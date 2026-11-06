Роналду “Ан-Наср”дан кетадими? Саудия чемпиони афсонани олиб қолиш учун кураш бошлади
Саудия Арабистонининг амалдаги чемпиони «Ан-Наср» сафида тўп сураётган португалиялик тўпурар Криштиану Роналду клубдаги фаолиятини якунлаш масаласини жиддий кўриб чиқмоқда. 365Scores Arabic манбасига таянган ҳолда Al Nassr Zone нашрининг хабар беришича, 41 ёшли ҳужумчи клуб раҳбариятини жорий мавсум ниҳоясига етгач жамоа билан хайрлашиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган.
Миллий терма жамоадаги 23 йиллик фаолиятига яқиндагина якун ясаган афсонавий футболчининг ушбу баёноти Саудия футболи элитасида катта хавотир ва муҳокамаларга сабаб бўлди.
«Ан-Наср»нинг режаси: Шартномани узайтириш ёки шоҳона хайрлашув
Ар-Риёд гранди жаҳон спорти рамзига айланган етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас:
Қолишга кўндириш уринишлари: «Ан-Наср» раҳбарияти Роналду билан хайрлашишни мутлақо истамаяпти ва португалиялик юлдузни клуб билан амалдаги келишувни узайтиришга кўндириш учун фаол музокаралар олиб бормоқда;
Махсус хайрлашув учрашуви: Агар томонлар шартномани янгилаш бўйича келишувга эриша олмаса, клуб вакиллари Роналдуга нисбатан юксак эҳтиром кўрсатган ҳолда чиройли хайрлашув маросими ҳамда махсус хайрлашув ўйинини ташкил этишни режалаштирмоқда.
2023 йилдан бошланган давр ва «Спортинг» варианти
Криштиану Роналдунинг Осиёдаги миссияси якунланиши унинг кейинги манзили бўйича турли тахминларни келтириб чиқармоқда:
Саудиядаги 4 йиллик салтанат: Афсонавий ҳужумчи 2023 йилнинг бошидан буён «Ан-Наср» шарафини муносиб ҳимоя қилиб, Саудия Про-лигасининг глобал миқёсда танилишида бош омил бўлди;
Европага қайтиш эҳтимоли: Аввалроқ тарқалган хабарларда Роналдунинг футболчилик карьерасини ўзи тарбияланган қадрдон клуби — Лиссабоннинг «Спортинг» жамоасида якунлаши мумкинлиги ҳақида бир неча бор таъкидланган эди.
Агар 41 ёшли форвард Саудияни тарк этишга қатъий қарор қилса, бу нафақат Яқин Шарқ, балки бутун жаҳон футбол бозорида ёзги мавсумнинг энг қайноқ трансфер воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…