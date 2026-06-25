Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасида
Лондоннинг Челси клуби янги мавсум олдидан таркибни тубдан ислоҳ қилиш жараёнини давом эттирмоқда. Жамоа раҳбарияти ҳимоя марказини мустаҳкамлаш мақсадида Кристал Пелас вакили Махенсе Лакроих номзодига жиддий эътибор қаратган. Ушбу трансфер Лондон клубининг ёзги трансфер ойнасидаги устувор вазифаларидан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Телеграпҳ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Челси тез орада Лакроих бўйича расмий таклиф билан чиқишга тайёрланмоқда. Клуб мутасаддилари 24 ёшли ҳимоячини Леви Колвилл билан рақобатлашадиган ва жамоа мудофаасини янги босқичга олиб чиқадиган идеал номзод сифатида кўришмоқда. Лакроих ўзининг жисмоний ҳолати ва Англия Премер-лигасидаги тажрибаси билан янги мураббий Хаби Алонсо тизимига мос келиши кутилмоқда.
Тревоҳ Чалобаҳ Италияга йўл олиши мумкинЯнги ҳимоячини сотиб олиш учун зарур маблағни шакллантириш мақсадида Челси ўз тарбияланувчиси Тревоҳ Чалобаҳни сотиб юборишга тайёр. Айни пайтда Англия терма жамоаси сафида бўлиб турган ҳимоячига Италия А Серияси вакили Комо клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда. Қизиғи шундаки, Комо бош мураббийи Сескк Фабрегас Чалобаҳ билан вақтида Челси сафида бирга тўп сурган ва унинг имкониятларини яхши билади.
Челси раҳбарияти Чалобаҳни таркибдан мажбуран чиқариб юбормоқчи эмас, бироқ молиявий барқарорликни сақлаш ва Лакроих трансферини молиялаштириш учун муносиб таклифларни кўриб чиқишга очиқ. Чалобаҳ аввалроқ Кристал Пелас сафида ижара асосида ҳаракат қилгани ҳам музокаралар жараёнида ўзига хос рол ўйнаши мумкин.
Катта ўзгаришлар остонасидаги жамоаЛондонликлар таркибида фақат ҳимоя маркази эмас, балки бошқа позициялар ҳам қайта кўриб чиқилмоқда. Клуб аллақачон Марк Кукурелла трансфери бўйича Реал Мадрид билан келишувга эришган. Шунингдек, Аталанта вакили Марко Палестра билан шартнома имзоланиши кутилмоқда. Бу трансфер амалга ошса, ўнг қанот ҳимоячиси Мало Густо жамоани тарк этиши ва Манчестер Сити сафига қўшилиши мумкин.
Ҳужум чизиғини кучайтириш борасида ҳам ишлар тўхтагани йўқ. Челси Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун курашда давом этмоқда. Гарчи бу пойгада Арсенал фаворит сифатида кўрилаётган бўлса-да, кўклар сўнгги дақиқагача курашиш ниятида. Бундай кенг кўламли ўзгаришлар Хаби Алонсо даври бошланишидан олдин жамоани бутунлай янгилаш стратегиясининг бир қисмидир.
…