Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?
Сунъий интеллект чиплари ишлаб чиқарувчи Cerebras Сйстеms компанияси биринчи чорак бўйича ижобий молиявий ҳисобот эълон қилганига қарамай, унинг акциялари бозор ёпилиши арафасида қарийб 20 фоизга арзонлашди. Инвесторларнинг бундай муносабатига компаниянинг келажакдаги даромадлилик даражаси (гросс маргин) бўйича берган прогнозлари сабаб бўлган. Бу ҳолат ҳатто технологик гигантлар учун ҳам фонд бозоридаги кутилмалар қанчалик нозик эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Cerebras биринчи чоракда 193 миллион доллар даромад кўрган бўлиб, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 94 фоизга кўпдир. Шунингдек, компаниянинг соф зарари ҳам сезиларли даражада камайиб, 23,9 миллион доллардан 14 миллион долларгача тушган. Бироқ, ушбу ижобий кўрсаткичлар акциялар нархининг пасайишини тўхтатиб қола олмади.
Маржа масаласидаги тушунмовчиликАсосий муаммо компаниянинг жорий йил учун ялпи маржа прогнозини 38-41 фоиз атрофида белгилагани билан боғлиқ. Ваҳоланки, биринчи чорак якунларига кўра, бу кўрсаткич 47 фоизни ташкил этган эди. Инвесторлар рентабелликнинг бундай пасайишини салбий сигнал сифатида қабул қилишди ва натижада акциялар нархи компаниянинг IPO (акцияларнинг биринчи оммавий жойлаштируви) нархига яқинлашиб қолди.
Cerebras бош директори Андрев Фельдман КНБК телеканалига берган интервюсида инвесторлар вазиятни нотўғри тушунишганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, маржанинг вақтинча пасайиши компаниянинг стратегик кенгайиш режалари билан боғлиқ. Компания ўзининг маълумотлар марказларини қуриш жараёнида мижозлар талабини тезроқ қондириш учун ўз ускуналарини йирик мижозлардан биридан вақтинча ижарага олишга қарор қилган.
Стратегик қарор ва унинг оқибатлариУшбу ғайритабиий қадам — ўз маҳсулотини ижарага қайта олиш — компанияга янги қувватларни ишга туширишгача бўлган вақтни тежаш имконини беради. Бироқ, ижара харажатлари жорий йилги фойда маржасига босим ўтказади. Раҳбариятнинг фикрича, бу қисқа муддатли молиявий йўқотиш бўлса-да, узоқ муддатда бозордаги улушни мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Cerebras ҳозирда NVIDIA каби бозор етакчилари билан рақобатлашишга уринаётган энг истиқболли сунъий интеллект стартапларидан бири ҳисобланади. Компаниянинг улкан чиплари (Вафер-Скале Энгине) мураккаб нейрон тармоқларини ўқитишда юқори самарадорликни вада қилмоқда. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун ҳам ушбу компаниянинг тақдири қизиқарли, чунки AI инфратузилмаси бозоридаги ҳар қандай ўзгариш глобал технологик нархларга таъсир кўрсатади.
Хулоса қилиб айтганда, Cerebras атрофидаги вазият сунъий интеллект соҳасидаги компанияларга бўлган талаб ва кутилмалар жуда юқори эканини англатади. Ҳатто кучли ўсиш суръатлари ҳам, агар улар келажакдаги рентабеллик борасидаги шубҳалар билан бирга келса, инвесторларни қониқтирмаслиги мумкин.
…