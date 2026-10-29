Драган Черан кутилмаганда «Андижон» билан шартномани бекор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 6 карра тўпурари Драган Черан мавсум якунига етмасдан «Андижон» клуби билан шартномани бекор қилди.
- 39 ёшли сербиялик ҳужумчи жорий мавсумда жамоа сафида 22 та ўйинда майдонга тушиб, 3 та гол ва 1 та голли узатмага муаллифлик қилган эди.
- Футболчи охирги марта 15 октябр куни «Қизилқум»га қарши баҳсда иштирок этганидан сўнг, кейинги икки учрашувда қайдномага киритилмади.
Ўзбекистон Суперлигаси тарихидаги энг ёрқин легионерлардан бири, 6 карра мамлакат тўпурари Драган Черан мавсум якунига етмасдан «Андижон» клубини тарк этди. 39 ёшли сербиялик тажрибали ҳужумчи ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали «бургутлар» ва уларнинг мухлислари билан хайрлашганини эълон қилди.
Футболчининг «Зига-зага, раҳмат» дея қолдирган қисқа ва таъсирли хабари ўзбек футболи ихлосмандлари орасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
«Андижон»даги сўнгги кунлар ва бекор бўлган умидлар
Чераннинг жамоадан кетиши бир неча ҳафтадан бери майдондан ташқарида қолиб кетаётгани фонида юз берди:
Сўнгги ўйин ва қайдномадан ташқарида қолиш: Сербиялик тўпурар охирги марта 15 октябрь куни Суперлига доирасидаги «Қизилқум»га қарши баҳсда (0:1) майдонга тушган эди;
Икки ўйинлик танаффус: Шундан кейинги иккита учрашувда форвард «Андижон»нинг қайдномасига ҳам киритилмади ва клуб раҳбарияти билан муносабатларига нуқта қўйилгани ойдинлашди;
Мавсумдаги статистик кўрсаткичлар: Жорий мавсум давомида Черан андижонликлар сафида жами 22 та расмий учрашувда иштирок этиб, ўз ҳисобига 3 та гол ва 1 та голли узатма ёздириб қўйди.
Ўзбек футболидаги ўчмас из: 2016 йилдан бошланган буюк йўл
Драган Черан Ўзбекистон миллий чемпионати солномасида ўз номини олтин ҳарфлар билан муҳрлаган кам сонли легионерлардан биридир:
10 йиллик фаолият: У 2016 йилдан бери Ўзбекистон клублари сафида мунтазам равишда тўп суриб келмоқда;
«Насаф» ва «Пахтакор» даври: Сербиялик юлдуз фаолиятининг асосий ва энг муваффақиятли йилларини Қаршининг «Насаф» ҳамда Тошкентнинг «Пахтакор» клубларида ўтказган;
Рекорд даражадаги тўпурарлик: Драган Черан нақ 6 маротаба Ўзбекистон Суперлигасининг энг яхши тўпурари сифатида «Олтин бутса»ни қўлга киритган бўлиб, бу кўрсаткич мустақил чемпионатимиз тарихидаги мутлақ рекордлардан биридир.
Ҳозирча фахрий тўпурар футболчилик фаолиятини якунлайдими ёки янги клубда давом эттирадими — бу борада расмий тўхтамга келинганича йўқ. Бироқ унинг «Андижон» билан хайрлашуви Суперлигадаги бутун бир давр якунига яқинлашаётганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…