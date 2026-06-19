ФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этди
Тайванда бўлиб ўтаётган нуфузли Computex 2026 кўргазмасида ФСП компанияси юқори унумдорликка эга шахсий компьютерлар, ишчи станциялар ва сунъий интеллект тизимлари (AI ПК) учун мўлжалланган янги авлод қурилмаларини тақдим этди. Компания стенди “Поверинг AI Тогетер” шиори остида ташкил этилиб, унда асосий эътибор маҳсулотларнинг локал сунъий интеллект юкламаларига мослашувчанлигига қаратилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кўргазманинг энг шов-шувли экспонатларидан бири ФСП Каннон 3300В қувват манбаи бўлди. Каннон туркуми тарихан кўплаб видеокарталарни озиқлантириш, хусусан, майнинг вазифалари учун яратилган эди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда ушбу қурилма бир нечта GPU билан ишлайдиган сунъий интеллект станциялари учун ечим сифатида тақдим этилмоқда. Янги моделнинг қуввати 2,5 кВ дан 3,3 кВ гача оширилиб, у олтита 12В-2х6 улагичи ва 80 Plus Платинум сертификатига эга бўлди.
Каннон 3300В техник жиҳатдан ҳам тубдан янгиланган: унинг асосини Япония конденсаторлари ва GaN (галлий нитриди) технологияси ташкил этади. Одатда ихчам ноутбук қувватлагичларида қўлланиладиган ушбу технология бу сафар улкан қувватли блокда татбиқ этилди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма фақат 90 фоиздан юқори юкламада сезиларли шовқин чиқара бошлайди, бу эса унинг самарадорлиги жуда юқори эканидан далолат беради.
Ихчам тизимлар ва оқ рангли флагманларКомпания ихчам тизим ишқибозларини ҳам унутгани йўқ. Кўргазмада СФХ-Л форматидаги Даггер ПМ 1200В модели намойиш этилди. АТХ 3.1 ва PCIe 5.1 стандартларини қўллаб-қувватловчи ушбу блок 80 Plus Платинум сертификатига эга бўлиб, тўлиқ модулли тузилишда, қора ва оқ рангларда савдога чиқарилади. Бу кичик ҳажмли корпусларда ҳам кучли видеокарталардан фойдаланиш имконини беради.
Шунингдек, компаниянинг машҳур флагмани Мега Ти 1650В моделининг оқ рангли версияси — Whите Эдитион ҳам кўрсатилди. Ушбу 80 Plus Титаниум сертификатига эга блок ўта юқори қувват талаб қилувчи ўйин компьютерлари учун мўлжалланган. Унинг Эко режими тизим юкламаси 40 фоиздан паст бўлганда вентиляторни бутунлай тўхтатиб, мутлақ сукунатни таъминлайди.
Корпуслар ва инновацион совутиш тизимлариФСП стендидаги энг жозибали маҳсулотлардан бири M581 корпуси бўлди. “Аквариум” форматидаги ушбу корпус эгилган шишали дизайни билан ажралиб туради. Қурилманинг ўзига хос жиҳатлари қуйидагилардан иборат:
- Орқа вентиляторга ўрнатилган кичик экран (ҳарорат ва айланиш тезлигини кўрсатади);
- Бурилувчан олд вентиляторлар блоки (ҳаво оқимини бевосита видеокартага йўналтириш имконияти);
- Тизим қизишига қараб рангини ўзгартирувчи ақлли ёритиш тизими;
- 445 мм гача бўлган видеокарталарни ва кабеллари орқа томондан уланадиган она платаларни қўллаб-қувватлаш.
…