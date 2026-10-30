Роналдудан даҳшатли ҳет-трик: “Ан Наср” 8 та гол урилган ўйинда ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистони Pro-лигасининг 12-турида «Ан Наср» клуби «Ал Холуд» устидан 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Криштиану Роналду иккинчи бўлимда 15 дақиқа ичида ҳет-трик қайд этиб, фаолиятидаги расмий голлари сонини 985 тага етказди.
- Ушбу баҳсда Жоау Феликс жамоадошларига 4 та голли узатма бериб, ғалабага катта ҳисса қўшди.
- «Ал Қодисия» эса «Ар Риёд» устидан 6:0 ҳисобида ғалаба қозониб, тўплар нисбати эвазига турнир жадвалида пешқадамга айланди.
Саудия Арабистони Про-лигасининг 12-туридан ўрин олган учрашувлар мухлисларга ҳақиқий голлар шоусини тақдим этди. Турнинг марказий қарама-қаршиликларидан бирида Риёзнинг «Ан Наср» клуби ўз майдонида «Ал Холуд»ни қабул қилиб, 8 та гол қайд этилган драматик баҳсда 5:3 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди.
Учрашувнинг бош қаҳрамонига айланган португалиялик суперюлдуз Криштиану Роналду иккинчи бўлимда бор-йўғи 15 дақиқа ичида рақиб дарвозасига 3 та тўп киритиб, футбол тарихидаги мутлақ рекорд сари навбатдаги улкан қадамни ташлади.
Роналдунинг бенефиси ва Феликснинг ассистлар рекорди
«Ан Наср» ва «Ал Холуд» ўртасидаги баҳс кескин ва муросасиз курашлар остида ўтди:
Биринчи бўлимдаги кескинлик: Меҳмонлардан Домингеш 16-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Ангело (24) ва Садио Мане (38) риёзликларни олдинга олиб чиқди. Бироқ танаффус арафасида Эссомба мувозанатни тиклади — 2:2;
15 дақиқалик «бўрон»: Иккинчи бўлимда саҳнага Криштиану Роналду чиқди. Ҳужумчи 66, 72 ва 81-дақиқаларда кетма-кет тўп киритиб, ҳет-трик қайд этди ва ўйин тақдирини ҳал қилди;
Жоау Феликснинг маҳорати: Португалиялик яримҳимоячи Жоау Феликс ушбу баҳсда жамоадошларига нақ 4 та самарали голли узатма етказиб бериб, ғалабанинг асосий ижодкорларидан бирига айланди;
985-гол ва 1000 лик марра: Мазкур учта голдан сўнг Роналдунинг фаолияти давомидаги расмий голлари сони 985 тага етди. Футбол тарихидаги ақлбовар қилмас 1 000 талик маррага энди бор-йўғи 15 та гол қолди.
«Ал Қодисия»дан йирик тор-мор ва Про-лигада янги пешқадам
Турнинг яна бир учрашуви турнир жадвалининг юқори қисмида жиддий ўзгариш ясади:
«Ар Риёд» майдонида 6:0: Сафарда ҳаракат қилган «Ал Қодисия» клуби мезбонлар дарвозасига жавобсиз 6 та гол урди;
Рейндерсдан ҳет-трик: Ғолиблар сафида Рейндерс (18, 56, 86) учта гол уриб, куннинг иккинчи ҳет-трик муаллифи бўлди. Шунингдек, Салим (37), Муҳаммад (67) ва Кинионес (87) ўз ҳисобларига биттадан тўп ёздириб қўйишди;
Турнир жадвалидаги вазият: Ушбу йирик ғалабадан сўнг «Ал Қодисия» тўплар нисбатига кўра «Ан Наср»ни ортда қолдириб (ҳар икки жамоада 28 тадан очко), Саудия Про-лигаси пешқадамига айланиб олди.
Саудия чемпионатида чемпионлик пойгаси ҳар қачонгидан ҳам шиддатли тус олмоқда, Роналдунинг фаолиятидаги 1 000-гол сари юриши эса дунё футболининг диққат марказида қолишда давом этади.
Изоҳлар 0
…