«Динамо» сафарда «Машъал» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритди

·0·Спорт
«Динамо» сафарда «Машъал» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритди

Ўзбекистон Суперлигасининг навбатдаги туридан ўрин олган баҳсда Самарқанднинг «Динамо» клуби Муборак сафарига йўл олиб, «Машъал» жамоаси устидан йирик ва ишончли ғалабага эришди. Самарқандликларнинг тўлиқ устунлиги ва сермаҳсул ҳужумлари остида ўтган учрашув 3:0 ҳисобида меҳмонларнинг фойдасига ҳал бўлди.

Ўйинда «Динамо» етакчиси Анвар Ҳожимирзаев бир гол ва бир голли узатма муаллифига айланиб, беллашув қаҳрамонига айланди.

Ўйин хроникаси: Самарқандликларнинг 3 та жавобсиз зарбаси

Учрашувдаги голлар ва асосий воқеалар қуйидагича кўриниш олди:

  • Илк бўлимдаги гол (16-дақиқа): Баҳсни фаол бошлаган самарқандликлар 16-дақиқадаёқ ҳисобни очди — Анвар Ҳожимирзаевнинг қулай узатмасидан унумли фойдаланган Жаҳонгирбек Абдусаломов тўпни дарвоза тўрига жойлади;

  • Иккинчи бўлимдаги фаоллик (50-дақиқа): Танаффусдан сўнг яна майдонга ҳужумкор руҳда қайтган «Динамо» фарқни оширди — бу сафар Анвар Ҳожимирзаевнинг шахсан ўзи рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди;

  • Якуний зарба (61-дақиқа): Орадан ўн бир дақиқа ўтиб, захирадан майдонга тушган Фирдавс Абдураҳмонов ҳисобни йирик кўринишга олиб келди ва баҳс тақдирини батамом ҳал қилди — 0:3.

Протокол ва таркиблар

  • Суперлига

  • «Машъал» — «Динамо» 0:3

  • Голлар: Жаҳонгирбек Абдусаломов (16), Анвар Ҳожимирзаев (50), Фирдавс Абдураҳмонов (61).

  • Огоҳлантиришлар: Тўхтасинов (40), Асқаров (49), Абдусаломов (54), Мўйдинов (67), Жумабоев (72), Абдураҳмонов (79).

Асосий таркиблар:

  • «Машъал»: Русанов, Акрамов, Тожиддинов, Абдураимов (Кўчаров, 69), Ғанихонов, Мўйдинов, Ифеани (Раҳимов, 69), Ярашев, Абдираҳимов, Жовлиев (Стояновский, 69), Асқаров.

  • «Динамо»: Неманов, Штефан, Радаев, Жумабоев, Худойбердиев (Йўлдошев, 57), Тўхтасинов (Сейтвалиев, 57), Думбуя, Ҳайдаревич, Ҳожимирзаев (Ўрмонжонов, 79), Абдусаломов (Абдураҳмонов, 57), Амонов (Ҳайдаров, 73).

Сафарда қўлга киритилган ушбу ёрқин ғалаба «Динамо» жамоасининг Суперлига жадвалидаги позициясини сезиларли даражада яхшилашга ва кейинги турлар олдидан футболчиларнинг кайфиятини кўтаришга хизмат қилади.

Ўзбекистон СуперлигасиДинамо СамарқандМашъал МуборакАнвар Ҳожимирзаев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абрамов “Динамо”нинг 90+2-дақиқада қўлдан чиқарган ғалабаси сабабларини очиқладиАбрамов “Динамо”нинг 90+2-дақиқада қўлдан чиқарган ғалабаси сабабларини очиқлади26 октябр 07:19«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди25 октябр 21:09“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?10 октябр 06:40Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!18 сентябр 06:08«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди10 сентябр 21:37Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...20 август 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози