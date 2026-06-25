Сунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқди

·24·Техно
Сунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқди

Сунъий интеллект (AI) соҳасидаги мисли кўрилмаган ўсиш нафақат янги стартапларни юзага келтирди, балки глобал яримўтказгичлар бозорида хотира чиплари танқислигини ҳам келтириб чиқарди. Ҳисоблаш қувватига чанқоқ бўлган йирик AI моделлари учун ўта муҳим саналган ушбу бутловчи қисмлар етишмовчилиги 2027-йилгача давом этиши башорат қилинмоқда. Бундай вазиятда АҚШнинг энг йирик хотира чиплари ишлаб чиқарувчиси Микрон компанияси бозорнинг мутлақ ғолибига айланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда технология олами "RAMагеддон" деб аталаётган даврни бошдан кечирмоқда. Талабнинг кескин ортиши ва таклифнинг чекланганлиги нархларнинг кўтарилишига сабаб бўлиб, бу бевосита оддий истеъмолчиларга ҳам таъсир ўтказмоқда. Масалан, Apple бош директори Tim Cook яқинда компания маҳсулотлари нархи ошиши муқаррар эканлигидан огоҳлантирган эди. Бироқ Микрон учун бу инқироз улкан фойда келтирувчи имкониятга айланди.

Молиявий кўрсаткичлардаги сакраш

Микрон компаниясининг молиявий натижалари таҳлилчилар кутганидан ҳам аъло даражада чиқди. 2024-йил бошида компания акциялари тахминан 83 доллар атрофида савдо қилинган бўлса, сўнгги маълумотларга кўра, уларнинг қиймати 1048 доллардан ошиб кетди. Компаниянинг бозор капиталлашуви эса ҳайратланарли даражада ўсиб, 1,2 триллион долларга етди. Бу кўрсаткич Микронни жаҳоннинг энг қиммат компаниялари қаторига қўшди.

Учинчи чорак якунлари бўйича эълон қилинган ҳисоботга кўра, компания даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан тўрт бараварга ошиб, 41,45 миллиард долларни ташкил этди. Энг ҳайратланарлиси, соф фойда кўрсаткичидир: ўтган йили 1,88 миллиард доллар фойда кўрган компания жорий йилда ушбу рақамни 28,2 миллиард долларга етказди. Бу каби ўсиш суръатлари инвесторлар ишончини янада мустаҳкамлаб, акциялар нархини яна 13 фоизга юқорига кўтарди.

Стратегик ҳамкорлик ва келажак режалари

Айдахо штатида жойлашган ушбу гигант нафақат ишлаб чиқариш, балки стратегик инвестициялар билан ҳам шуғулланмоқда. Микрон шу ҳафтада Anthropic сунъий интеллект лабораторияси билан хотира ва маълумотларни сақлаш чипларини етказиб бериш бўйича йирик шартнома имзолади. Шунингдек, компания Anthropic'нинг Ҳ серияли молиялаштириш раундида инвестор сифатида иштирок этганини маълум қилди.

Компания раҳбарияти келажакка оптимистик назар билан қарамоқда. Тўртинчи чорак учун прогноз қилинган даромад 49 дан 51 миллиард долларгача бўлиши кутилмоқда. Бу шуни англатадики, сунъий интеллект инфратузилмасига бўлган эҳтиёж пасаймайди ва хотира чиплари ишлаб чиқарувчилари яқин йиллар ичида глобал иқтисодиётнинг асосий драйверларидан бири бўлиб қолаверади.

Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам бу янгиликлар аҳамиятли, чунки Микрон чиплари биз кундалик ҳаётда ишлатадиган смартфонлар, ноутбуклар ва сервер қурилмаларининг ажралмас қисмидир. Глобал бозордаги нарх ўсиши яқин ойларда мамлакатимиздаги техника дўконларида ҳам гаджетлар нархи бироз қимматлашишига олиб келиши мумкин.

МикронСунъий IntelлектЯримўтказгичларТехнологияApple
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Бугун, 03:51Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаБугун, 02:59Сунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиСунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиБугун, 02:54Киберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиКиберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиБугун, 02:28Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 дизайни ва техник жиҳатлари маълум бўлдиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2 дизайни ва техник жиҳатлари маълум бўлдиБугун, 02:28Tata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкинTata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкинБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди