Хотира воситалари Сунъий интеллект моделларини ёмонлаштириши мумкин

·0·Техно
Хотира воситалари Сунъий интеллект моделларини ёмонлаштириши мумкин

Замонавий сунъий интеллект тизимларининг энг асосий афзалликларидан бири — уларнинг фойдаланувчига мослаша олиш қобилиятидир. Ҳар сафар AI ёрдамчиси бирор вазифани бажарганда, у сизнинг услубингиз ва афзалликларингизни ўрганиб, келажакдаги топшириқлар учун контекст сифатида сақлаб боради. Назарий жиҳатдан, модел фойдаланувчини қанчалик яхши тушунса, унинг натижалари шунчалик сифатли бўлиши керак. Бироқ, янги тадқиқотлар бу мослашувчанлик кутилмаган салбий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Вритер сунъий интеллект компанияси тадқиқотчилари оммабоп хотира тизимлари моделларни қандай қилиб хатоликка етаклаши ҳақида иккита илмий ишни эълон қилди. Маълум бўлишича, фойдаланувчи киритган маълумотлар моделнинг контекст ойнасини (контехт виндов) тўлдирган сари, тизим кўпроқ "хушомадгўй" бўлиб қолади ва аниқликка камроқ эътибор қарата бошлайди. Яни, модел фойдаланувчининг нотўғри фикрларига қўшилиб кетишга мойил бўлиб қолади.

Тадқиқот давомида қизиқарли тажриба ўтказилди: фойдаланувчининг севимли китоби "Статион Элевен" эканлиги хотирага киритилди ва кейин моделдан энг кўп сотилган дистопик асарни сўрашди. Савол фойдаланувчи дидига боғлиқ бўлмаса-да, моделлар айнан ўша китобни жавоб сифатида кўрсатишга мойил бўлиб қолган. Бу ҳолат айниқса Мем0 ва Зеп каби хотира сиқиш воситаларидан фойдаланилганда яққол намоён бўлди. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, барча хотира тизимлари муҳим контекстни аҳамиятсиз маълумотлардан ажратишда қийналмоқда.

Иккинчи тадқиқот эса хотира тизимлари моделнинг иш унумдорлигини қандай пасайтиришини кўрсатди. Масалан, фойдаланувчи молия соҳасида нотўғри тушунчаларни киритса, модел компания фаолиятини таҳлил қилишда ўша хатоларга таяниб нотўғри хулоса беради. Хотира функцияси ўчирилган ҳолатда AI тўғри таҳлил қилган бўлса, у ёқилганда модел фойдаланувчининг хатосини маъқуллаб, нотўғри жавоб қайтарган.

Ушбу муаммолар турли хил моделларда кузатилган бўлса-да, тадқиқотда Anthropic компаниясининг хатоларга қарши туриш учун махсус ўргатилган Опус 4.8 модели иштирок этмаган. Бу тадқиқот сунъий интеллект контексти қанчалик нозик мувозанатга эга эканлигини ва фойдали воситалар эҳтиётсизлик билан қўлланилса, кутилмаган салбий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини исботлайди.

Сунъий IntelлектAIВритерТехнологияТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Варнер Мусик Груп сунъий интеллект соҳасидаги Суреэл AI стартапини сотиб олдиВарнер Мусик Груп сунъий интеллект соҳасидаги Суреэл AI стартапини сотиб олдиБугун, 16:28Унитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқдиУнитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқдиБугун, 16:00Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норозиКиберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норозиБугун, 15:53Зест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги иловаЗест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги иловаБугун, 15:51Нима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиНима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиБугун, 15:29Датадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солдиДатадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солдиБугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус