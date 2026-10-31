«Динамо» сафарда «Машъал» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритди
Ўзбекистон Суперлигасининг навбатдаги туридан ўрин олган баҳсда Самарқанднинг «Динамо» клуби Муборак сафарига йўл олиб, «Машъал» жамоаси устидан йирик ва ишончли ғалабага эришди. Самарқандликларнинг тўлиқ устунлиги ва сермаҳсул ҳужумлари остида ўтган учрашув 3:0 ҳисобида меҳмонларнинг фойдасига ҳал бўлди.
Ўйинда «Динамо» етакчиси Анвар Ҳожимирзаев бир гол ва бир голли узатма муаллифига айланиб, беллашув қаҳрамонига айланди.
Ўйин хроникаси: Самарқандликларнинг 3 та жавобсиз зарбаси
Учрашувдаги голлар ва асосий воқеалар қуйидагича кўриниш олди:
Илк бўлимдаги гол (16-дақиқа): Баҳсни фаол бошлаган самарқандликлар 16-дақиқадаёқ ҳисобни очди — Анвар Ҳожимирзаевнинг қулай узатмасидан унумли фойдаланган Жаҳонгирбек Абдусаломов тўпни дарвоза тўрига жойлади;
Иккинчи бўлимдаги фаоллик (50-дақиқа): Танаффусдан сўнг яна майдонга ҳужумкор руҳда қайтган «Динамо» фарқни оширди — бу сафар Анвар Ҳожимирзаевнинг шахсан ўзи рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди;
Якуний зарба (61-дақиқа): Орадан ўн бир дақиқа ўтиб, захирадан майдонга тушган Фирдавс Абдураҳмонов ҳисобни йирик кўринишга олиб келди ва баҳс тақдирини батамом ҳал қилди — 0:3.
Протокол ва таркиблар
Суперлига
«Машъал» — «Динамо» 0:3
Голлар: Жаҳонгирбек Абдусаломов (16), Анвар Ҳожимирзаев (50), Фирдавс Абдураҳмонов (61).
Огоҳлантиришлар: Тўхтасинов (40), Асқаров (49), Абдусаломов (54), Мўйдинов (67), Жумабоев (72), Абдураҳмонов (79).
Асосий таркиблар:
«Машъал»: Русанов, Акрамов, Тожиддинов, Абдураимов (Кўчаров, 69), Ғанихонов, Мўйдинов, Ифеани (Раҳимов, 69), Ярашев, Абдираҳимов, Жовлиев (Стояновский, 69), Асқаров.
«Динамо»: Неманов, Штефан, Радаев, Жумабоев, Худойбердиев (Йўлдошев, 57), Тўхтасинов (Сейтвалиев, 57), Думбуя, Ҳайдаревич, Ҳожимирзаев (Ўрмонжонов, 79), Абдусаломов (Абдураҳмонов, 57), Амонов (Ҳайдаров, 73).
Сафарда қўлга киритилган ушбу ёрқин ғалаба «Динамо» жамоасининг Суперлига жадвалидаги позициясини сезиларли даражада яхшилашга ва кейинги турлар олдидан футболчиларнинг кайфиятини кўтаришга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…