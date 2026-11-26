Opta суперкомпьютери ЕЧЛ фаворитларини янгилади: асосий даъвогар клублар...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Opta таҳлил маркази Европа Чемпионлар лигасининг 5-туридан сўнг Лондоннинг «Арсенал» клубини мусобақадаги асосий фаворит деб эълон қилди.
- Суперкомпютер «тўпчилар»нинг илк бор чемпион бўлиш эҳтимолини 18,6 фоизга баҳолади.
- Кучли учликдан, шунингдек, 16,29 фоиз билан «Бавария» ва 12,58 фоиз билан «Барселона» жой олди.
- Рейтингнинг ўнлик қисмидан Италиянинг «Комо» жамоаси ҳам ўрин олгани эътиборга молик бўлди.
Нуфузли Opta статистика ва таҳлил маркази Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 5-тур учрашувлари якунланганидан сўнг жамоаларнинг бош совринни қўлга киритиш имкониятларини қайта ҳисоблаб чиқди.
«Тўпчилар»да илк чемпионлик учун энг юқори имконият
Суперкомпьютер талқинига кўра, Лондоннинг «Арсенал» клуби мусобақа ғолиблиги учун асосий фаворит бўлиб турибди. Таҳлилчилар «тўпчилар»нинг ўз тарихида илк бор Чемпионлар лигаси кубогини боши узра кўтариш эҳтимолини 18,6 фоизга баҳолашди.
Кучли учликдан Мюнхеннинг «Бавария» (16,29%) ҳамда Каталониянинг «Барселона» (12,58%) жамоалари жой олди. Сўнгги икки мавсум давомида мусобақа ғолиблигини ҳеч кимга бермай келаётган Парижнинг «ПСЖ» клуби эса 12,37 фоиз кўрсаткич билан 4-поғонага жойлашди. Италиянинг «Комо» жамоаси кучли ўнликдан ўрин олгани эса эътиборга молик натижа бўлди.
Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш эҳтимоли энг юқори бўлган 10 та жамоа (Opta талқини):
Ўрин
Жамоа
Ғолиб чиқиш эҳтимоли
1
«Арсенал»
18,6%
2
«Бавария»
16,29%
3
«Барселона»
12,58%
4
«ПСЖ»
12,37%
5
«Реал»
10,69%
6
6,77%
7
«Ливерпул»
6,31%
8
«Интер»
3,37%
9
«Боруссия Д»
2,33%
10
«Комо»
2,23%
Эслатиб ўтамиз, Европанинг клублар ўртасидаги энг нуфузли турнирида сўнгги икки мавсумда «ПСЖ» чемпионликни қўлга киритган эди.
Сизнингча, Opta суперкомпьютерининг тахмини ўзини оқлаб, «Арсенал» ниҳоят ўз тарихида илк бор Чемпионлар лигаси ғолибига айлана оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу қизиқарли рейтингни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…