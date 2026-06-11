КровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқда
Киберхавфсизлик соҳасидаги гигант КровдСтрике компаниясининг янги ҳисоботига кўра, Шимолий Корея хакерлари АҚШ технология компанияларига амалга оширилган "қўлда бошқариладиган" (ҳандс-он-кейбоард) киберҳужумларнинг қарийб ярмини ташкил этмоқда. Масофавий IT ходимлари ва рекрутерлар ниқоби остида ҳаракат қилаётган ушбу шахслар сўнгги бир йил ичида соҳадаги энг жиддий хавфга айланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
КровдСтрике маълумотларига кўра, 2025-йил апрелидан 2026-йил майигача бўлган даврда "Фамоус Чоллима" деб номланувчи Шимолий Корея хакерлик гуруҳи технология секторига қаратилган давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган барча фаолиятнинг 47 фоизини амалга оширган. Ким Жонг Ун режими билан боғлиқ ушбу гуруҳлар халқаро қонунлар билан тақиқланган ядровий қурол дастурларини молиялаштириш учун маълумотлар ва криптовалюталарни ўғирлашни мақсад қилган.
Хакерлар ўз мақсадларига эришиш учун сунъий интеллект (AI) технологияларидан фойдаланган ҳолда реал вақтдаги деэпфаке тасвирларни яратишмоқда. Улар ўғирланган паспорт ва ҳайдовчилик гувоҳномалари ёрдамида ўзларини АҚШ ёки бошқа давлат фуқароси сифатида кўрсатиб, йирик технологик компанияларга масофавий ишга жойлашишмоқда. Бу усул уларга нафақат махфий маълумотларни ўғирлаш, балки компаниялардан маош олиб, уни Пхенян режимига йўналтириш имконини ҳам беради.
Тизимга кириб олган хакерлар интеллектуал мулкни ўғирлаш билан бирга, кўпинча компанияларни шантаж қилишади: агар тўлов амалга оширилмаса, ўғирланган маълумотларни ошкор қилиш билан таҳдид қилишади. Шунингдек, улар блокчейн дастурчиларини нишонга олиб, Ғарб банк тизимидан четлаб ўтиш учун криптовалюталарни ўғирлашмоқда. Маълумотларга кўра, Шимолий Корея фақатгина 2025-йилнинг ўзида 2 миллиард долларга яқин криптовалютани ўмарган.
…