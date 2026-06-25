Янгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқади

·11·Авто
Янгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқади

Россиянинг Уляновск автомобил заводи (UAZ) ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган Патриот йўлтанламасининг махсус "Экспедиция" версиясини қайта ишлаб чиқаришини расман тасдиқлади. Оғир йўлсизлик шароитларида ҳаракатланишга мўлжалланган ушбу модификация 2027-йилда бозорга чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри завод матбуот хизматига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда янгиланган Патриот тўлиқ босқичли синов жараёнларидан ўтмоқда. Режага кўра, автомобил 2026-2027-йиллар қишки мавсумида ҳам комплекс текширувлардан ўтказилади. Ишлаб чиқарувчининг маълум қилишича, сотувларнинг биринчи босқичида харидорларга фақат бензинли двигател билан жиҳозланган моделлар таклиф этилади.

Техник янгиланишлар ва дизел двигател масаласи

Кўпчиликни қизиқтираётган янги 2,0 литрли, 136 от кучига эга россиялик дизел двигатели борасида ҳозирча аниқ тўхтамга келинмаган. Муҳандислар куч агрегатининг жойлашуви ва конструкцион ўзига хосликлари устида иш олиб бормоқда. Агарда техник масалалар ижобий ҳал этилса, келажакда "Экспедиция" версияси ҳам дизел двигател ва янги олти поғонали механик узатмалар қутиси билан таъминланиши мумкин.

Янгиланган UAZ Patriot замонавий оптика тизимига эга бўлади. Хусусан, автомобилнинг олд ва орқа чироқлари тўлиқ светодиодли (ЛEД) кўринишга келтирилади. Шунингдек, салон қисмида ҳам ўзгаришлар кутилмоқда: янги дизайндаги рул ғилдираги ва бурилувчи селектор орқали бошқариладиган электромеханик раздатка қутиси ўрнатилади.

Хавфсизлик ва йўлсизлик режимлари

Янги моделда хавфсизлик ва электрон ёрдамчиларга алоҳида эътибор қаратилган. "Экспедиция" модификацияси қуйидаги тизимлар билан бойитилади:
  • Барқарорликни назорат қилиш тизими (ЭСК);
  • Бурилишларда тормозланишни бошқариш тизими (CBC);
  • Махсус Офф-роад режими.

Ушбу электрон тизимлар автомобилнинг мураккаб релефли ҳудудларда ҳаракатланишини сезиларли даражада осонлаштиради. Завод маълумотларига кўра, йўлтанламас учун махсус ташқи ҳимоя ва қўшимча жиҳозлар (обвес) етказиб берувчи ҳамкор аллақачон танлаб олинган.

Ўзбекистон бозорида UAZ маҳсулотлари анъанавий равишда тоғли ҳудудлар ва махсус хизматлар учун қизиқарли ҳисобланади. Гарчи сўнгги йилларда Хитойнинг замонавий кроссоверлари оммалашган бўлса-да, Патриот каби рамали йўлтанламаслар ўз сегментида барқарор талабга эга. 2027-йилда кутилаётган янгиланиш ушбу моделнинг рақобатбардошлигини ошириши кутилмоқда.

UAZПатриотАвтомобилЙўлтанламасРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиЕвропа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиБугун, 04:23Skoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиSkoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиКеча, 23:26Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиКеча, 20:221 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайди1 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайдиКеча, 17:20Ҳайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашадиҲайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашадиКеча, 16:25Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Кеча, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди