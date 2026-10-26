Роналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Pro-лигасининг 11-турида «Ан-Наср» ва «Ал-Файсали» учрашувида Криштиану Роналду томонидан киритилган баҳсли гол расман португалиялик футболчи номига ёзилди.
- Дастлаб Opta компанияси ушбу вазиятни рақиб ҳимоячиси Андрей Жироттонинг автоголи деб қайд этган эди.
- Бироқ Саудия футбол федерацияси Ҳакамлар қўмитаси ва халқаро статистика агентликлари билан олиб борилган музокаралардан сўнг, 49-дақиқадаги гол айнан Роналдуники экани тасдиқланди.
Саудия Про-лигасининг 11-туридан ўрин олган «Ан-Наср» ва «Ал-Файсали» ўртасидаги учрашувда (3:1) юз берган баҳсли вазият — Криштиану Роналдунинг голи атрофидаги шов-шувларга ниҳоят чек қўйилди. Саудия Арабистони миллий терма жамоасининг собиқ аъзоси, ҳозирда таниқли спорт журналисти сифатида фаолият юритаётган Холид аш-Шунайф ушбу масала расман ҳал қилинганини маълум қилди.
Учрашув давомида киритилган тўп дастлаб дунёнинг етакчи статистика маркази ҳисобланган Opta томонидан рақиб ҳимоячисининг автоголи сифатида қайд этилган бўлса-да, маҳаллий ва халқаро расмий текширувлардан сўнг у тўлиқ португалиялик юлдуз номига расмийлаштирилди.
49-дақиқадаги зиддият: Видеолавҳалар ва Opta талқини
Баҳсли вазият иккинчи бўлим бошида юзага келди ва катта муҳокамаларга сабаб бўлди:
Жоау Феликснинг узатмаси: 49-дақиқада «Ан-Наср» яримҳимоячиси Жоау Феликс жарима зарбаси орқали тўпни жарима майдончаси ичига етказиб берди;
Роналдунинг ҳаракати: Криштиану Роналду юқорига сакраб, тўпни боши билан дарвоза томон йўллашга ҳаракат қилди ва тўп тўрга бориб тушди;
Opta компаниясининг автогол қарори: Такрорий видеолавҳаларда Роналду тўпга аниқ тегиб-тегмаганини 100 фоиз илғаш мураккаблик туғдирди. Шу боис Opta таҳлилчилари рақиб ҳимоячиси Андрей Жироттонинг тегиниши ҳал қилувчи бўлди, деган хулоса билан голни автогол сифатида белгилади.
Саудия футбол федерацияси аралашуви: «Масала тўлиқ ҳал қилинди»
Вазиятга Саудия Арабистони футбол федерацияси ва Про-лига раҳбарияти зудлик билан ойдинлик киритди:
Ҳакамлар қўмитасининг махсус ҳисоботи: Саудия футбол федерацияси Ҳакамлар қўмитаси расмий ҳисобот тайёрлаб, баҳсли вазиятни синчковлик билан ўрганди ва гол муаллифи айнан Криштиану Роналду эканини тасдиқлади;
Халқаро платформалар билан мулоқот: Саудия профессионал лигаси раҳбарияти қарорни тўлиқ мустаҳкамлаш мақсадида халқаро статистика агентликлари, хусусан Opta ва FIFA вакиллари билан музокаралар олиб борди;
Якуний ҳукм: Холид аш-Шунайф эфирда: «Масала тўлиқ ҳал қилинди. Гол расман ва қонуний тарзда Криштиану Роналду номига ёзилди», дея баёнот берди.
Баҳсли вазият тафсилотлари
Кўрсаткич
Дастлабки талқин
Якуний расмий қарор
Учрашув ва ҳисоб
«Ан-Наср» — «Ал-Файсали» (3:1)
Саудия Про-лигаси, 11-тур
Ҳодиса вақти
49-дақиқа
Иккинчи тайм боши
Opta версияси
Андрей Жиротто (автогол)
Қарор қайта кўриб чиқилди
Федерация ва ҳакамлар хулосаси
Текширув талаб қилинган ҳолат
Криштиану Роналду голи
Тўп узатувчи (ассист)
Жоау Феликс (жарима тўпи)
Ҳисобга олинди
Ушбу расмий қарор орқали Криштиану Роналду чемпионат тўпурарлари пойгасидаги навбатдаги муҳим голини ўз ҳисобига қўшиб қўйди.
Изоҳлар 0
…