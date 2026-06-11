КровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқда

·29·Техно
КровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқда

Киберхавфсизлик соҳасидаги гигант КровдСтрике компаниясининг янги ҳисоботига кўра, Шимолий Корея хакерлари АҚШ технология компанияларига амалга оширилган "қўлда бошқариладиган" (ҳандс-он-кейбоард) киберҳужумларнинг қарийб ярмини ташкил этмоқда. Масофавий IT ходимлари ва рекрутерлар ниқоби остида ҳаракат қилаётган ушбу шахслар сўнгги бир йил ичида соҳадаги энг жиддий хавфга айланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

КровдСтрике маълумотларига кўра, 2025-йил апрелидан 2026-йил майигача бўлган даврда "Фамоус Чоллима" деб номланувчи Шимолий Корея хакерлик гуруҳи технология секторига қаратилган давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган барча фаолиятнинг 47 фоизини амалга оширган. Ким Жонг Ун режими билан боғлиқ ушбу гуруҳлар халқаро қонунлар билан тақиқланган ядровий қурол дастурларини молиялаштириш учун маълумотлар ва криптовалюталарни ўғирлашни мақсад қилган.

Хакерлар ўз мақсадларига эришиш учун сунъий интеллект (AI) технологияларидан фойдаланган ҳолда реал вақтдаги деэпфаке тасвирларни яратишмоқда. Улар ўғирланган паспорт ва ҳайдовчилик гувоҳномалари ёрдамида ўзларини АҚШ ёки бошқа давлат фуқароси сифатида кўрсатиб, йирик технологик компанияларга масофавий ишга жойлашишмоқда. Бу усул уларга нафақат махфий маълумотларни ўғирлаш, балки компаниялардан маош олиб, уни Пхенян режимига йўналтириш имконини ҳам беради.

Тизимга кириб олган хакерлар интеллектуал мулкни ўғирлаш билан бирга, кўпинча компанияларни шантаж қилишади: агар тўлов амалга оширилмаса, ўғирланган маълумотларни ошкор қилиш билан таҳдид қилишади. Шунингдек, улар блокчейн дастурчиларини нишонга олиб, Ғарб банк тизимидан четлаб ўтиш учун криптовалюталарни ўғирлашмоқда. Маълумотларга кўра, Шимолий Корея фақатгина 2025-йилнинг ўзида 2 миллиард долларга яқин криптовалютани ўмарган.

КровдСтрикеШимолий КореяКиберхавфсизликAIКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиAmazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиБугун, 20:30Google Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиGoogle Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиБугун, 20:23Tesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирдиTesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирдиБугун, 20:21Винг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаВинг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаБугун, 19:55Компутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиКомпутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиБугун, 19:23Интернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиИнтернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиКеча, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус