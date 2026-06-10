Нафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтади

·0·Техно
Нафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтади

Elon Musk ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Tesla компаниясининг сунъий интеллект чиплари дизайни бўйича ўтказилган муҳандислик таҳлиллари натижаларини эълон қилди. Унинг сўзларига кўра, мутахассисларнинг фикрлари жуда ижобий бўлиб, ишлаб чиқувчилар жамоаси юқори даражадаги маҳорат кўрсатган. Муск, айниқса, келажакдаги AI6 чипига алоҳида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Миллиардернинг баҳолашича, ушбу чип яроқли маҳсулот чиқишини ҳисобга олган ҳолда, битта кремний пластинасидан олинадиган фойдали сунъий интеллект ҳажми бўйича рекорд ўрнатиши мумкин. Ўтган йилнинг сентябрь ойида Elon Musk Tesla AI6 лойиҳасини анонс қилиб, у "сунъий интеллект учун дунёдаги энг яхши чип бўлиш учун барча имкониятларга эга" эканини таъкидлаган эди.

Tesla AI6 ҳозирда ишлаб чиқилаётган AI5 авлодининг давомчиси ҳисобланади. Маълумот учун, AI5 чипи 2026-йилнинг апрель ойида якуний дизайн босқичига (тапе-оут) чиқарилган эди. Ушбу чиплар Фулл Сельф-Дривинг автоном бошқарув тизимлари, нейротармоқларни ўқитиш ҳамда Optimus инсоннамо роботларининг ишлашини таъминлаш учун мўлжалланган.

AI6 ишлаб чиқарилиши Samsung қувватларида, Техасдаги заводда 2 нанометрли технологик жараён асосида амалга оширилиши режалаштирилган. Аввалроқ Tesla ва Samsung ўртасида қарийб 16,5 миллиард долларлик шартнома имзоланган эди. Мускнинг таъкидлашича, янги чип AI5 моделига нисбатан тахминан икки баравар юқори унумдорликни таъминлайди.

Тизимнинг ўтказувчанлик қобилияти ва умумий самарадорлигини ошириш мақсадида Tesla LPDDR5X ўрнига ЛПDDR6 хотира стандартидан фойдаланишни режалаштирмоқда. AI6 моделидан сўнг AI6.5 версияси ҳам кутилмоқда. Ушбу 2 нанометрли чип эса TSMC компанияси томонидан Аризонадаги заводда ишлаб чиқарилади.

TeslaElon MuskСунъий IntelлектSamsungТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирдиHuawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирдиБугун, 11:218000 мАс батарея ва ИП65: Realme П4Р 5G ҳамёнбоп смартфони тақдим этилди8000 мАс батарея ва ИП65: Realme П4Р 5G ҳамёнбоп смартфони тақдим этилдиБугун, 10:54Yandex робот-курьерлари Воронеж ва Тюмен кўчаларида иш бошлайдиYandex робот-курьерлари Воронеж ва Тюмен кўчаларида иш бошлайдиБугун, 10:24Ҳиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяптиҲиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяптиБугун, 09:571 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айланди1 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айландиБугун, 09:50Россиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиРоссиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиБугун, 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус