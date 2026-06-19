Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!

·31·Спорт
Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!

Англиянинг амалдаги чемпиони "Ливерпуль" ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик юришини амалга оширди. Мерсисайдликлар Испания терма жамоаси ва "Осасуна" клубининг умидли ҳужумчиси Виктор Муньос билан узоқ муддатли шартнома имзолаганини расман маълум қилди.

Эътиборлиси, айни пайтда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида Жаҳон чемпионати баҳслари қизғин давом этмоқда. 22 ёшли иқтидор эгаси янги жамоаси учун тиббий кўрикдан айнан океан ортида — АҚШнинг Теннесси штатида жойлашган, Мундиалга тайёргарлик кўраётган Испания терма жамоасининг қароргоҳида ўтди.

Трансферга оид асосий рақамлар ва маълумотлар

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Футболчи

Виктор Муньос (Испания)

Ёши

22 ёш

Трансфер қиймати

40 миллион евро

Шартнома тури

Узоқ муддатли

Собиқ клуби

"Осасуна" (Испания)

«Реал Мадрид»га кетадиган миллионлар ва трансфер фоизи

Ушбу трансфер ортидан Мадриднинг "Реал" клуби ҳам каттагина молиявий фойда кўрадиган бўлди. Инсайдерларнинг хабар беришича, 40 миллион евролик трансфер қийматининг роппа-роса ярми — 20 миллион евро "қироллик клуби" ғазнасига бориб тушади.

Гап шундаки, Виктор Муньос аслида "Реал Мадрид" академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. Мадридликларда ўз тарбияланувчисини қайта сотиб олиш ҳуқуқи мавжуд эди, бироқ клуб раҳбарияти бу имкониятдан фойдаланмасликка қарор қилди ва трансфердан келадиган 50 фоизлик улушни олишни маъқул кўрди.

Муньос қандай қилиб грандлар эътиборига тушди?

Ўтган мавсум бошида "Реал"нинг иккинчи жамоасидан Ла Лига вакили "Осасуна" таркибига кўчиб ўтган ҳужумчи қисқа вақт ичида Испания чемпионатининг энг ёрқин кашфиётларидан бирига айланди. Унинг олий дивизиондаги дебют мавсуми чинакамига унутилмас кечди.

Виктор Муньоснинг "Осасуна"даги ўтган мавсумги статистикаси:

34 та учрашув (Ла Лига доирасида майдонга тушди)

6 та гол рақиблар дарвозасига киритилди

2 та голли узатма (ассист) муаллифига айланди

Айнан мана шу сермаҳсуллик ва майдондаги ишончли ҳаракатлари эвазига 22 ёшли футболчи Испания терма жамоаси бош мураббийининг назарига тушди ва ЖЧ-2026 учун тузилган кенгайтирилган таркибдан жой олишга муваффақ бўлди.

Спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

"Ливерпуль" келажак учун жуда ақлли ва истиқболли трансферни амалга оширди. Виктор Муньоснинг тезлиги, дриблинги ва ҳужумдаги совуққонлиги Премьер-лиганинг шиддатли футболига тез мослашиб кетишига ёрдам бериши шубҳасиз. "Энфилд" ушбу янги юлдузни катта ҳаяжон билан кутмоқда!

Трансфер оламидаги энг сўнгги расмий янгиликлар ва Жаҳон чемпионати кундаликларини ҳамиша биз билан бирга кузатиб боринг!

ЛиверпульВиктор МуносОсасунаРеал МадридИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Богдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБогдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБугун, 07:44Канада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиКанада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиБугун, 07:36Интер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиИнтер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиБугун, 02:34Жаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиЖаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиБугун, 02:29Швейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиШвейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиБугун, 02:07Пол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиПол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиБугун, 02:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди