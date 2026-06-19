Amazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушади
Ўзбекистоннинг рақамли экотизими ва телекоммуникация соҳасида чинакам инқилобий янгилик юз бермоқда. Юртимизнинг энг чекка ва бориш қийин бўлган ҳудудларида ҳам юқори тезликдаги интернетдан баҳраманд бўлиш имконияти яратилади. Рақамли технологиялар вазири Шерзод Шерматов мамлакатимиз аҳли учун узоқ кутилган хушхабарни эълон қилди: дунёнинг энг йирик гигантларидан бири ҳисобланган Амазон компаниясининг паст орбитали «Amazon LEO» сунъий йўлдош интернет тизими Ўзбекистон бозорига расман кириб келмоқда.
Мазкур тарихий лойиҳани ҳаётга тадбиқ этиш бўйича икки томонлама расмий шартномани имзолаш жараёнлари айнан жорий ҳафтада бўлиб ўтади. Глобал лойиҳанинг мамлакатимиз бўйлаб тўлиқ қувват билан ишга туширилиши эса 2026 йил якунига қадар амалга оширилиши режалаштирилган.
Старлинкдан устун: «Amazon LEO» қандай афзалликларга эга?
Вазир Шерзод Шерматовнинг таъкидлашича, Амазон компанияси томонидан тақдим этилаётган ушбу космик технология бир қатор муҳим техник кўрсаткичлари, маълумот узатиш сифати ва халқаро бозордаги рақобатбардошлиги бўйича дунёдаги мавжуд муқобиллардан, жумладан, машҳур «Starlink» тизимидан ҳам анча устун туради.
Янги технологиянинг юртимизга жорий этилиши қуйидаги муҳим масалаларни ҳал этишга хизмат қилади:
Қамров доирасининг кенглиги: Маҳаллий мобил операторлар ва кабелли интернет етиб бориши қийин бўлган энг чекка қишлоқлар ҳам тармоққа уланади.
Географик тўсиқларнинг маҳв этилиши: Юртимизнинг баланд тоғли ва кенг чўл ҳудудлари тўлиқ юқори тезликдаги глобал тармоқ билан қамраб олинади.
Қонуний ва хавфсиз уланиш: Ҳукумат даражасидаги келишувлар якунига етгач, «Amazon LEO» махсус қабул қилувчи қурилмалари (терминаллари) республика ҳудудида расмий ва қонуний тарзда сотувга чиқарилади ҳамда фойдаланиш учун эркин тақдим этилади.
Замин таҳлилчиларининг якуний хулосаси:
Рақамли технологиялар вазирлигининг ушбу ташаббуси Ўзбекистонда рақамли тенгсизликни бартараф этишда улкан қадамдир. Жаҳон стандартидаги сунъий йўлдош интернетининг кириб келиши нафақат оддий аҳоли, балки чекка ҳудудлардаги мактаблар, тиббиёт масканлари ва тадбиркорлик субъектлари учун янги имкониятлар эшигини очади. Илон Маскнинг «Starlink»ига жиддий рақобатчи бўла олган «Amazon LEO» жорий йилда ўзбек интернети тезлигини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.
Замонавий технологиялар, коинотдан узатилувчи интернет инсайдлари ва рақамли дунёнинг энг қайноқ хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан кузатиб боринг!
…