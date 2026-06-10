SpaceX собиқ ходимлари сунъий интеллектни қуёш энергияси билан таъминламоқчи

·0·Техно
SpaceX собиқ ходимлари сунъий интеллектни қуёш энергияси билан таъминламоқчи

SpaceX компаниясининг икки нафар собиқ мутахассиси йирик маълумотлар марказлари (ҳйперскалерс) учун кутилмаган лойиҳани тақдим этди. Улар коинот билан боғлиқ бўлмаган, балки Ер юзида табиий газ станцияларидан кўра арзонроқ ва тезроқ қуриладиган электр станцияларини барпо этишмоқда. Ҳозиргача махфий фаолият юритган Амбросиа Энергй стартапи қуёш панелларини литий-ионли батареялар билан бирлаштириб, туну кун узлуксиз энергия етказиб беришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Амбросиа Энергй асосчиси ва президенти Сара Спангело TechCrunch нашрига берган интервюсида, компания шартнома имзоланганидан кейин 12 ой ичида исталган миқёсдаги электр станциясини ишга туширишни режалаштираётганини маълум қилди. Стартапнинг мақсади гигаватт даражасидаги қувватларга чиқишдир. Харажатларни камайтириш учун муҳандислар батареялар пакетини соддалаштиришди: тизим кун давомида секин қувватланади ва тунда энергияни аста-секин узатади, бу эса ускунанинг ишлаш муддатини узайтиради.

Ҳозирги вақтда энг самарали газ турбинали станцияларда бир мегаватт-соат энергия таннархи тахминан 107 долларни ташкил этади ва уларни қуриш учун 5 йилдан 7 йилгача вақт талаб қилинади. Амбросиа эса ушбу кўрсаткични 100 долларгача туширишни ва ишончлиликни оширишни вада қилмоқда. Бу айниқса ChatGPT каби технологиялар туфайли энергия истеъмоли кескин ортиб бораётган сунъий интеллект даврида жуда муҳимдир.

Сара Спангело ва бош директор Бен Лонгмиер аввалроқ SpaceX таркибидаги Starlink лойиҳасида ишлашган. Уларнинг Сварм стартапи Илон Маск компанияси томонидан сотиб олинган эди. Спангело аввал Google, Лонгмиер эса Apple компанияларида тажриба орттирган. Ҳозирда лойиҳа ДФЖ Гровт жамғармасидан инвестиция жалб қилган бўлиб, асосчилар ўз тажрибаларини коинот технологияларидан энергетика соҳасига кўчиришмоқда.

SpaceXАмбросиа ЭнергйҚуёш ЭнергиясиСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Avalanche компанияси стол устига сиғадиган термоядровий реактор яратдиAvalanche компанияси стол устига сиғадиган термоядровий реактор яратдиБугун, 12:29Samsung Galaxy S27 илк бор тармоқларда кўриниш бердиSamsung Galaxy S27 илк бор тармоқларда кўриниш бердиБугун, 12:21ASML Европанинг яримўтказгичлар соҳасидаги мустақиллик режасини танқид қилдиASML Европанинг яримўтказгичлар соҳасидаги мустақиллик режасини танқид қилдиБугун, 12:21Google Gemini 3.5 Ливе Транслате технологиясини тақдим этдиGoogle Gemini 3.5 Ливе Транслате технологиясини тақдим этдиБугун, 11:59Нафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтадиНафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтадиБугун, 11:24Huawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирдиHuawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирдиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус