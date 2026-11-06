“Динамо” бир киши кам қолган “Сўғдиёна” устидан иродали ғалабага эришди
Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида Зомин шаҳрида кечган «Сўғдиёна» ҳамда Самарқанднинг «Динамо» жамоалари ўртасидаги учрашув шиддатли курашлар ва кутилмаган бурилишларга бой бўлди. Мезбонлар учрашувни тезкор гол билан бошлаган бўлса-да, Вадим Абрамов шогирдлари ирода кўрсатиб, сафардан 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан қайтди.
Бу ғалабадан сўнг Самарқанд клуби ўз очколари сонини 37 тага етказиб, турнир жадвалида 8-поғонага кўтарилиб олди. 30 очко билан қолган жиззахликлар эса 11-ўринда бормоқда.
Тезкор старт ва ўйин тақдирини ўзгартирган четлатиш
Беллашув дастлабки дақиқалардан шиддатли тарзда бошланди:
2-дақиқадаги ҳисоб: «Сўғдиёна» сардори Жавоҳир Қаҳрамонов ўйиннинг 2-дақиқасидаёқ аниқ зарба билан ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);
Қизил карточка ва мувозанатнинг бузилиши: 29-дақиқада «Сўғдиёна» ҳимоячиси Нодиржон Сойибов қўполлиги учун тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдондан четлатилди. Бу воқелик учрашув сценарийсини бутунлай ўзгартириб юборди;
Думбиядан жавоб голи: Сон жиҳатидан устунликка эришган самарқандликлар босимни кучайтириб, 33-дақиқада Амаду Думбиянинг голи эвазига ҳисобни тенглаштирди (1:1).
Иккинчи бўлим: Абрамов шогирдларидан ишончли нуқта
Иккинчи бўлим тўлиқ меҳмонлар назорати остида кечди:
72-дақиқа ва пенальти: «Динамо» ҳужумчиси Анваржон Ҳожимирзаев белгиланган пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, жамоасини ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:2);
79-дақиқада захирадан тушган қаҳрамон: Иккинчи бўлим бошида майдонга тушган Расул Йўлдошев 79-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол этиб, самарқандликларнинг якуний ғалабасини мустаҳкамлади (1:3).
Ўйин протоколи:
Суперлига. 27-тур: «Сўғдиёна» – «Динамо» 1:3
Голлар: Жавоҳир Қаҳрамонов 2' (1:0) — Амаду Думбия 33' (1:1), Анваржон Ҳожимирзаев 72' пен. (1:2), Расул Йўлдошев 79' (1:3);
Огоҳлантиришлар: Харис Хайдаревич 48', Амаду Думбия 58', Эдем Неманов 59' (барчаси «Динамо»);
Четлатиш: Нодиржон Сойибов 29' («Сўғдиёна»).
Изоҳлар 0
…