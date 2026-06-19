Канада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очди
Канаданинг НордСпасе аэрокосмик компанияси Онтарио провинциясининг Мархем шаҳрида ўзининг янги Роккет Факторй 1 (РФ-1) ишлаб чиқариш мажмуасини ишга туширди. Ушбу қадам мамлакатнинг коинотга чиқиш борасидаги суверенитетини таъминлаш ва хорижий етказиб берувчиларга бўлган боғлиқликни камайтириш йўлидаги муҳим бурилиш нуқтаси сифатида баҳоланмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, янги завод Канадага ўз ракеталарини мустақил лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги мажмуанинг майдони тахминан 5 570 квадрат метрни ташкил этиб, бу компаниянинг аввалги қароргоҳидан деярли 10 баравар каттадир. Бундай кенг кўламли инфратузилма НордСпасе компаниясига нафақат енгил ва ўрта тоифадаги ракета ташувчиларни, балки мураккаб коинот тизимларини ҳам серияли ишлаб чиқариш режимига ўтказиш имконини беради. Бу Канада технологик саноати учун янги иш ўринлари ва экспорт салоҳиятини англатади.
НордСпасе бош директори Раҳул Гоэл РФ-1 заводининг очилишини миллий коинот салоҳиятини ривожлантиришдаги стратегик босқич деб атади. Унинг таъкидлашича, ҳақиқий суверенитетга эришиш учун бутун технологик занжир — ишлаб чиқаришдан тортиб, мутахассислар тайёрлаш ва синов инфратузилмасигача бўлган барча жараёнлар мамлакат назоратида бўлиши шарт. Акс ҳолда, коинот технологиялари соҳасида халқаро провайдерларга қарамлик сақланиб қолаверади.
Кенг кўламли режалар ва янги лойиҳаларКомпания жорий йил якунига қадар Таига номли синов ракетасини учиришни режалаштирмоқда. Гарчи аниқ сана ҳали эълон қилинмаган бўлса-да, ушбу парвоз янги заводнинг техник имкониятларини амалда кўрсатиб бериши кутилмоқда. Шу билан бирга, НордСпасе янада улканроқ лойиҳа — Роккет Факторй 2 (РФ-2) мажмуаси устида иш бошлаган. Майдони 18 580 квадрат метр бўладиган ушбу иккинчи завод Темпест ракеталарини ишлаб чиқаришга ихтисослашади.
Темпест ракетаси кўп марта ишлатиладиган ўрта тоифадаги ташувчи бўлиб, у паст ер орбитасига 5 000 килограммдан ортиқ фойдали юкни олиб чиқиш қувватига эга бўлади. Қурилиш учун ер майдони аллақачон сотиб олинган ва ишлар жорий йилнинг иккинчи ярмида бошланиши кўзда тутилган. Бу лойиҳа Канадани жаҳон космик бозорида жиддий ўйинчига айлантириши мумкин.
Ҳозирда НордСпасе учта асосий объектдан иборат вертикал интеграциялашган тизимни шакллантирмоқда:
- Мархемдаги РФ-1: муҳандислик ишланмалари, ишлаб чиқариш ва миссияларни бошқариш маркази;
- Шарқий Онтариодаги Ареа 66: ракета двигателларини синовдан ўтказиш полигони;
- Ню-фаундленд ва Лабрадордаги Атлантик Спасе Комплех (АСХ): компаниянинг шахсий космодроми.
…