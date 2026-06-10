Оператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашади

·0·Техно
Оператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашади

Lenovo компанияси ўзининг компьютер ва ноутбуклари нархини навбатдаги марта оширишга тайёргарлик кўрмоқда. Хитойнинг Сина ресурси хабарига кўра, компания июль ойидан кучга кирадиган янги нархлар ҳақида ўз ҳамкорлари ва дистрибюторларини аллақачон огоҳлантирган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, айрим оммабоп моделларнинг нархи 1000 юандан кўпроққа, яни тахминан 150 долларга кўтарилади. Lenovo учун бу 2024-йил ҳисобидан нархларнинг иккинчи марта оширилиши бўлади. Тайёр компьютерлар ва ноутбуклар нархининг ўсиши оператив хотира (ДRAM) ҳамда маълумотларни сақлаш қурилмалари (ССД ва ҲДД) таннархи ошиб бораётгани билан боғлиқ.

ТрендФорсе таҳлилчилари жорий йилнинг апрель ойида ДRAM нархи бир чоракда 63 фоизгача сакраши мумкинлигини прогноз қилган эди. Лехар компанияси мутахассислари эса оператив хотира нархи йил якунига қадар икки бараваргача ошиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Ҳозирги вақтда узоқ муддатли шартномаларнинг мавжудлиги ҳам маҳсулотларни ўз вақтида етказиб беришни кафолатламаяпти, чунки бозордаги талаб ишлаб чиқариш қувватларидан сезиларли даражада юқори. Аввалроқ нархларни ошириш ҳақида ASUS, Фрамеворк, Маингеар ва бошқа бир қатор йирик брендлар ҳам эълон қилган эди.

LenovoНоутбукССДТехнологияНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиЖедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:52Декарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиДекарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиБугун, 13:23Starlink юқори баландликда тезкор интернет билан авиакомпанияларни забт этмоқдаStarlink юқори баландликда тезкор интернет билан авиакомпанияларни забт этмоқдаБугун, 13:22VPN хизматларини блоклашга уринишлар Россия хостингларида носозлик келтириб чиқардиVPN хизматларини блоклашга уринишлар Россия хостингларида носозлик келтириб чиқардиБугун, 13:20Yandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлдиYandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлдиБугун, 12:57Нима учун барча йирик компаниялар энергетика бозорига интилмоқдаНима учун барча йирик компаниялар энергетика бозорига интилмоқдаБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус