Янгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқади
Россиянинг Уляновск автомобил заводи (UAZ) ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган Патриот йўлтанламасининг махсус "Экспедиция" версиясини қайта ишлаб чиқаришини расман тасдиқлади. Оғир йўлсизлик шароитларида ҳаракатланишга мўлжалланган ушбу модификация 2027-йилда бозорга чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри завод матбуот хизматига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда янгиланган Патриот тўлиқ босқичли синов жараёнларидан ўтмоқда. Режага кўра, автомобил 2026-2027-йиллар қишки мавсумида ҳам комплекс текширувлардан ўтказилади. Ишлаб чиқарувчининг маълум қилишича, сотувларнинг биринчи босқичида харидорларга фақат бензинли двигател билан жиҳозланган моделлар таклиф этилади.
Техник янгиланишлар ва дизел двигател масаласиКўпчиликни қизиқтираётган янги 2,0 литрли, 136 от кучига эга россиялик дизел двигатели борасида ҳозирча аниқ тўхтамга келинмаган. Муҳандислар куч агрегатининг жойлашуви ва конструкцион ўзига хосликлари устида иш олиб бормоқда. Агарда техник масалалар ижобий ҳал этилса, келажакда "Экспедиция" версияси ҳам дизел двигател ва янги олти поғонали механик узатмалар қутиси билан таъминланиши мумкин.
Янгиланган UAZ Patriot замонавий оптика тизимига эга бўлади. Хусусан, автомобилнинг олд ва орқа чироқлари тўлиқ светодиодли (ЛEД) кўринишга келтирилади. Шунингдек, салон қисмида ҳам ўзгаришлар кутилмоқда: янги дизайндаги рул ғилдираги ва бурилувчи селектор орқали бошқариладиган электромеханик раздатка қутиси ўрнатилади.
Хавфсизлик ва йўлсизлик режимлариЯнги моделда хавфсизлик ва электрон ёрдамчиларга алоҳида эътибор қаратилган. "Экспедиция" модификацияси қуйидаги тизимлар билан бойитилади:
- Барқарорликни назорат қилиш тизими (ЭСК);
- Бурилишларда тормозланишни бошқариш тизими (CBC);
- Махсус Офф-роад режими.
Ушбу электрон тизимлар автомобилнинг мураккаб релефли ҳудудларда ҳаракатланишини сезиларли даражада осонлаштиради. Завод маълумотларига кўра, йўлтанламас учун махсус ташқи ҳимоя ва қўшимча жиҳозлар (обвес) етказиб берувчи ҳамкор аллақачон танлаб олинган.
Ўзбекистон бозорида UAZ маҳсулотлари анъанавий равишда тоғли ҳудудлар ва махсус хизматлар учун қизиқарли ҳисобланади. Гарчи сўнгги йилларда Хитойнинг замонавий кроссоверлари оммалашган бўлса-да, Патриот каби рамали йўлтанламаслар ўз сегментида барқарор талабга эга. 2027-йилда кутилаётган янгиланиш ушбу моделнинг рақобатбардошлигини ошириши кутилмоқда.
…