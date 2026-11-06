Роналду “Ан-Наср”дан кетадими? Саудия чемпиони афсонани олиб қолиш учун кураш бошлади

·0·Спорт
Роналду “Ан-Наср”дан кетадими? Саудия чемпиони афсонани олиб қолиш учун кураш бошлади

Саудия Арабистонининг амалдаги чемпиони «Ан-Наср» сафида тўп сураётган португалиялик тўпурар Криштиану Роналду клубдаги фаолиятини якунлаш масаласини жиддий кўриб чиқмоқда. 365Scores Arabic манбасига таянган ҳолда Al Nassr Zone нашрининг хабар беришича, 41 ёшли ҳужумчи клуб раҳбариятини жорий мавсум ниҳоясига етгач жамоа билан хайрлашиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган.

Миллий терма жамоадаги 23 йиллик фаолиятига яқиндагина якун ясаган афсонавий футболчининг ушбу баёноти Саудия футболи элитасида катта хавотир ва муҳокамаларга сабаб бўлди.

«Ан-Наср»нинг режаси: Шартномани узайтириш ёки шоҳона хайрлашув

Ар-Риёд гранди жаҳон спорти рамзига айланган етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас:

  • Қолишга кўндириш уринишлари: «Ан-Наср» раҳбарияти Роналду билан хайрлашишни мутлақо истамаяпти ва португалиялик юлдузни клуб билан амалдаги келишувни узайтиришга кўндириш учун фаол музокаралар олиб бормоқда;

  • Махсус хайрлашув учрашуви: Агар томонлар шартномани янгилаш бўйича келишувга эриша олмаса, клуб вакиллари Роналдуга нисбатан юксак эҳтиром кўрсатган ҳолда чиройли хайрлашув маросими ҳамда махсус хайрлашув ўйинини ташкил этишни режалаштирмоқда.

2023 йилдан бошланган давр ва «Спортинг» варианти

Криштиану Роналдунинг Осиёдаги миссияси якунланиши унинг кейинги манзили бўйича турли тахминларни келтириб чиқармоқда:

  • Саудиядаги 4 йиллик салтанат: Афсонавий ҳужумчи 2023 йилнинг бошидан буён «Ан-Наср» шарафини муносиб ҳимоя қилиб, Саудия Про-лигасининг глобал миқёсда танилишида бош омил бўлди;

  • Европага қайтиш эҳтимоли: Аввалроқ тарқалган хабарларда Роналдунинг футболчилик карьерасини ўзи тарбияланган қадрдон клуби — Лиссабоннинг «Спортинг» жамоасида якунлаши мумкинлиги ҳақида бир неча бор таъкидланган эди.

Агар 41 ёшли форвард Саудияни тарк этишга қатъий қарор қилса, бу нафақат Яқин Шарқ, балки бутун жаҳон футбол бозорида ёзги мавсумнинг энг қайноқ трансфер воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз.

Криштиану РоналдуАн-НасрСаудия Про-лигасиСпортинг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олдиРоналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олди26 октябр 22:07Роналдудан даҳшатли ҳет-трик: “Ан Наср” 8 та гол урилган ўйинда ғалаба қозондиРоналдудан даҳшатли ҳет-трик: “Ан Наср” 8 та гол урилган ўйинда ғалаба қозонди30 октябр 07:00Роналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариРоналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариКеча 18:15Тошкентга келмаган Криштиану Роналду “Ан-Наср”нинг йирик ғалабаси ҳақида нима деди? Тошкентга келмаган Криштиану Роналду “Ан-Наср”нинг йирик ғалабаси ҳақида нима деди? 3 ноябр 07:18“Ан-Наср” Тошкентга етиб келди: Роналду ва 2 юлдуз нега “Пахтакор”га қарши ўйнамайди?“Ан-Наср” Тошкентга етиб келди: Роналду ва 2 юлдуз нега “Пахтакор”га қарши ўйнамайди?31 октябр 23:18Александр Усик нима учун Криштиану Роналдунинг ашаддий мухлисига айланди?Александр Усик нима учун Криштиану Роналдунинг ашаддий мухлисига айланди?31 октябр 20:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози