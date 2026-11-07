Андижонда камбэк: “Локомотив” автоголдан сўнг 3 та тўп киритиб, ғалабани илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 27-турида Тошкентнинг «Локомотив» клуби сафарда «Андижон» устидан 3:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
- Учрашувнинг 5-дақиқасида Александр Шушняр ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйган бўлса-да, кейинчалик Temuрхўжа Абдухолиқов, Николай Иванов ва Суҳроб Нуруллоев киритган голлар пойтахтликларга муваффақият келтирди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида водийда кечган марказий тўқнашувда Тошкентнинг «Локомотив» клуби сафарда «Андижон» устидан 3:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
Учрашув мезбонлар учун жуда омадли бошланган бўлса-да, «темирйўлчилар» тезкор жавоб қайтариб, иккинчи бўлимда ўйин тизгинини бутунлай ўз қўлларига олишга муваффақ бўлишди.
Тезкор автогол ва Абдухолиқовнинг совуққон жавоби
Ўйин илк дақиқаларданоқ юқори суръат ва кутилмаган бурилишлар билан бошланди:
5-дақиқадаги шок: Баҳс бошида «Локомотив» ҳимоячиси Александр Шушняр кутилмаган хатога йўл қўйиб, тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди ва «Андижон»ни олдинга олиб чиқди;
3 дақиқа ичидаги мувозанат: Тошкентликлар бу зарбадан эсанкираб қолмади. Орадан атиги уч дақиқа ўтиб, 8-дақиқада Суҳроб Нуруллоевнинг узатмасини Темурхўжа Абдухолиқов голга айлантириб, ҳисобни тенглаштирди — 1:1;
Биринчи бўлим интригаси: Ҳар икки томон очиқ ва ҳужумкор футбол намойиш этиб, танаффусга қадар кескин кураш олиб борди.
Иккинчи бўлимдаги ҳукм: Иванов ва Нуруллоевнинг голлари
Иккинчи 45 дақиқалик бошланиши биланоқ меҳмонлар ҳужумкор босимни кескин оширди:
48-дақиқа: Ивановдан гол: Танаффусдан сўнг майдонга тушган «темирйўлчилар» тезкор ҳужум уюштириб, Николай Иванов ижросидаги аниқ зарба эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олишди;
56-дақиқа: Сўнгги нуқта: Сардор Мирзаевнинг ажойиб тўп оширишидан сўнг учрашув қаҳрамонларидан бирига айланган Суҳроб Нуруллоев ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди ва ўйин тақдирини деярли ҳал қилди.
Турнир жадвалидаги ўзгаришлар: «Локомотив» 5-ўринга кўтарилди
Қўлга киритилган ушбу уч очко иккала жамоанинг мавсумдаги амбицияларига жиддий таъсир ўтказди:
«Локомотив» топ-бешликда: Иродали сафар ғалабасидан кейин пойтахтликлар ўз очколари сонини 45 тага етказиб, чемпионат турнир жадвалида фахрли 5-ўринга кўтарилиб олди;
«Андижон»нинг хавфли зонаси: Ўз майдонидаги ушбу оғриқли мағлубиятдан сўнг «Андижон» 31 очко билан жадвалнинг 10-поғонасида қолиб кетди ва қуйи ўринлардан узоқлашиш имкониятини қўлдан чиқарди.
Изоҳлар 0
…