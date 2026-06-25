Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқда
Дунё технология гиганти Google сунъий интеллект (AI) пойгасида ўзининг энг нуфузли олимлари ва тадқиқотчиларини рақиб компанияларга бой бермоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, компаниянинг энг илғор ишланмалари устида ишлаётган мутахассислар бирин-кетин OpenAI ва Anthropic каби стартапларга ўтиб кетмоқда. Бу ҳолат қидирув тизими гигантининг келажакдаги инновацион салоҳиятига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg нашрининг хабар беришича, Google компаниясининг Gemini моделини яратишда муҳим рол ўйнаган етакчи тадқиқотчилар Жонас Адлер ва Александер Притзел жамоани тарк этган. Улар ўз фаолиятини сунъий интеллект хавфсизлиги ва ривожланишига эътибор қаратаётган Anthropic компаниясида давом эттиришга қарор қилишди. Ушбу кадрлар алмашинуви соҳадаги кучлар мувозанатини ўзгартириши кутилмоқда.
Кадрлар қўниmsизлиги ва Нобел мукофоти совриндорлариGoogle учун энг оғриқли йўқотишлардан бири афсонавий тадқиқотчи Ноам Шазеернинг кетиши бўлди. У 2000-йилдан бери компанияда фаолият юритиб келаётган эди. Қизиқарлиси шундаки, Google яқинда Шазеерни қайтариш учун у асос солган Character.AI стартапини 2,7 миллиард долларга сотиб олган эди. Бироқ, кўп ўтмай Шазеер асосий рақиб — OpenAI жамоасига қўшилишини эълон қилди.
Яна бир кутилмаган зарба Google DeepMind директори Джон Жумпернинг истеъфоси бўлди. Таъкидлаш жоизки, Жумпер оқсил тузилмаларини башорат қилувчи AlphaFold тизими устидаги ишлари учун 2024-йилда Кимё бўйича Нобел мукофотига лойиқ кўрилган эди. У ҳам ўз фаолиятини Anthropic таркибида давом эттиришини маълум қилди. Бундай даражадаги мутахассисларнинг кетиши Google ичидаги муҳит ва стратегик йўналишлар борасида саволлар туғдирмоқда.
Рақобатнинг янги босқичиЭкспертларнинг фикрича, OpenAI ва Anthropic каби компаниялар ҳозирда ўз акцияларини оммавий савдога (IPO) чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Бу эса энг иқтидорли муҳандис ва олимларни жалб қилишда кучли восита бўлиб хизмат қилмоқда. Google каби барқарор гигантлардан кўра, тез ўсаётган стартапларнинг акциядорига айланиш молиявий жиҳатдан жозибадорроқ кўриниши мумкин.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам ушбу жараёнлар аҳамиятли. Зеро, Gemini ва ChatGPT ўртасидаги рақобат сунъий интеллект воситаларининг ўзбек тилидаги сифатига бевосита таъсир қилади. Кучли кадрларнинг рақиблар қўлига ўтиши Google маҳсулотларининг ривожланиш суръатини секинлаштириши, OpenAI ва Anthropic имкониятларини эса янада кенгайтириши мумкин.
Ҳозирча Google раҳбарияти ушбу кетишлар юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда. Бироқ, технология оламидаги кадрлар уруши янги босқичга чиққани аниқ. Компания ўзининг интеллектуал мулки ва энг яхши ақлларини сақлаб қолиш учун янги стратегиялар ишлаб чиқишига тўғри келади.
…