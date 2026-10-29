Драган Черан кутилмаганда «Андижон» билан шартномани бекор қилди

·3·Спорт
Драган Черан кутилмаганда «Андижон» билан шартномани бекор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 6 карра тўпурари Драган Черан мавсум якунига етмасдан «Андижон» клуби билан шартномани бекор қилди.
  • 39 ёшли сербиялик ҳужумчи жорий мавсумда жамоа сафида 22 та ўйинда майдонга тушиб, 3 та гол ва 1 та голли узатмага муаллифлик қилган эди.
  • Футболчи охирги марта 15 октябр куни «Қизилқум»га қарши баҳсда иштирок этганидан сўнг, кейинги икки учрашувда қайдномага киритилмади.

Ўзбекистон Суперлигаси тарихидаги энг ёрқин легионерлардан бири, 6 карра мамлакат тўпурари Драган Черан мавсум якунига етмасдан «Андижон» клубини тарк этди. 39 ёшли сербиялик тажрибали ҳужумчи ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали «бургутлар» ва уларнинг мухлислари билан хайрлашганини эълон қилди.

Футболчининг «Зига-зага, раҳмат» дея қолдирган қисқа ва таъсирли хабари ўзбек футболи ихлосмандлари орасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

«Андижон»даги сўнгги кунлар ва бекор бўлган умидлар

Чераннинг жамоадан кетиши бир неча ҳафтадан бери майдондан ташқарида қолиб кетаётгани фонида юз берди:

  • Сўнгги ўйин ва қайдномадан ташқарида қолиш: Сербиялик тўпурар охирги марта 15 октябрь куни Суперлига доирасидаги «Қизилқум»га қарши баҳсда (0:1) майдонга тушган эди;

  • Икки ўйинлик танаффус: Шундан кейинги иккита учрашувда форвард «Андижон»нинг қайдномасига ҳам киритилмади ва клуб раҳбарияти билан муносабатларига нуқта қўйилгани ойдинлашди;

  • Мавсумдаги статистик кўрсаткичлар: Жорий мавсум давомида Черан андижонликлар сафида жами 22 та расмий учрашувда иштирок этиб, ўз ҳисобига 3 та гол ва 1 та голли узатма ёздириб қўйди.

Ўзбек футболидаги ўчмас из: 2016 йилдан бошланган буюк йўл

Драган Черан Ўзбекистон миллий чемпионати солномасида ўз номини олтин ҳарфлар билан муҳрлаган кам сонли легионерлардан биридир:

  • 10 йиллик фаолият: У 2016 йилдан бери Ўзбекистон клублари сафида мунтазам равишда тўп суриб келмоқда;

  • «Насаф» ва «Пахтакор» даври: Сербиялик юлдуз фаолиятининг асосий ва энг муваффақиятли йилларини Қаршининг «Насаф» ҳамда Тошкентнинг «Пахтакор» клубларида ўтказган;

  • Рекорд даражадаги тўпурарлик: Драган Черан нақ 6 маротаба Ўзбекистон Суперлигасининг энг яхши тўпурари сифатида «Олтин бутса»ни қўлга киритган бўлиб, бу кўрсаткич мустақил чемпионатимиз тарихидаги мутлақ рекордлардан биридир.

Ҳозирча фахрий тўпурар футболчилик фаолиятини якунлайдими ёки янги клубда давом эттирадими — бу борада расмий тўхтамга келинганича йўқ. Бироқ унинг «Андижон» билан хайрлашуви Суперлигадаги бутун бир давр якунига яқинлашаётганидан далолат беради.

Драган ЧеранАндижон ФКЎзбекистон Суперлигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абрамов “Динамо”нинг 90+2-дақиқада қўлдан чиқарган ғалабаси сабабларини очиқладиАбрамов “Динамо”нинг 90+2-дақиқада қўлдан чиқарган ғалабаси сабабларини очиқлади26 октябр 07:19«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди25 октябр 21:09Ўзбекистон кубоги яримфиналлари қаерда ва қачон ўтади? ПФЛ баҳсли қарор эълон қилдиЎзбекистон кубоги яримфиналлари қаерда ва қачон ўтади? ПФЛ баҳсли қарор эълон қилди24 октябр 10:18 «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқди «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқди15 сентябр 22:10Суперлигада 24-тур баҳслари старт олди — натижалар ва асосий тафсилотларСуперлигада 24-тур баҳслари старт олди — натижалар ва асосий тафсилотлар15 октябр 22:39Уч қизил карточка: «Пахтакор» пешқадамлик имконини бой бердиУч қизил карточка: «Пахтакор» пешқадамлик имконини бой берди1 август 21:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди