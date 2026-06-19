ФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этди

·23·Техно
ФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этди

Тайванда бўлиб ўтаётган нуфузли Computex 2026 кўргазмасида ФСП компанияси юқори унумдорликка эга шахсий компьютерлар, ишчи станциялар ва сунъий интеллект тизимлари (AI ПК) учун мўлжалланган янги авлод қурилмаларини тақдим этди. Компания стенди “Поверинг AI Тогетер” шиори остида ташкил этилиб, унда асосий эътибор маҳсулотларнинг локал сунъий интеллект юкламаларига мослашувчанлигига қаратилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кўргазманинг энг шов-шувли экспонатларидан бири ФСП Каннон 3300В қувват манбаи бўлди. Каннон туркуми тарихан кўплаб видеокарталарни озиқлантириш, хусусан, майнинг вазифалари учун яратилган эди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда ушбу қурилма бир нечта GPU билан ишлайдиган сунъий интеллект станциялари учун ечим сифатида тақдим этилмоқда. Янги моделнинг қуввати 2,5 кВ дан 3,3 кВ гача оширилиб, у олтита 12В-2х6 улагичи ва 80 Plus Платинум сертификатига эга бўлди.

Каннон 3300В техник жиҳатдан ҳам тубдан янгиланган: унинг асосини Япония конденсаторлари ва GaN (галлий нитриди) технологияси ташкил этади. Одатда ихчам ноутбук қувватлагичларида қўлланиладиган ушбу технология бу сафар улкан қувватли блокда татбиқ этилди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма фақат 90 фоиздан юқори юкламада сезиларли шовқин чиқара бошлайди, бу эса унинг самарадорлиги жуда юқори эканидан далолат беради.

Ихчам тизимлар ва оқ рангли флагманлар

Компания ихчам тизим ишқибозларини ҳам унутгани йўқ. Кўргазмада СФХ-Л форматидаги Даггер ПМ 1200В модели намойиш этилди. АТХ 3.1 ва PCIe 5.1 стандартларини қўллаб-қувватловчи ушбу блок 80 Plus Платинум сертификатига эга бўлиб, тўлиқ модулли тузилишда, қора ва оқ рангларда савдога чиқарилади. Бу кичик ҳажмли корпусларда ҳам кучли видеокарталардан фойдаланиш имконини беради.

Шунингдек, компаниянинг машҳур флагмани Мега Ти 1650В моделининг оқ рангли версияси — Whите Эдитион ҳам кўрсатилди. Ушбу 80 Plus Титаниум сертификатига эга блок ўта юқори қувват талаб қилувчи ўйин компьютерлари учун мўлжалланган. Унинг Эко режими тизим юкламаси 40 фоиздан паст бўлганда вентиляторни бутунлай тўхтатиб, мутлақ сукунатни таъминлайди.

Корпуслар ва инновацион совутиш тизимлари

ФСП стендидаги энг жозибали маҳсулотлардан бири M581 корпуси бўлди. “Аквариум” форматидаги ушбу корпус эгилган шишали дизайни билан ажралиб туради. Қурилманинг ўзига хос жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • Орқа вентиляторга ўрнатилган кичик экран (ҳарорат ва айланиш тезлигини кўрсатади);
  • Бурилувчан олд вентиляторлар блоки (ҳаво оқимини бевосита видеокартага йўналтириш имконияти);
  • Тизим қизишига қараб рангини ўзгартирувчи ақлли ёритиш тизими;
  • 445 мм гача бўлган видеокарталарни ва кабеллари орқа томондан уланадиган она платаларни қўллаб-қувватлаш.
Бундан ташқари, ФСП АЛ36 деб номланган 360 мм ли суюқлик орқали совутиш тизимини ҳам намойиш қилди. Ушбу қурилманинг асосий афзаллиги шундаки, уни созлаш учун ҳеч қандай махсус дастурий таъминот талаб этилмайди. Шунингдек, кўргазмада ўтган йили тақдим этилган У500 корпуси ҳам янги контекстда — сунъий интеллектга асосланган ишчи станциялар пойдевори сифатида қайта кўрсатилди.

ФСПComputex 2026Каннон 3300ВAI ПКТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтдиHonor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтдиБугун, 10:50Россия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилиндиРоссия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилиндиБугун, 09:50ТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилдиТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилдиБугун, 09:20Amazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиAmazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиБугун, 08:54Канада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиКанада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиБугун, 08:27Россияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқдаРоссияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқдаБугун, 07:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди