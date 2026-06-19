ТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилди

·21·Техно
ТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилди

Боғдорчилик технологиялари оламида ҳақиқий инқилоб юз бермоқда: ТерраМов компанияси Киккстартер платформасида ўзининг янги флагмани — ТерраМов Х AWD роботлаштирилган майсазор ўргичини намойиш этди. Ташқи кўринишидан мини-танкни эслатувчи ушбу қурилма нафақат дизайни, балки қуввати ва сунъий интеллект имкониятлари билан ҳам соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма катта майдонларни автоном тарзда парвариш қилиш учун мўлжалланган. ТерраМов Х AWD тўлиқ приводли (AWD) тизим ва мустақил подвеска билан жиҳозланган бўлиб, у ҳатто энг мураккаб релефли боғларда ҳам бемалол ҳаракатлана олади. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг аппарат таъминотида — робот 28 ядроли кучли процессор ёрдамида ишлайди, бу эса мураккаб ҳисоб-китобларни сонияларда амалга ошириш имконини беради.

Сунъий интеллект ва юқори унумдорлик

Навигация масаласида муҳандислар анъанавий датчиклардан воз кечиб, AI Висион тизимига таянишган. Корпус атрофи бўйлаб ўрнатилган олтита камера қурилмага атроф-муҳитни 360 даражада кўриш ва тўсиқларни аниқлаш имконини беради. ТерраМов Х AWD соатига 1200 квадрат метргача майдонни ўра олади, бу эса уни ўз тоифасидаги энг тезкор роботлардан бирига айлантиради.

Роботнинг ҳаракатланиш алгоритми ҳам ўзига хос: у қатор охирига етганда ортга бурилмасдан, шунчаки ён томонга силжийди ва тескари йўналишда ҳаракатни давом эттиради. Бундай ёндашув иш вақтини тежаш билан бирга, майса қопламасига ортиқча босим тушишининг олдини олади. Қурилма 6000 м2 майдонни эркин қамраб олади, қўшимча аккумуляторлар билан эса бу кўрсаткични 11 000 м2 гача етказиш мумкин.

Техник имкониятлар ва нарх

ТерраМов Х AWD оғир шароитларда ишлаш учун мослаштирилган. У 42 даражагача бўлган қияликларни ва 7 сантиметргача бўлган нотекисликларни осонлик билан босиб ўтади. Кесиш блоки учта дискдан иборат бўлиб, умумий қамров кенглиги 50,2 сантиметрни ташкил қилади. Майсанинг баландлигини эса 25 миллиметрдан 100 миллиметргача бўлган диапазонда созлаш мумкин.

  • Тўлиқ привод ва мустақил подвеска;
  • 28 ядроли процессор ва 6 та камера;
  • 42 даражали қияликларни забт этиш қобилияти;
  • Триммер каби қўшимча ускуналар учун махсус интерфейс;
  • Вазни — тахминан 40 кг.
Ҳозирда лойиҳани молиялаштириш босқичида қурилмани 2700 доллар эвазига банд қилиш мумкин. Келажакда унинг чакана савдодаги нархи 3700 долларни ташкил этиши кутилмоқда. Илк буюртмалар эгаларига 2026-йилнинг сентябрь ойида етказиб берилиши режалаштирилган. Ўзбекистон шароитида бундай техника йирик коттеж мажмуалари ва гольф майдонларини автоматлаштирилган ҳолда парвариш қилишда жуда қўл келиши мумкин.

ТерраМовРоботТехнологияСунъий IntelлектГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилиндиРоссия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилиндиБугун, 09:50Amazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиAmazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиБугун, 08:54Канада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиКанада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиБугун, 08:27Россияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқдаРоссияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқдаБугун, 07:57Ҳиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиҲиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиБугун, 06:26Эластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаЭластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаБугун, 05:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди