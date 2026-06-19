Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!
Англиянинг амалдаги чемпиони "Ливерпуль" ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик юришини амалга оширди. Мерсисайдликлар Испания терма жамоаси ва "Осасуна" клубининг умидли ҳужумчиси Виктор Муньос билан узоқ муддатли шартнома имзолаганини расман маълум қилди.
Эътиборлиси, айни пайтда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида Жаҳон чемпионати баҳслари қизғин давом этмоқда. 22 ёшли иқтидор эгаси янги жамоаси учун тиббий кўрикдан айнан океан ортида — АҚШнинг Теннесси штатида жойлашган, Мундиалга тайёргарлик кўраётган Испания терма жамоасининг қароргоҳида ўтди.
Трансферга оид асосий рақамлар ва маълумотлар
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Футболчи
Виктор Муньос (Испания)
Ёши
22 ёш
Трансфер қиймати
40 миллион евро
Шартнома тури
Узоқ муддатли
Собиқ клуби
"Осасуна" (Испания)
«Реал Мадрид»га кетадиган миллионлар ва трансфер фоизи
Ушбу трансфер ортидан Мадриднинг "Реал" клуби ҳам каттагина молиявий фойда кўрадиган бўлди. Инсайдерларнинг хабар беришича, 40 миллион евролик трансфер қийматининг роппа-роса ярми — 20 миллион евро "қироллик клуби" ғазнасига бориб тушади.
Гап шундаки, Виктор Муньос аслида "Реал Мадрид" академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. Мадридликларда ўз тарбияланувчисини қайта сотиб олиш ҳуқуқи мавжуд эди, бироқ клуб раҳбарияти бу имкониятдан фойдаланмасликка қарор қилди ва трансфердан келадиган 50 фоизлик улушни олишни маъқул кўрди.
Муньос қандай қилиб грандлар эътиборига тушди?
Ўтган мавсум бошида "Реал"нинг иккинчи жамоасидан Ла Лига вакили "Осасуна" таркибига кўчиб ўтган ҳужумчи қисқа вақт ичида Испания чемпионатининг энг ёрқин кашфиётларидан бирига айланди. Унинг олий дивизиондаги дебют мавсуми чинакамига унутилмас кечди.
Виктор Муньоснинг "Осасуна"даги ўтган мавсумги статистикаси:
• 34 та учрашув (Ла Лига доирасида майдонга тушди)
• 6 та гол рақиблар дарвозасига киритилди
• 2 та голли узатма (ассист) муаллифига айланди
Айнан мана шу сермаҳсуллик ва майдондаги ишончли ҳаракатлари эвазига 22 ёшли футболчи Испания терма жамоаси бош мураббийининг назарига тушди ва ЖЧ-2026 учун тузилган кенгайтирилган таркибдан жой олишга муваффақ бўлди.
Спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
"Ливерпуль" келажак учун жуда ақлли ва истиқболли трансферни амалга оширди. Виктор Муньоснинг тезлиги, дриблинги ва ҳужумдаги совуққонлиги Премьер-лиганинг шиддатли футболига тез мослашиб кетишига ёрдам бериши шубҳасиз. "Энфилд" ушбу янги юлдузни катта ҳаяжон билан кутмоқда!
Трансфер оламидаги энг сўнгги расмий янгиликлар ва Жаҳон чемпионати кундаликларини ҳамиша биз билан бирга кузатиб боринг!
…