Elon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилди

·0·Техно
Elon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилди

Дунёнинг энг бой одами Elon Musk қисқа муддатли зафардан сўнг яна триллионер мақомидан маҳрум бўлди. SpaceX компаниясининг акциялари биржада оммавий савдога чиқарилиши ортидан унинг бойлиги рекорд даражага етган эди, бироқ бозор конъюнктурасининг ўзгариши миллиардернинг молиявий ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg Биллионаирес Индех маълумотларига кўра, Мускнинг бойлиги айни пайтда бир неча юз миллиард доллар атрофида баҳоланмоқда. Гарчи бу кўрсаткич уни ҳали ҳам сайёрамизнинг энг бадавлат инсони сифатида сақлаб қолса-да, орзиқиб кутилган "триллионер" мақоми ҳозирча бой берилган. Акциялар нархининг ўзгарувчанлиги (волатиллик) технология гигантлари учун одатий ҳол бўлса-да, бу даражадаги молиявий тебранишлар глобал иқтисодий доираларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Коинот амбициялари ва молиявий реаллик

SpaceX очиқ акциядорлик жамиятига айланганидан сўнг, Муск ўзининг ғалаба нутқида инсониятни Ойга, Марсга ва ҳатто қуёш тизимидан ташқарига олиб чиқиш ниятида эканини яна бир бор тасдиқлаган эди. Унинг коинотни забт этиш борасидаги улкан режалари бевосита унинг шахсий бойлиги ва компаниялари капиталлашувига боғлиқ. Бироқ, фонд бозоридаги сўнгги пасайишлар унинг ушбу амбицияларини молиялаштириш имкониятлари ҳақида саволлар туғдирмоқда.

Миллиардернинг шахсий ҳаёти ва унинг кўп фарзандли ота экани ҳам жамоатчилик эътиборида. Муск доимий равишда демографик инқироз ҳақида гапириб, инсоният кўпайиши кераклигини таъкидлаб келади. Унинг ўзи ҳам кўп сонли фарзандларнинг отаси бўлиб, бундай катта оилани таъминлаш ва улкан лойиҳаларни бир вақтда бошқариш ҳатто дунёнинг энг бой одами учун ҳам осон эмаслиги киноя билан тилга олинмоқда.

Келажакдаги истиқболлар

Мутахассисларнинг фикрича, Elon Muskнинг бойлиги Tesla ва SpaceX каби юқори технологик активларга таянади. Бу эса унинг соф бойлиги ҳар куни бир неча миллиард долларга ўзгариши мумкинлигини англатади. Триллионерлик маррасига қайтиш учун Tesla автомобилларига бўлган талабнинг барқарорлиги ва SpaceX лойиҳаларининг муваффақияти ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун ҳам Мускнинг фаолияти қизиқарли, чунки унинг Starlink лойиҳаси келажакда минтақамизда интернет сифатини оширишга хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча эса дунё ҳамжамияти Мускнинг навбатдаги молиявий сакрашини ва у яна қачон расман триллионерлар рўйхатининг биринчи вакилига айланишини кузатишда давом этмоқда.

Elon MuskSpaceXTeslaМиллиардерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиИнфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиБугун, 04:23Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Бугун, 03:51Сунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиСунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиБугун, 03:23Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаБугун, 02:59Сунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиСунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиБугун, 02:54Киберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиКиберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди