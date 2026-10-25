«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди

·53·Спорт
«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида ўтган «Динамо» ва «Андижон» жамоалари ўртасидаги баҳс 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
  • Учрашувнинг 85-дақиқасида Улуғбек Абдуллаев мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса, 90+2-дақиқада Усмонали Исмоналиев мувозанатни тиклади.
  • Мазкур натижадан сўнг ҳар икки клуб 31 очко жамғариб, турнир жадвалида мос равишда 9 ва 10-ўринларни эгаллаб турибди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида Самарқандда кечган марказий баҳслардан бирида «Динамо» ўз майдонида водийнинг «Андижон» клубини қабул қилди. Учрашув тақдири сўнгги дақиқаларда ҳал бўлиб, асабий ва шиддатли руҳда ўтган тўқнашув 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.

Ўйиннинг асосий вақти якунига қадар томонлар эҳтиёткорликни биринчи ўринга қўйишди, бироқ сўнгги 10 дақиқаликда мухлислар ҳақиқий футбол триллерига гувоҳ бўлишди.

Сўнгги дақиқалардаги портлаш ва 90+2-дақиқадаги нажот

Учрашув кульминацияси ҳакамнинг финал ҳуштаги яқинлашганда юз берди:

  • 85-дақиқа: Абдуллаевдан муҳим зарба: Захирадан майдонга тушган Улуғбек Абдуллаев 85-дақиқада «Андижон» дарвозасини аниқ нишонга олиб, самарқандлик мухлисларни қувончга кўмди (1:0);

  • 90+2-дақиқа: Исмоналиевнинг жавоби: Ғалабани расмийлаштиришга шошилган мезбонлар охирги сонияларда ҳимояда хатога йўл қўйди — Усмонали Исмоналиев қўшиб берилган 2-дақиқада мувозанатни тиклаб, «бургутлар»ни мағлубиятдан қутқариб қолди (1:1);

  • Огоҳлантиришлар ва босим: Ўйин охирида кескинлик кучайиб, ҳакам томонидан андижонликлар футболчилари Тоиров (76) ҳамда Холдорхонов (84) сариқ карточка билан жазоланди.

Турнир жадвали: Тенглик ва ёнма-ён қўшнилик

Қўлга киритилган бир очко ҳар икки клубнинг мусобақа жадвалидаги позициясини деярли ўзгаришсиз қолдирди:

  • 31 очколик кўрсаткич: Мазкур дуранг натижасида ҳар иккала жамоанинг очколари сони тенг — 31 тадан етиб борди;

  • Жадвалдаги ўринлар: Тўплар нисбати ва қўшимча кўрсаткичларга кўра «Андижон» турнир жадвалининг 9-поғонасида қолган бўлса, «Динамо» мустаҳкам равишда 10-ўринни эгаллаб турибди.

Ўйин қайдномаси:

Суперлига. 25-тур

«Динамо» — «Андижон» 1:1

  • Голлар: Улуғбек Абдуллаев 85 — Усмонали Исмоналиев 90+2.

  • Огоҳлантиришлар: Тоиров 76, Холдорхонов 84.

  • «Динамо»: Неманов, Штефан, Амонов (Ҳайдаров, 55), Ҳожимирзаев (Абдусаломов, 84), Думбуя, Жумабоев, Худойбердиев (Аванесян, 55), Ўрмонжонов (Абдуллаев, 65), Ҳайдаревич, Абдураҳмонов, Сейтвелиев.

  • «Андижон»: Адҳамов (Потапов, 46), Абдумажидов, Ғуломов, Иминов (Андроникашвили, 79), Чаласан, Турғунбоев (Холдорхонов, 46), Темиров, Исмоналиев, Абдуманнопов, Тоиров, Турдимуродов (Каримов, 79).

Ўзбекистон СуперлигасиДинамо СамарқандАндижон ФК
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон кубоги яримфиналлари қаерда ва қачон ўтади? ПФЛ баҳсли қарор эълон қилдиЎзбекистон кубоги яримфиналлари қаерда ва қачон ўтади? ПФЛ баҳсли қарор эълон қилдиКеча 10:18“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?10 октябр 06:40Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!18 сентябр 06:08«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди10 сентябр 21:37Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...20 август 06:27Франк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиФранк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирди30 июл 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди