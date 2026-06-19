Канада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очди

·0·Техно
Канада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очди

Канаданинг НордСпасе аэрокосмик компанияси Онтарио провинциясининг Мархем шаҳрида ўзининг янги Роккет Факторй 1 (РФ-1) ишлаб чиқариш мажмуасини ишга туширди. Ушбу қадам мамлакатнинг коинотга чиқиш борасидаги суверенитетини таъминлаш ва хорижий етказиб берувчиларга бўлган боғлиқликни камайтириш йўлидаги муҳим бурилиш нуқтаси сифатида баҳоланмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, янги завод Канадага ўз ракеталарини мустақил лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги мажмуанинг майдони тахминан 5 570 квадрат метрни ташкил этиб, бу компаниянинг аввалги қароргоҳидан деярли 10 баравар каттадир. Бундай кенг кўламли инфратузилма НордСпасе компаниясига нафақат енгил ва ўрта тоифадаги ракета ташувчиларни, балки мураккаб коинот тизимларини ҳам серияли ишлаб чиқариш режимига ўтказиш имконини беради. Бу Канада технологик саноати учун янги иш ўринлари ва экспорт салоҳиятини англатади.

НордСпасе бош директори Раҳул Гоэл РФ-1 заводининг очилишини миллий коинот салоҳиятини ривожлантиришдаги стратегик босқич деб атади. Унинг таъкидлашича, ҳақиқий суверенитетга эришиш учун бутун технологик занжир — ишлаб чиқаришдан тортиб, мутахассислар тайёрлаш ва синов инфратузилмасигача бўлган барча жараёнлар мамлакат назоратида бўлиши шарт. Акс ҳолда, коинот технологиялари соҳасида халқаро провайдерларга қарамлик сақланиб қолаверади.

Кенг кўламли режалар ва янги лойиҳалар

Компания жорий йил якунига қадар Таига номли синов ракетасини учиришни режалаштирмоқда. Гарчи аниқ сана ҳали эълон қилинмаган бўлса-да, ушбу парвоз янги заводнинг техник имкониятларини амалда кўрсатиб бериши кутилмоқда. Шу билан бирга, НордСпасе янада улканроқ лойиҳа — Роккет Факторй 2 (РФ-2) мажмуаси устида иш бошлаган. Майдони 18 580 квадрат метр бўладиган ушбу иккинчи завод Темпест ракеталарини ишлаб чиқаришга ихтисослашади.

Темпест ракетаси кўп марта ишлатиладиган ўрта тоифадаги ташувчи бўлиб, у паст ер орбитасига 5 000 килограммдан ортиқ фойдали юкни олиб чиқиш қувватига эга бўлади. Қурилиш учун ер майдони аллақачон сотиб олинган ва ишлар жорий йилнинг иккинчи ярмида бошланиши кўзда тутилган. Бу лойиҳа Канадани жаҳон космик бозорида жиддий ўйинчига айлантириши мумкин.

Ҳозирда НордСпасе учта асосий объектдан иборат вертикал интеграциялашган тизимни шакллантирмоқда:

  • Мархемдаги РФ-1: муҳандислик ишланмалари, ишлаб чиқариш ва миссияларни бошқариш маркази;
  • Шарқий Онтариодаги Ареа 66: ракета двигателларини синовдан ўтказиш полигони;
  • Ню-фаундленд ва Лабрадордаги Атлантик Спасе Комплех (АСХ): компаниянинг шахсий космодроми.
Шуни таъкидлаш жоизки, АСХ космодроми аллақачон Канада ҳукуматидан экологик рухсатномаларни олган ва у ерда иккита учиш майдончаси қурилиши давом этмоқда. НордСпасе ушбу инфратузилма орқали нафақат ўз эҳтиёжларини қондиришни, балки иттифоқчи давлатларга ҳам юқори технологик хизматларни экспорт қилишни мақсад қилган. Бу каби лойиҳалар коинотни ўзлаштиришда хусусий секторнинг ўрни нақадар ортиб бораётганини яна бир бор исботламоқда.

НордСпасеКанадаКоинотРакетаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқдаРоссияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқдаБугун, 07:57Ҳиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиҲиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиБугун, 06:26Эластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаЭластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаБугун, 05:55Boeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунладиBoeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунладиБугун, 05:25Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Бугун, 04:55Bosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиBosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиБугун, 04:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди