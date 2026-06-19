Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»

·1·Спорт
Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг дебют баҳсида Колумбия терма жамоасига қарши кечган шиддатли ўйин ва ундаги омадсизлик ҳали ҳам юртимиз футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Илк турдаги мағлубиятдан сўнг, миллий терма жамоамизнинг тажрибали ҳужумчиси ва етакчиси Элдор Шомуродов ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали барча ватандошларимизга ҳамда стадиондан туриб жамоани руҳлантирган ишқибозларга самимий мурожаат йўллади.

Жамоа сардори мағлубиятдан тушкунликка тушмасликка чақириб, ушбу йирик мусобақа миллий жамоамиз учун катта мактаб ва ўсиш пойдевори бўлишини таъкидлади.

Элдор Шомуродов ўзининг «Instagram»даги расмий саҳифасида миллионлаб мухлисларга қарата қуйидаги қалб сўзларини ёзиб қолдирди:

Элдор Шомуродов:

«Бугунги ўйин натижаси, албатта, биз кутгандек ва истагандек бўлмади. Лекин бу ҳали ҳаммаси тугади дегани эмас, бу узоқ йўлнинг охири эмас. Футбол олами фақатгина зафарлар ва ширин ғалабалардан иборат бўлмайди. Баъзан инсон учун энг катта ва энг муҳим ҳаётий сабоқлар айнан мана шундай мураккаб кунларда ҳамда омадсизликларда олинади.

Биз майдонда учрашувнинг охирги ҳуштак овози чалингунга қадар бор куч-қувватимизни бериб курашамиз. Хатоларимиздан ўрганамиз, янада ўсамиз ва фақат олдинга қараб юришда давом этамиз. Бизни чин дилдан қўллаб-қувватлаган барча мухлисларга катта раҳмат. Олға, Ўзбекистон!»

Ишонч олови сўнмайди: Олдинда янги жанглар кутмоқда

Тажрибали форвардимизнинг ушбу сўзлари миллионлаб ўзбек футбол ишқибозлари қалбига яна умид бағишлади. Боиси, ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи ҳали энди бошланди ва олдинда вакилларимизни плей-офф йўлида яна иккита ҳаёт-мамот даражасидаги муҳим учрашув кутиб турибди. Биринчи турдаги омадсизлик жамоамизни руҳан синдира олмайди, аксинча, уларни янада жипслаштириб, бўлажак ўйинларга кучлироқ мотивация бериши шубҳасиз.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Элдор Шомуродовнинг бу баёноти ҳақиқий етакчига хос масъулият ва матонатни кўрсатади. Мағлубиятни мардонавор тан олиб, ундан тўғри хулоса чиқариш ва келажакка катта ишонч билан боқиш — кучли характер эгаларининг белгисидир. Вакилларимиз майдонда охиригача жанг қилишга тайёр эканликларини ваъда қилишди, демак, биз мухлислар ҳам уларга охиригача ишонишимиз ва суянишимиз керак. Навбатдаги ҳал қилувчи баҳсларда Элдор ва унинг жамоадошларига фақат ғалабали онлар ёр бўлишини тилаймиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ янгиликлари, терма жамоамиз лагеридан эксклюзив репортажлар ва Мундиал кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 20:46Абдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиАбдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиБугун, 20:44Тоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиТоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиБугун, 20:35Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиАббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 20:32Ливерпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиБугун, 19:55Инфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутладиИнфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутладиБугун, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди