Сунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқди
Сунъий интеллект (AI) соҳасидаги мисли кўрилмаган ўсиш нафақат янги стартапларни юзага келтирди, балки глобал яримўтказгичлар бозорида хотира чиплари танқислигини ҳам келтириб чиқарди. Ҳисоблаш қувватига чанқоқ бўлган йирик AI моделлари учун ўта муҳим саналган ушбу бутловчи қисмлар етишмовчилиги 2027-йилгача давом этиши башорат қилинмоқда. Бундай вазиятда АҚШнинг энг йирик хотира чиплари ишлаб чиқарувчиси Микрон компанияси бозорнинг мутлақ ғолибига айланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда технология олами "RAMагеддон" деб аталаётган даврни бошдан кечирмоқда. Талабнинг кескин ортиши ва таклифнинг чекланганлиги нархларнинг кўтарилишига сабаб бўлиб, бу бевосита оддий истеъмолчиларга ҳам таъсир ўтказмоқда. Масалан, Apple бош директори Tim Cook яқинда компания маҳсулотлари нархи ошиши муқаррар эканлигидан огоҳлантирган эди. Бироқ Микрон учун бу инқироз улкан фойда келтирувчи имкониятга айланди.
Молиявий кўрсаткичлардаги сакрашМикрон компаниясининг молиявий натижалари таҳлилчилар кутганидан ҳам аъло даражада чиқди. 2024-йил бошида компания акциялари тахминан 83 доллар атрофида савдо қилинган бўлса, сўнгги маълумотларга кўра, уларнинг қиймати 1048 доллардан ошиб кетди. Компаниянинг бозор капиталлашуви эса ҳайратланарли даражада ўсиб, 1,2 триллион долларга етди. Бу кўрсаткич Микронни жаҳоннинг энг қиммат компаниялари қаторига қўшди.
Учинчи чорак якунлари бўйича эълон қилинган ҳисоботга кўра, компания даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан тўрт бараварга ошиб, 41,45 миллиард долларни ташкил этди. Энг ҳайратланарлиси, соф фойда кўрсаткичидир: ўтган йили 1,88 миллиард доллар фойда кўрган компания жорий йилда ушбу рақамни 28,2 миллиард долларга етказди. Бу каби ўсиш суръатлари инвесторлар ишончини янада мустаҳкамлаб, акциялар нархини яна 13 фоизга юқорига кўтарди.
Стратегик ҳамкорлик ва келажак режалариАйдахо штатида жойлашган ушбу гигант нафақат ишлаб чиқариш, балки стратегик инвестициялар билан ҳам шуғулланмоқда. Микрон шу ҳафтада Anthropic сунъий интеллект лабораторияси билан хотира ва маълумотларни сақлаш чипларини етказиб бериш бўйича йирик шартнома имзолади. Шунингдек, компания Anthropic'нинг Ҳ серияли молиялаштириш раундида инвестор сифатида иштирок этганини маълум қилди.
Компания раҳбарияти келажакка оптимистик назар билан қарамоқда. Тўртинчи чорак учун прогноз қилинган даромад 49 дан 51 миллиард долларгача бўлиши кутилмоқда. Бу шуни англатадики, сунъий интеллект инфратузилмасига бўлган эҳтиёж пасаймайди ва хотира чиплари ишлаб чиқарувчилари яқин йиллар ичида глобал иқтисодиётнинг асосий драйверларидан бири бўлиб қолаверади.
Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам бу янгиликлар аҳамиятли, чунки Микрон чиплари биз кундалик ҳаётда ишлатадиган смартфонлар, ноутбуклар ва сервер қурилмаларининг ажралмас қисмидир. Глобал бозордаги нарх ўсиши яқин ойларда мамлакатимиздаги техника дўконларида ҳам гаджетлар нархи бироз қимматлашишига олиб келиши мумкин.
…