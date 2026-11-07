Андижонда камбэк: “Локомотив” автоголдан сўнг 3 та тўп киритиб, ғалабани илиб кетди

·23·Спорт
Андижонда камбэк: “Локомотив” автоголдан сўнг 3 та тўп киритиб, ғалабани илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 27-турида Тошкентнинг «Локомотив» клуби сафарда «Андижон» устидан 3:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
  • Учрашувнинг 5-дақиқасида Александр Шушняр ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйган бўлса-да, кейинчалик Temuрхўжа Абдухолиқов, Николай Иванов ва Суҳроб Нуруллоев киритган голлар пойтахтликларга муваффақият келтирди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида водийда кечган марказий тўқнашувда Тошкентнинг «Локомотив» клуби сафарда «Андижон» устидан 3:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.

Учрашув мезбонлар учун жуда омадли бошланган бўлса-да, «темирйўлчилар» тезкор жавоб қайтариб, иккинчи бўлимда ўйин тизгинини бутунлай ўз қўлларига олишга муваффақ бўлишди.

Тезкор автогол ва Абдухолиқовнинг совуққон жавоби

Ўйин илк дақиқаларданоқ юқори суръат ва кутилмаган бурилишлар билан бошланди:

  • 5-дақиқадаги шок: Баҳс бошида «Локомотив» ҳимоячиси Александр Шушняр кутилмаган хатога йўл қўйиб, тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди ва «Андижон»ни олдинга олиб чиқди;

  • 3 дақиқа ичидаги мувозанат: Тошкентликлар бу зарбадан эсанкираб қолмади. Орадан атиги уч дақиқа ўтиб, 8-дақиқада Суҳроб Нуруллоевнинг узатмасини Темурхўжа Абдухолиқов голга айлантириб, ҳисобни тенглаштирди — 1:1;

  • Биринчи бўлим интригаси: Ҳар икки томон очиқ ва ҳужумкор футбол намойиш этиб, танаффусга қадар кескин кураш олиб борди.

Иккинчи бўлимдаги ҳукм: Иванов ва Нуруллоевнинг голлари

Иккинчи 45 дақиқалик бошланиши биланоқ меҳмонлар ҳужумкор босимни кескин оширди:

  • 48-дақиқа: Ивановдан гол: Танаффусдан сўнг майдонга тушган «темирйўлчилар» тезкор ҳужум уюштириб, Николай Иванов ижросидаги аниқ зарба эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олишди;

  • 56-дақиқа: Сўнгги нуқта: Сардор Мирзаевнинг ажойиб тўп оширишидан сўнг учрашув қаҳрамонларидан бирига айланган Суҳроб Нуруллоев ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди ва ўйин тақдирини деярли ҳал қилди.

Турнир жадвалидаги ўзгаришлар: «Локомотив» 5-ўринга кўтарилди

Қўлга киритилган ушбу уч очко иккала жамоанинг мавсумдаги амбицияларига жиддий таъсир ўтказди:

  • «Локомотив» топ-бешликда: Иродали сафар ғалабасидан кейин пойтахтликлар ўз очколари сонини 45 тага етказиб, чемпионат турнир жадвалида фахрли 5-ўринга кўтарилиб олди;

  • «Андижон»нинг хавфли зонаси: Ўз майдонидаги ушбу оғриқли мағлубиятдан сўнг «Андижон» 31 очко билан жадвалнинг 10-поғонасида қолиб кетди ва қуйи ўринлардан узоқлашиш имкониятини қўлдан чиқарди.

Ўзбекистон СуперлигасиЛокомотив ТошкентАндижон ФКТемурхўжа Абдухолиқов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Драган Черан кутилмаганда «Андижон» билан шартномани бекор қилдиДраган Черан кутилмаганда «Андижон» билан шартномани бекор қилди29 октябр 23:08Абрамов “Динамо”нинг 90+2-дақиқада қўлдан чиқарган ғалабаси сабабларини очиқладиАбрамов “Динамо”нинг 90+2-дақиқада қўлдан чиқарган ғалабаси сабабларини очиқлади26 октябр 07:19«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди25 октябр 21:0990+1-дақиқадаги драма: ОКМК сўнгги сонияларда “Локомотив”дан ғалабани илиб кетди90+1-дақиқадаги драма: ОКМК сўнгги сонияларда “Локомотив”дан ғалабани илиб кетди1 ноябр 18:10Ўзбекистон кубоги яримфиналлари қаерда ва қачон ўтади? ПФЛ баҳсли қарор эълон қилдиЎзбекистон кубоги яримфиналлари қаерда ва қачон ўтади? ПФЛ баҳсли қарор эълон қилди24 октябр 10:18«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди11 сентябр 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози