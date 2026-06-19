Amazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушади

·19·Техно
Amazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушади

Ўзбекистоннинг рақамли экотизими ва телекоммуникация соҳасида чинакам инқилобий янгилик юз бермоқда. Юртимизнинг энг чекка ва бориш қийин бўлган ҳудудларида ҳам юқори тезликдаги интернетдан баҳраманд бўлиш имконияти яратилади. Рақамли технологиялар вазири Шерзод Шерматов мамлакатимиз аҳли учун узоқ кутилган хушхабарни эълон қилди: дунёнинг энг йирик гигантларидан бири ҳисобланган Амазон компаниясининг паст орбитали «Amazon LEO» сунъий йўлдош интернет тизими Ўзбекистон бозорига расман кириб келмоқда.

Мазкур тарихий лойиҳани ҳаётга тадбиқ этиш бўйича икки томонлама расмий шартномани имзолаш жараёнлари айнан жорий ҳафтада бўлиб ўтади. Глобал лойиҳанинг мамлакатимиз бўйлаб тўлиқ қувват билан ишга туширилиши эса 2026 йил якунига қадар амалга оширилиши режалаштирилган.

Старлинкдан устун: «Amazon LEO» қандай афзалликларга эга?

Вазир Шерзод Шерматовнинг таъкидлашича, Амазон компанияси томонидан тақдим этилаётган ушбу космик технология бир қатор муҳим техник кўрсаткичлари, маълумот узатиш сифати ва халқаро бозордаги рақобатбардошлиги бўйича дунёдаги мавжуд муқобиллардан, жумладан, машҳур «Starlink» тизимидан ҳам анча устун туради.

Янги технологиянинг юртимизга жорий этилиши қуйидаги муҳим масалаларни ҳал этишга хизмат қилади:

  • Қамров доирасининг кенглиги: Маҳаллий мобил операторлар ва кабелли интернет етиб бориши қийин бўлган энг чекка қишлоқлар ҳам тармоққа уланади.

  • Географик тўсиқларнинг маҳв этилиши: Юртимизнинг баланд тоғли ва кенг чўл ҳудудлари тўлиқ юқори тезликдаги глобал тармоқ билан қамраб олинади.

  • Қонуний ва хавфсиз уланиш: Ҳукумат даражасидаги келишувлар якунига етгач, «Amazon LEO» махсус қабул қилувчи қурилмалари (терминаллари) республика ҳудудида расмий ва қонуний тарзда сотувга чиқарилади ҳамда фойдаланиш учун эркин тақдим этилади.

Замин таҳлилчиларининг якуний хулосаси:

Рақамли технологиялар вазирлигининг ушбу ташаббуси Ўзбекистонда рақамли тенгсизликни бартараф этишда улкан қадамдир. Жаҳон стандартидаги сунъий йўлдош интернетининг кириб келиши нафақат оддий аҳоли, балки чекка ҳудудлардаги мактаблар, тиббиёт масканлари ва тадбиркорлик субъектлари учун янги имкониятлар эшигини очади. Илон Маскнинг «Starlink»ига жиддий рақобатчи бўла олган «Amazon LEO» жорий йилда ўзбек интернети тезлигини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.

Замонавий технологиялар, коинотдан узатилувчи интернет инсайдлари ва рақамли дунёнинг энг қайноқ хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан кузатиб боринг!

УзбекистонAmazonSherzod ShermatovAmazon LEOStarlink
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиКанада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиБугун, 08:27Россияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқдаРоссияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқдаБугун, 07:57Ҳиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиҲиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиБугун, 06:26Эластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаЭластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаБугун, 05:55Boeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунладиBoeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунладиБугун, 05:25Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Бугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди