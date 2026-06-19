ТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилди
Боғдорчилик технологиялари оламида ҳақиқий инқилоб юз бермоқда: ТерраМов компанияси Киккстартер платформасида ўзининг янги флагмани — ТерраМов Х AWD роботлаштирилган майсазор ўргичини намойиш этди. Ташқи кўринишидан мини-танкни эслатувчи ушбу қурилма нафақат дизайни, балки қуввати ва сунъий интеллект имкониятлари билан ҳам соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма катта майдонларни автоном тарзда парвариш қилиш учун мўлжалланган. ТерраМов Х AWD тўлиқ приводли (AWD) тизим ва мустақил подвеска билан жиҳозланган бўлиб, у ҳатто энг мураккаб релефли боғларда ҳам бемалол ҳаракатлана олади. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг аппарат таъминотида — робот 28 ядроли кучли процессор ёрдамида ишлайди, бу эса мураккаб ҳисоб-китобларни сонияларда амалга ошириш имконини беради.
Сунъий интеллект ва юқори унумдорликНавигация масаласида муҳандислар анъанавий датчиклардан воз кечиб, AI Висион тизимига таянишган. Корпус атрофи бўйлаб ўрнатилган олтита камера қурилмага атроф-муҳитни 360 даражада кўриш ва тўсиқларни аниқлаш имконини беради. ТерраМов Х AWD соатига 1200 квадрат метргача майдонни ўра олади, бу эса уни ўз тоифасидаги энг тезкор роботлардан бирига айлантиради.
Роботнинг ҳаракатланиш алгоритми ҳам ўзига хос: у қатор охирига етганда ортга бурилмасдан, шунчаки ён томонга силжийди ва тескари йўналишда ҳаракатни давом эттиради. Бундай ёндашув иш вақтини тежаш билан бирга, майса қопламасига ортиқча босим тушишининг олдини олади. Қурилма 6000 м2 майдонни эркин қамраб олади, қўшимча аккумуляторлар билан эса бу кўрсаткични 11 000 м2 гача етказиш мумкин.
Техник имкониятлар ва нархТерраМов Х AWD оғир шароитларда ишлаш учун мослаштирилган. У 42 даражагача бўлган қияликларни ва 7 сантиметргача бўлган нотекисликларни осонлик билан босиб ўтади. Кесиш блоки учта дискдан иборат бўлиб, умумий қамров кенглиги 50,2 сантиметрни ташкил қилади. Майсанинг баландлигини эса 25 миллиметрдан 100 миллиметргача бўлган диапазонда созлаш мумкин.
- Тўлиқ привод ва мустақил подвеска;
- 28 ядроли процессор ва 6 та камера;
- 42 даражали қияликларни забт этиш қобилияти;
- Триммер каби қўшимча ускуналар учун махсус интерфейс;
- Вазни — тахминан 40 кг.
…