Европа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетди

·0·Авто
Европа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетди

Европа автомобил бозорида тарихий бурилиш нуқтаси қайд этилди: 2026-йилнинг май ойи якунларига кўра, тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи транспорт воситалари (BEV) савдо ҳажми бўйича илк бор бензинли двигателга эга машиналарни ортда қолдирди. Бу кўрсаткич минтақада ички ёнув двигателли техникалар даври аста-секин якунланаётганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, ўтган ойда Европа Иттифоқи, Буюк Британия ва ЭААСТ мамлакатларида электромобилларнинг улуши 23,3 фоизга етган бўлса, бензинли моделлар 21,7 фоизлик натижа билан чекланди. Умумий ҳисобда бир ой давомида минтақада 1,15 миллионга яқин янги автомобил рўйхатга олинган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,6 фоизга кўпдир.

Гибридлар етакчилиги ва анъанавий двигателларнинг инқирози

Йилнинг дастлабки беш ойи натижаларига кўра, гибрид автомобиллар ҳали ҳам бозорнинг энг йирик сегменти бўлиб қолмоқда (37,8 фоиз). Бироқ, анъанавий ёнилғида ишлайдиган техникаларга бўлган қизиқиш кескин пасаймоқда. Январ-май ойларида Европа Иттифоқида бензинли машиналар савдоси 18,2 фоизга, дизелли моделлар эса 16,6 фоизга камайган.

Электромобилларга бўлган талаб айниқса йирик иқтисодиётларда шиддат билан ўсиб бормоқда. Масалан, Италияда ушбу кўрсаткич 75,7 фоизга, Францияда 55,4 фоизга, Германияда эса 40,9 фоизга ошган. Бу ўзгаришлар нафақат экологик талаблар, балки истеъмолчиларнинг замонавий технологияларга бўлган ишончи ортаётгани билан ҳам изоҳланади.

Tesla ва Хитой брендларининг муваффақияти

Бозордаги ўсишнинг асосий драйверларидан бири Tesla компанияси бўлди. Май ойида Tesla Model Y Европадаги энг оммабоп электромобилга айланди — унинг савдоси 68 фоизга ўсиб, 17 183 донани ташкил этди. Иккинчи ўринни эгаллаган Tesla Model 3 эса ўз кўрсаткичларини қарийб уч бараварга яхшилаб, 9 566 дона сотилган.

Шу билан бирга, Хитой автомобил саноати вакиллари ҳам Европа бозорини фаол эгалламоқда. Май ойида хитойлик ишлаб чиқарувчилар 121 мингдан ортиқ машина сотиб, ўз бозор улушини тарихда илк бор 10,7 фоизга етказди. Қуйидаги брендлар энг юқори ўсиш суръатларини намойиш этди:

  • BYD — савдо ҳажми 145,2 фоизга ошиб, 135 307 донага етди;
  • Chery (шунингдек Жаекоо, Омода ва Jetour) — ўсиш 316 фоизни ташкил этди;
  • Leapmotor — савдо кўрсаткичлари 552,9 фоизга яхшиланди;
  • Xpeng — май ойида 138 фоизлик ўсиш қайд этди.
Ўзбекистон бозори учун ҳам таниш бўлган BYD компанияси май ойида САИК (МГ) брендини ортда қолдириб, Европадаги энг йирик Хитой автоишлаб чиқарувчисига айланди. Бироқ, умумий беш ойлик ҳисобда Geely Груп ҳали ҳам етакчиликни сақлаб турибди. Европадаги ушбу тенденция глобал автомобил саноатида электрлаштириш жараёни қайтмас тус олганини кўрсатмоқда.

ЭлектромобилЕвропаTeslaBYDАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқадиЯнгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқадиБугун, 03:52Skoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиSkoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиКеча, 23:26Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиКеча, 20:221 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайди1 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайдиКеча, 17:20Ҳайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашадиҲайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашадиКеча, 16:25Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Кеча, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди