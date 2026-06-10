Нафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтади
Elon Musk ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Tesla компаниясининг сунъий интеллект чиплари дизайни бўйича ўтказилган муҳандислик таҳлиллари натижаларини эълон қилди. Унинг сўзларига кўра, мутахассисларнинг фикрлари жуда ижобий бўлиб, ишлаб чиқувчилар жамоаси юқори даражадаги маҳорат кўрсатган. Муск, айниқса, келажакдаги AI6 чипига алоҳида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Миллиардернинг баҳолашича, ушбу чип яроқли маҳсулот чиқишини ҳисобга олган ҳолда, битта кремний пластинасидан олинадиган фойдали сунъий интеллект ҳажми бўйича рекорд ўрнатиши мумкин. Ўтган йилнинг сентябрь ойида Elon Musk Tesla AI6 лойиҳасини анонс қилиб, у "сунъий интеллект учун дунёдаги энг яхши чип бўлиш учун барча имкониятларга эга" эканини таъкидлаган эди.
Tesla AI6 ҳозирда ишлаб чиқилаётган AI5 авлодининг давомчиси ҳисобланади. Маълумот учун, AI5 чипи 2026-йилнинг апрель ойида якуний дизайн босқичига (тапе-оут) чиқарилган эди. Ушбу чиплар Фулл Сельф-Дривинг автоном бошқарув тизимлари, нейротармоқларни ўқитиш ҳамда Optimus инсоннамо роботларининг ишлашини таъминлаш учун мўлжалланган.
AI6 ишлаб чиқарилиши Samsung қувватларида, Техасдаги заводда 2 нанометрли технологик жараён асосида амалга оширилиши режалаштирилган. Аввалроқ Tesla ва Samsung ўртасида қарийб 16,5 миллиард долларлик шартнома имзоланган эди. Мускнинг таъкидлашича, янги чип AI5 моделига нисбатан тахминан икки баравар юқори унумдорликни таъминлайди.
Тизимнинг ўтказувчанлик қобилияти ва умумий самарадорлигини ошириш мақсадида Tesla LPDDR5X ўрнига ЛПDDR6 хотира стандартидан фойдаланишни режалаштирмоқда. AI6 моделидан сўнг AI6.5 версияси ҳам кутилмоқда. Ушбу 2 нанометрли чип эса TSMC компанияси томонидан Аризонадаги заводда ишлаб чиқарилади.
…