«Динамо» уч марта гол урди, аммо «Бунёдкор»га 0:1 ҳисобида ютқазди (шедевр гол)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 28-турида «Бунёдкор» клуби сафарда «Динамо» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувдаги ягона голни 59-дақиқада Сардор Абдунабиев киритди.
- Вадим Абрамов бошчилигидаги «Динамо» ўйин давомида уч марта рақиб дарвозасини ишғол қилган бўлса-да, VAR текширувидан сўнг офсайд сабабли бу голлар ҳисобга олинмади.
- Ушбу натижадан кейин «Динамо» 37 очко билан 9-ўринда қолган бўлса, «Бунёдкор» 29 очко билан 13-поғонага кўтарилди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 28-турида Самарқандда «Динамо» ва «Бунёдкор» ўртасидаги баҳс меҳмонларнинг минимал ғалабаси билан якунланди. Сардор Абдунабиевнинг 59-дақиқадаги голи учрашув тақдирини ҳал қилди. Вадим Абрамов бошчилигидаги «Динамо» эса ўйин давомида офсайд сабаб VAR орқали ҳисобга олинмаган учта голдан кейин ҳам мағлубиятдан қутула олмади.
Самарқандда кечган баҳсда «Динамо» ва «Бунёдкор» мухлисларига кескин ва драматик ўйин тақдим этди. Унда мезбонлар бир неча бор рақиб дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлган бўлса-да, учта гол офсайд сабабли инобатга олинмади. Учрашувдаги ягона расмий гол эса иккинчи бўлимда киритилди.
Абдунабиев «Бунёдкор»га ғалаба келтирди
Учрашувнинг 59-дақиқасида Сардор Абдунабиев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Бунёдкор»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Кейинги дақиқаларда «Динамо» мувозанатни тиклашга ҳаракат қилди, аммо самарқандликларнинг голлари офсайд сабабли ҳисобга олинмади.
Вадим Абрамов шогирдлари уч марта дарвозани ишғол қилган бўлса-да, VAR текширувларидан кейин бу голлар расмий натижага таъсир кўрсатмади. Шу тариқа, баҳс 0:1 ҳисобида якунланди.
«Динамо» турнир жадвалида 9-ўринда қолди
Ушбу мағлубиятдан кейин «Динамо» 37 очко билан Суперлига турнир жадвалининг 9-ўрнида қолди. «Бунёдкор» эса муҳим уч очкони қўлга киритиб, 29 очко билан 13-поғонага кўтарилди.
Суперлига. 28-тур
Динамо — Бунёдкор 0:1
Гол: 59' — Сардор Абдунабиев
«Динамо» таркиби: Неманов, Сейтвелиев, Штефан, Радаев, Жумабоев, Худойбердиев (Ҳайдаров, 78'), Думбуя, Хайдарович, Ҳожимирзаев, Амонов (Тўхтасинов, 78'), Абдураҳмонов.
«Бунёдкор» таркиби: Абдужалилов, Анваров, Букрин, Олимжонов, Аҳмаджонов (Икромов, 58'), Нематжонов (Абдунабиев, 58'), Абдусаломов, Турсунмаҳаммадов, Тўрақулов, Тўлқинбеков (Аннаматов, 87'), Кривокапич.
Огоҳлантиришлар: Тўлқинбеков (60'), Абдунабиев (70'), Абдусаломов (76'), Тўрақулов (90+8'), Бошкович (90+9').
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…