Тоттенхем Матеус Фернандес трансфери учун пойгада Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқда

·58·Спорт
Тоттенхем Матеус Фернандес трансфери учун пойгада Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқда

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини ошириб, Вест Хем Юнайтед ярим ҳимоячиси Матеус Фернандес учун курашда асосий даъвогарга айланди. "Шпорлар" Англия Премер-лигасини тарк этган "болғачилар"нинг 21 ёшли иқтидорли футболчиси учун сўраётган 80 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни тўлашга тайёр эканликларини билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Times нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед ҳам ушбу футболчига жиддий қизиқиш билдираётган эди. Бироқ, "қизил иблислар" раҳбарияти трансфер нархи ҳаддан ташқари кўтарилиб кетишидан хавотирда ва қимматбаҳо кимошди савдосига киришмоқчи эмас. Бу ҳолат Тоттенхем учун қулай имконият яратиб, улар Фернандесни ўз сафига қўшиб олиш борасида фаворитга айланишига сабаб бўлди.

Матеус Фернандес ўтган йилнинг август ойида Саутгемптон клубидан 44 миллион евро эвазига Вест Хем Юнайтед сафига келиб қўшилган эди. Гарчи жамоа қуйи лигага тушиб кетган бўлса-да, ёш ярим ҳимоячи ўтган мавсумда барча турнирларда 38 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол уришга муваффақ бўлди ва ўзининг техник маҳорати ҳамда майдондаги фаоллиги билан кўплаб грандлар эътиборини тортди.

Роберто Де Зерби жамоани кучайтирмоқда

Тоттенхем янги бош мураббий Роберто Де Зерби бошчилигида келаётган мавсум учун жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Клуб аллақачон ҳимоя чизиғини Энди Робертсон, Маркос Сенеси ва Жан Паул ван Ҳекке каби ўйинчилар билан мустаҳкамлаб улгурди. Шунингдек, яқинда дарвозабон Мартин Дубравка ҳам жамоага келиб қўшилди. Фернандеснинг трансфери Де Зерби марказий чизиғига қўшимча энергия ва креативлик олиб келиши кутилмоқда.

Трансфер бўйича эксперт Маттео Моретто маълумотига кўра, Тоттенхем футболчи билан шахсий шартнома шартларини келишишга жуда яқин турибди. Португалиялик ярим ҳимоячи фаолиятини юқори дивизионда давом эттиришни истамоқда ва Лондоннинг бошқа бир клубига ўтиш ғоясини ижобий баҳолаган.

Манчестер Юнайтед учун эса вазият анча мураккаб. Касемиро шартномаси якунланиши муносабати билан жамоани тарк этиши кутилаётган бир пайтда, клуб ихтиёрида фақат Коббие Маиноо ва Мануэль Угарте каби асосий марказий ярим ҳимоячилар қолади. Майкл Каррик жамоаси камида иккита янги ярим ҳимоячи сотиб олишни режалаштирган эди, аммо Фернандес учун белгиланган 80 миллион фунтлик нарх уларни музокаралардан чекинишга мажбур қилиши мумкин.

Goal.com нашрининг ёзишича, Манчестер Юнайтед трансфер бозорида эҳтиёткорона сиёсат юритишни афзал кўрмоқда. Улар аввалроқ Эллиот Андерсон трансферида ҳам худди шундай йўл тутган эди. Агар "қизил иблислар" ҳақиқатан ҳам пойгадан чиқса, Матеус Фернандеснинг кейинги манзили катта эҳтимол билан Тоттенхем Хотспер Стедиум бўлади.

ТоттенхемМанчестер ЮнайтедМатеус ФернандесТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MLS клублари Кристиан Пулишич учун курашга кирди: Милан футболчини қўйиб юбормоқчи эмасMLS клублари Кристиан Пулишич учун курашга кирди: Милан футболчини қўйиб юбормоқчи эмасБугун, 04:11Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаБугун, 02:53Неймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаНеймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаБугун, 02:52Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Бугун, 02:19Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиБугун, 01:56Марк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиМарк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиБугун, 01:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...