Европа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетди
Европа автомобил бозорида тарихий бурилиш нуқтаси қайд этилди: 2026-йилнинг май ойи якунларига кўра, тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи транспорт воситалари (BEV) савдо ҳажми бўйича илк бор бензинли двигателга эга машиналарни ортда қолдирди. Бу кўрсаткич минтақада ички ёнув двигателли техникалар даври аста-секин якунланаётганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотларига кўра, ўтган ойда Европа Иттифоқи, Буюк Британия ва ЭААСТ мамлакатларида электромобилларнинг улуши 23,3 фоизга етган бўлса, бензинли моделлар 21,7 фоизлик натижа билан чекланди. Умумий ҳисобда бир ой давомида минтақада 1,15 миллионга яқин янги автомобил рўйхатга олинган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,6 фоизга кўпдир.
Гибридлар етакчилиги ва анъанавий двигателларнинг инқирозиЙилнинг дастлабки беш ойи натижаларига кўра, гибрид автомобиллар ҳали ҳам бозорнинг энг йирик сегменти бўлиб қолмоқда (37,8 фоиз). Бироқ, анъанавий ёнилғида ишлайдиган техникаларга бўлган қизиқиш кескин пасаймоқда. Январ-май ойларида Европа Иттифоқида бензинли машиналар савдоси 18,2 фоизга, дизелли моделлар эса 16,6 фоизга камайган.
Электромобилларга бўлган талаб айниқса йирик иқтисодиётларда шиддат билан ўсиб бормоқда. Масалан, Италияда ушбу кўрсаткич 75,7 фоизга, Францияда 55,4 фоизга, Германияда эса 40,9 фоизга ошган. Бу ўзгаришлар нафақат экологик талаблар, балки истеъмолчиларнинг замонавий технологияларга бўлган ишончи ортаётгани билан ҳам изоҳланади.
Tesla ва Хитой брендларининг муваффақиятиБозордаги ўсишнинг асосий драйверларидан бири Tesla компанияси бўлди. Май ойида Tesla Model Y Европадаги энг оммабоп электромобилга айланди — унинг савдоси 68 фоизга ўсиб, 17 183 донани ташкил этди. Иккинчи ўринни эгаллаган Tesla Model 3 эса ўз кўрсаткичларини қарийб уч бараварга яхшилаб, 9 566 дона сотилган.
Шу билан бирга, Хитой автомобил саноати вакиллари ҳам Европа бозорини фаол эгалламоқда. Май ойида хитойлик ишлаб чиқарувчилар 121 мингдан ортиқ машина сотиб, ўз бозор улушини тарихда илк бор 10,7 фоизга етказди. Қуйидаги брендлар энг юқори ўсиш суръатларини намойиш этди:
- BYD — савдо ҳажми 145,2 фоизга ошиб, 135 307 донага етди;
- Chery (шунингдек Жаекоо, Омода ва Jetour) — ўсиш 316 фоизни ташкил этди;
- Leapmotor — савдо кўрсаткичлари 552,9 фоизга яхшиланди;
- Xpeng — май ойида 138 фоизлик ўсиш қайд этди.
…