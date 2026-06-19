Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг дебют баҳсида Колумбия терма жамоасига қарши кечган шиддатли ўйин ва ундаги омадсизлик ҳали ҳам юртимиз футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Илк турдаги мағлубиятдан сўнг, миллий терма жамоамизнинг тажрибали ҳужумчиси ва етакчиси Элдор Шомуродов ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали барча ватандошларимизга ҳамда стадиондан туриб жамоани руҳлантирган ишқибозларга самимий мурожаат йўллади.
Жамоа сардори мағлубиятдан тушкунликка тушмасликка чақириб, ушбу йирик мусобақа миллий жамоамиз учун катта мактаб ва ўсиш пойдевори бўлишини таъкидлади.
Элдор Шомуродов ўзининг «Instagram»даги расмий саҳифасида миллионлаб мухлисларга қарата қуйидаги қалб сўзларини ёзиб қолдирди:
Элдор Шомуродов:
«Бугунги ўйин натижаси, албатта, биз кутгандек ва истагандек бўлмади. Лекин бу ҳали ҳаммаси тугади дегани эмас, бу узоқ йўлнинг охири эмас. Футбол олами фақатгина зафарлар ва ширин ғалабалардан иборат бўлмайди. Баъзан инсон учун энг катта ва энг муҳим ҳаётий сабоқлар айнан мана шундай мураккаб кунларда ҳамда омадсизликларда олинади.
Биз майдонда учрашувнинг охирги ҳуштак овози чалингунга қадар бор куч-қувватимизни бериб курашамиз. Хатоларимиздан ўрганамиз, янада ўсамиз ва фақат олдинга қараб юришда давом этамиз. Бизни чин дилдан қўллаб-қувватлаган барча мухлисларга катта раҳмат. Олға, Ўзбекистон!»
Ишонч олови сўнмайди: Олдинда янги жанглар кутмоқда
Тажрибали форвардимизнинг ушбу сўзлари миллионлаб ўзбек футбол ишқибозлари қалбига яна умид бағишлади. Боиси, ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи ҳали энди бошланди ва олдинда вакилларимизни плей-офф йўлида яна иккита ҳаёт-мамот даражасидаги муҳим учрашув кутиб турибди. Биринчи турдаги омадсизлик жамоамизни руҳан синдира олмайди, аксинча, уларни янада жипслаштириб, бўлажак ўйинларга кучлироқ мотивация бериши шубҳасиз.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Элдор Шомуродовнинг бу баёноти ҳақиқий етакчига хос масъулият ва матонатни кўрсатади. Мағлубиятни мардонавор тан олиб, ундан тўғри хулоса чиқариш ва келажакка катта ишонч билан боқиш — кучли характер эгаларининг белгисидир. Вакилларимиз майдонда охиригача жанг қилишга тайёр эканликларини ваъда қилишди, демак, биз мухлислар ҳам уларга охиригача ишонишимиз ва суянишимиз керак. Навбатдаги ҳал қилувчи баҳсларда Элдор ва унинг жамоадошларига фақат ғалабали онлар ёр бўлишини тилаймиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ янгиликлари, терма жамоамиз лагеридан эксклюзив репортажлар ва Мундиал кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…