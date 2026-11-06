“Динамо” бир киши кам қолган “Сўғдиёна” устидан иродали ғалабага эришди

·1·Спорт
“Динамо” бир киши кам қолган “Сўғдиёна” устидан иродали ғалабага эришди

Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида Зомин шаҳрида кечган «Сўғдиёна» ҳамда Самарқанднинг «Динамо» жамоалари ўртасидаги учрашув шиддатли курашлар ва кутилмаган бурилишларга бой бўлди. Мезбонлар учрашувни тезкор гол билан бошлаган бўлса-да, Вадим Абрамов шогирдлари ирода кўрсатиб, сафардан 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан қайтди.

Бу ғалабадан сўнг Самарқанд клуби ўз очколари сонини 37 тага етказиб, турнир жадвалида 8-поғонага кўтарилиб олди. 30 очко билан қолган жиззахликлар эса 11-ўринда бормоқда.

Тезкор старт ва ўйин тақдирини ўзгартирган четлатиш

Беллашув дастлабки дақиқалардан шиддатли тарзда бошланди:

  • 2-дақиқадаги ҳисоб: «Сўғдиёна» сардори Жавоҳир Қаҳрамонов ўйиннинг 2-дақиқасидаёқ аниқ зарба билан ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Қизил карточка ва мувозанатнинг бузилиши: 29-дақиқада «Сўғдиёна» ҳимоячиси Нодиржон Сойибов қўполлиги учун тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдондан четлатилди. Бу воқелик учрашув сценарийсини бутунлай ўзгартириб юборди;

  • Думбиядан жавоб голи: Сон жиҳатидан устунликка эришган самарқандликлар босимни кучайтириб, 33-дақиқада Амаду Думбиянинг голи эвазига ҳисобни тенглаштирди (1:1).

Иккинчи бўлим: Абрамов шогирдларидан ишончли нуқта

Иккинчи бўлим тўлиқ меҳмонлар назорати остида кечди:

  • 72-дақиқа ва пенальти: «Динамо» ҳужумчиси Анваржон Ҳожимирзаев белгиланган пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, жамоасини ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:2);

  • 79-дақиқада захирадан тушган қаҳрамон: Иккинчи бўлим бошида майдонга тушган Расул Йўлдошев 79-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол этиб, самарқандликларнинг якуний ғалабасини мустаҳкамлади (1:3).

Ўйин протоколи:

  • Суперлига. 27-тур: «Сўғдиёна» – «Динамо» 1:3

  • Голлар: Жавоҳир Қаҳрамонов 2' (1:0) — Амаду Думбия 33' (1:1), Анваржон Ҳожимирзаев 72' пен. (1:2), Расул Йўлдошев 79' (1:3);

  • Огоҳлантиришлар: Харис Хайдаревич 48', Амаду Думбия 58', Эдем Неманов 59' (барчаси «Динамо»);

  • Четлатиш: Нодиржон Сойибов 29' («Сўғдиёна»).

Ўзбекистон СуперлигасиСўғдиёнаДинамо СамарқандВадим Абрамов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абрамов “Динамо”нинг 90+2-дақиқада қўлдан чиқарган ғалабаси сабабларини очиқладиАбрамов “Динамо”нинг 90+2-дақиқада қўлдан чиқарган ғалабаси сабабларини очиқлади26 октябр 07:19«Динамо» сафарда «Машъал» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритди«Динамо» сафарда «Машъал» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритди31 октябр 20:08«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди25 октябр 21:09Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!18 сентябр 06:08Ўйин охиридаги голлар: Ўзбекистон чемпионатининг 26-турида кечган шиддатли баҳсларЎйин охиридаги голлар: Ўзбекистон чемпионатининг 26-турида кечган шиддатли баҳслар30 октябр 21:03“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?10 октябр 06:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози