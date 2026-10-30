Роналдудан даҳшатли ҳет-трик: “Ан Наср” 8 та гол урилган ўйинда ғалаба қозонди

·79·Спорт
Роналдудан даҳшатли ҳет-трик: “Ан Наср” 8 та гол урилган ўйинда ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони Pro-лигасининг 12-турида «Ан Наср» клуби «Ал Холуд» устидан 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Криштиану Роналду иккинчи бўлимда 15 дақиқа ичида ҳет-трик қайд этиб, фаолиятидаги расмий голлари сонини 985 тага етказди.
  • Ушбу баҳсда Жоау Феликс жамоадошларига 4 та голли узатма бериб, ғалабага катта ҳисса қўшди.
  • «Ал Қодисия» эса «Ар Риёд» устидан 6:0 ҳисобида ғалаба қозониб, тўплар нисбати эвазига турнир жадвалида пешқадамга айланди.

Саудия Арабистони Про-лигасининг 12-туридан ўрин олган учрашувлар мухлисларга ҳақиқий голлар шоусини тақдим этди. Турнинг марказий қарама-қаршиликларидан бирида Риёзнинг «Ан Наср» клуби ўз майдонида «Ал Холуд»ни қабул қилиб, 8 та гол қайд этилган драматик баҳсда 5:3 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди.

Учрашувнинг бош қаҳрамонига айланган португалиялик суперюлдуз Криштиану Роналду иккинчи бўлимда бор-йўғи 15 дақиқа ичида рақиб дарвозасига 3 та тўп киритиб, футбол тарихидаги мутлақ рекорд сари навбатдаги улкан қадамни ташлади.

Роналдунинг бенефиси ва Феликснинг ассистлар рекорди

«Ан Наср» ва «Ал Холуд» ўртасидаги баҳс кескин ва муросасиз курашлар остида ўтди:

  • Биринчи бўлимдаги кескинлик: Меҳмонлардан Домингеш 16-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Ангело (24) ва Садио Мане (38) риёзликларни олдинга олиб чиқди. Бироқ танаффус арафасида Эссомба мувозанатни тиклади — 2:2;

  • 15 дақиқалик «бўрон»: Иккинчи бўлимда саҳнага Криштиану Роналду чиқди. Ҳужумчи 66, 72 ва 81-дақиқаларда кетма-кет тўп киритиб, ҳет-трик қайд этди ва ўйин тақдирини ҳал қилди;

  • Жоау Феликснинг маҳорати: Португалиялик яримҳимоячи Жоау Феликс ушбу баҳсда жамоадошларига нақ 4 та самарали голли узатма етказиб бериб, ғалабанинг асосий ижодкорларидан бирига айланди;

  • 985-гол ва 1000 лик марра: Мазкур учта голдан сўнг Роналдунинг фаолияти давомидаги расмий голлари сони 985 тага етди. Футбол тарихидаги ақлбовар қилмас 1 000 талик маррага энди бор-йўғи 15 та гол қолди.

«Ал Қодисия»дан йирик тор-мор ва Про-лигада янги пешқадам

Турнинг яна бир учрашуви турнир жадвалининг юқори қисмида жиддий ўзгариш ясади:

  • «Ар Риёд» майдонида 6:0: Сафарда ҳаракат қилган «Ал Қодисия» клуби мезбонлар дарвозасига жавобсиз 6 та гол урди;

  • Рейндерсдан ҳет-трик: Ғолиблар сафида Рейндерс (18, 56, 86) учта гол уриб, куннинг иккинчи ҳет-трик муаллифи бўлди. Шунингдек, Салим (37), Муҳаммад (67) ва Кинионес (87) ўз ҳисобларига биттадан тўп ёздириб қўйишди;

  • Турнир жадвалидаги вазият: Ушбу йирик ғалабадан сўнг «Ал Қодисия» тўплар нисбатига кўра «Ан Наср»ни ортда қолдириб (ҳар икки жамоада 28 тадан очко), Саудия Про-лигаси пешқадамига айланиб олди.

Саудия чемпионатида чемпионлик пойгаси ҳар қачонгидан ҳам шиддатли тус олмоқда, Роналдунинг фаолиятидаги 1 000-гол сари юриши эса дунё футболининг диққат марказида қолишда давом этади.

Криштиану РоналдуАн НасрСаудия Про-лигасиАл Қодисия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олдиРоналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олди26 октябр 22:07“Пахтакор”га қарши: Роналду Тошкентга рекорд даражадаги спорт формасида келмоқда“Пахтакор”га қарши: Роналду Тошкентга рекорд даражадаги спорт формасида келмоқдаБугун 07:08ФИФА ва Саудия лигаси баҳсига нуқта қўйилди: Роналдунинг баҳсли голи расман қайд этилдиФИФА ва Саудия лигаси баҳсига нуқта қўйилди: Роналдунинг баҳсли голи расман қайд этилдиКеча 22:58Эмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирдиЭмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирди13 октябр 10:32«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг13 октябр 00:14«Пахтакор» ОЧЛда «Ал Қодисия» билан дуранг ўйнади«Пахтакор» ОЧЛда «Ал Қодисия» билан дуранг ўйнади12 октябр 21:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди