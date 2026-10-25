«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида ўтган «Динамо» ва «Андижон» жамоалари ўртасидаги баҳс 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
- Учрашувнинг 85-дақиқасида Улуғбек Абдуллаев мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса, 90+2-дақиқада Усмонали Исмоналиев мувозанатни тиклади.
- Мазкур натижадан сўнг ҳар икки клуб 31 очко жамғариб, турнир жадвалида мос равишда 9 ва 10-ўринларни эгаллаб турибди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида Самарқандда кечган марказий баҳслардан бирида «Динамо» ўз майдонида водийнинг «Андижон» клубини қабул қилди. Учрашув тақдири сўнгги дақиқаларда ҳал бўлиб, асабий ва шиддатли руҳда ўтган тўқнашув 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Ўйиннинг асосий вақти якунига қадар томонлар эҳтиёткорликни биринчи ўринга қўйишди, бироқ сўнгги 10 дақиқаликда мухлислар ҳақиқий футбол триллерига гувоҳ бўлишди.
Сўнгги дақиқалардаги портлаш ва 90+2-дақиқадаги нажот
Учрашув кульминацияси ҳакамнинг финал ҳуштаги яқинлашганда юз берди:
85-дақиқа: Абдуллаевдан муҳим зарба: Захирадан майдонга тушган Улуғбек Абдуллаев 85-дақиқада «Андижон» дарвозасини аниқ нишонга олиб, самарқандлик мухлисларни қувончга кўмди (1:0);
90+2-дақиқа: Исмоналиевнинг жавоби: Ғалабани расмийлаштиришга шошилган мезбонлар охирги сонияларда ҳимояда хатога йўл қўйди — Усмонали Исмоналиев қўшиб берилган 2-дақиқада мувозанатни тиклаб, «бургутлар»ни мағлубиятдан қутқариб қолди (1:1);
Огоҳлантиришлар ва босим: Ўйин охирида кескинлик кучайиб, ҳакам томонидан андижонликлар футболчилари Тоиров (76) ҳамда Холдорхонов (84) сариқ карточка билан жазоланди.
Турнир жадвали: Тенглик ва ёнма-ён қўшнилик
Қўлга киритилган бир очко ҳар икки клубнинг мусобақа жадвалидаги позициясини деярли ўзгаришсиз қолдирди:
31 очколик кўрсаткич: Мазкур дуранг натижасида ҳар иккала жамоанинг очколари сони тенг — 31 тадан етиб борди;
Жадвалдаги ўринлар: Тўплар нисбати ва қўшимча кўрсаткичларга кўра «Андижон» турнир жадвалининг 9-поғонасида қолган бўлса, «Динамо» мустаҳкам равишда 10-ўринни эгаллаб турибди.
Ўйин қайдномаси:
Суперлига. 25-тур
«Динамо» — «Андижон» 1:1
Голлар: Улуғбек Абдуллаев 85 — Усмонали Исмоналиев 90+2.
Огоҳлантиришлар: Тоиров 76, Холдорхонов 84.
«Динамо»: Неманов, Штефан, Амонов (Ҳайдаров, 55), Ҳожимирзаев (Абдусаломов, 84), Думбуя, Жумабоев, Худойбердиев (Аванесян, 55), Ўрмонжонов (Абдуллаев, 65), Ҳайдаревич, Абдураҳмонов, Сейтвелиев.
«Андижон»: Адҳамов (Потапов, 46), Абдумажидов, Ғуломов, Иминов (Андроникашвили, 79), Чаласан, Турғунбоев (Холдорхонов, 46), Темиров, Исмоналиев, Абдуманнопов, Тоиров, Турдимуродов (Каримов, 79).
Изоҳлар 0
…