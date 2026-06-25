Тоттенхем Матеус Фернандес трансфери учун пойгада Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқда
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини ошириб, Вест Хем Юнайтед ярим ҳимоячиси Матеус Фернандес учун курашда асосий даъвогарга айланди. "Шпорлар" Англия Премер-лигасини тарк этган "болғачилар"нинг 21 ёшли иқтидорли футболчиси учун сўраётган 80 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни тўлашга тайёр эканликларини билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Times нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед ҳам ушбу футболчига жиддий қизиқиш билдираётган эди. Бироқ, "қизил иблислар" раҳбарияти трансфер нархи ҳаддан ташқари кўтарилиб кетишидан хавотирда ва қимматбаҳо кимошди савдосига киришмоқчи эмас. Бу ҳолат Тоттенхем учун қулай имконият яратиб, улар Фернандесни ўз сафига қўшиб олиш борасида фаворитга айланишига сабаб бўлди.
Матеус Фернандес ўтган йилнинг август ойида Саутгемптон клубидан 44 миллион евро эвазига Вест Хем Юнайтед сафига келиб қўшилган эди. Гарчи жамоа қуйи лигага тушиб кетган бўлса-да, ёш ярим ҳимоячи ўтган мавсумда барча турнирларда 38 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол уришга муваффақ бўлди ва ўзининг техник маҳорати ҳамда майдондаги фаоллиги билан кўплаб грандлар эътиборини тортди.
Роберто Де Зерби жамоани кучайтирмоқдаТоттенхем янги бош мураббий Роберто Де Зерби бошчилигида келаётган мавсум учун жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Клуб аллақачон ҳимоя чизиғини Энди Робертсон, Маркос Сенеси ва Жан Паул ван Ҳекке каби ўйинчилар билан мустаҳкамлаб улгурди. Шунингдек, яқинда дарвозабон Мартин Дубравка ҳам жамоага келиб қўшилди. Фернандеснинг трансфери Де Зерби марказий чизиғига қўшимча энергия ва креативлик олиб келиши кутилмоқда.
Трансфер бўйича эксперт Маттео Моретто маълумотига кўра, Тоттенхем футболчи билан шахсий шартнома шартларини келишишга жуда яқин турибди. Португалиялик ярим ҳимоячи фаолиятини юқори дивизионда давом эттиришни истамоқда ва Лондоннинг бошқа бир клубига ўтиш ғоясини ижобий баҳолаган.
Манчестер Юнайтед учун эса вазият анча мураккаб. Касемиро шартномаси якунланиши муносабати билан жамоани тарк этиши кутилаётган бир пайтда, клуб ихтиёрида фақат Коббие Маиноо ва Мануэль Угарте каби асосий марказий ярим ҳимоячилар қолади. Майкл Каррик жамоаси камида иккита янги ярим ҳимоячи сотиб олишни режалаштирган эди, аммо Фернандес учун белгиланган 80 миллион фунтлик нарх уларни музокаралардан чекинишга мажбур қилиши мумкин.
Goal.com нашрининг ёзишича, Манчестер Юнайтед трансфер бозорида эҳтиёткорона сиёсат юритишни афзал кўрмоқда. Улар аввалроқ Эллиот Андерсон трансферида ҳам худди шундай йўл тутган эди. Агар "қизил иблислар" ҳақиқатан ҳам пойгадан чиқса, Матеус Фернандеснинг кейинги манзили катта эҳтимол билан Тоттенхем Хотспер Стедиум бўлади.
…