок финалида «Локомотив» – «Навбаҳор»
Яримфиналдаги ғалабадан сўнг «Локомотив» Ўзбекистон кубогининг бош соврини учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритди. Финалда пойтахт клубига «Навбаҳор» рақиб бўлади.
Ҳал қилувчи учрашув 10 декабрь куни «Пахтакор» стадионида ўтказилади. Энди ҳар икки жамоани мавсумнинг муҳим беллашувларидан бири кутмоқда.
Ўзбекистон кубоги. Яримфинал
«Андижон» – «Локомотив» — 0:2
Голлар: Муҳаммадали Реимов (97), Темурхўжа Абдуҳолиқов (108).
Огоҳлантиришлар: Иванов (49), Абдуманнопов (63), Турғунбоев (90+4).
Фойдаланилмаган пенальти: Ашортиа (75).
«Андижон»: Адҳамов, Абдумажидов, Андроникашвили, Чаласан, Турғунбоев, Темиров (Каримов, 102), Исмоналиев, Тоиров (Иминов, 90), Боаке, Сулаймонов (Турдимуродов, 70), Абдуманнопов (Ашортиа, 69; Холдорхонов, 90).
«Локомотив»: Козлов, Тўплиев (Нуруллаев, 68), Абдуҳолиқов (Ибрайимов, 114), Иванов (Нишич, 68), Шушняр, Мирзаев, Кучеренко, Поёнов, Туропов (Реимов, 78), Зотеев (Муҳаммадиев, 114), Яхшибоев.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…