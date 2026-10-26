Роналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олди

·13·Спорт
Роналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Pro-лигасининг 11-турида «Ан-Наср» ва «Ал-Файсали» учрашувида Криштиану Роналду томонидан киритилган баҳсли гол расман португалиялик футболчи номига ёзилди.
  • Дастлаб Opta компанияси ушбу вазиятни рақиб ҳимоячиси Андрей Жироттонинг автоголи деб қайд этган эди.
  • Бироқ Саудия футбол федерацияси Ҳакамлар қўмитаси ва халқаро статистика агентликлари билан олиб борилган музокаралардан сўнг, 49-дақиқадаги гол айнан Роналдуники экани тасдиқланди.

Саудия Про-лигасининг 11-туридан ўрин олган «Ан-Наср» ва «Ал-Файсали» ўртасидаги учрашувда (3:1) юз берган баҳсли вазият — Криштиану Роналдунинг голи атрофидаги шов-шувларга ниҳоят чек қўйилди. Саудия Арабистони миллий терма жамоасининг собиқ аъзоси, ҳозирда таниқли спорт журналисти сифатида фаолият юритаётган Холид аш-Шунайф ушбу масала расман ҳал қилинганини маълум қилди.

Учрашув давомида киритилган тўп дастлаб дунёнинг етакчи статистика маркази ҳисобланган Opta томонидан рақиб ҳимоячисининг автоголи сифатида қайд этилган бўлса-да, маҳаллий ва халқаро расмий текширувлардан сўнг у тўлиқ португалиялик юлдуз номига расмийлаштирилди.

49-дақиқадаги зиддият: Видеолавҳалар ва Opta талқини

Баҳсли вазият иккинчи бўлим бошида юзага келди ва катта муҳокамаларга сабаб бўлди:

  • Жоау Феликснинг узатмаси: 49-дақиқада «Ан-Наср» яримҳимоячиси Жоау Феликс жарима зарбаси орқали тўпни жарима майдончаси ичига етказиб берди;

  • Роналдунинг ҳаракати: Криштиану Роналду юқорига сакраб, тўпни боши билан дарвоза томон йўллашга ҳаракат қилди ва тўп тўрга бориб тушди;

  • Opta компаниясининг автогол қарори: Такрорий видеолавҳаларда Роналду тўпга аниқ тегиб-тегмаганини 100 фоиз илғаш мураккаблик туғдирди. Шу боис Opta таҳлилчилари рақиб ҳимоячиси Андрей Жироттонинг тегиниши ҳал қилувчи бўлди, деган хулоса билан голни автогол сифатида белгилади.

Саудия футбол федерацияси аралашуви: «Масала тўлиқ ҳал қилинди»

Вазиятга Саудия Арабистони футбол федерацияси ва Про-лига раҳбарияти зудлик билан ойдинлик киритди:

  • Ҳакамлар қўмитасининг махсус ҳисоботи: Саудия футбол федерацияси Ҳакамлар қўмитаси расмий ҳисобот тайёрлаб, баҳсли вазиятни синчковлик билан ўрганди ва гол муаллифи айнан Криштиану Роналду эканини тасдиқлади;

  • Халқаро платформалар билан мулоқот: Саудия профессионал лигаси раҳбарияти қарорни тўлиқ мустаҳкамлаш мақсадида халқаро статистика агентликлари, хусусан Opta ва FIFA вакиллари билан музокаралар олиб борди;

  • Якуний ҳукм: Холид аш-Шунайф эфирда: «Масала тўлиқ ҳал қилинди. Гол расман ва қонуний тарзда Криштиану Роналду номига ёзилди», дея баёнот берди.

Баҳсли вазият тафсилотлари

Кўрсаткич

Дастлабки талқин

Якуний расмий қарор

Учрашув ва ҳисоб

«Ан-Наср» — «Ал-Файсали» (3:1)

Саудия Про-лигаси, 11-тур

Ҳодиса вақти

49-дақиқа

Иккинчи тайм боши

Opta версияси

Андрей Жиротто (автогол)

Қарор қайта кўриб чиқилди

Федерация ва ҳакамлар хулосаси

Текширув талаб қилинган ҳолат

Криштиану Роналду голи

Тўп узатувчи (ассист)

Жоау Феликс (жарима тўпи)

Ҳисобга олинди

Ушбу расмий қарор орқали Криштиану Роналду чемпионат тўпурарлари пойгасидаги навбатдаги муҳим голини ўз ҳисобига қўшиб қўйди.

Криштиану РоналдуАн-НасрСаудия Про-лигасиOpta
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол тарихидаги мутлақ рекорд: Роналдунинг даромади 2 миллиард доллардан ошдиФутбол тарихидаги мутлақ рекорд: Роналдунинг даромади 2 миллиард доллардан ошди22 октябр 22:47Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирдиРоналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирди13 октябр 07:05“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди12 октябр 21:58Роналду Жезуш билан жанжалдан сўнг Саудия клубига қандай кайфиятда қайтди?Роналду Жезуш билан жанжалдан сўнг Саудия клубига қандай кайфиятда қайтди?7 октябр 22:176 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин6 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин1 октябр 11:57Жоау Феликс Криштиану Роналдуга тарихий гол узатмасини беришни исташини айтдиЖоау Феликс Криштиану Роналдуга тарихий гол узатмасини беришни исташини айтди27 сентябр 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди