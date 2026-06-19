Россияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқда
Россиянинг Зеленоград шаҳрида микросхемаларни металлизация қилишга мўлжалланган илк маҳаллий саноат қурилмаси учун махсус “тоза хона” ва муҳандислик тизимлари мажмуаси барпо этилмоқда. “Элемент” компаниялар гуруҳи томонидан амалга оширилаётган ушбу лойиҳа Ғарб санкциялари шароитида микроэлектроника соҳасида импорт ўрнини босишга қаратилган муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com ма“лумотларига ко“кўра, лойиҳанинг муҳандислик қисмини лойиҳалаштириш бо“лича о“тказилган танловда “Системние решения” компанияси г“либ чиққан. Шартнома қиймати 21 миллион рублни ташкил этиб, синов маркази қарийб 350 квадрат метр майдонда жойлашади. Бу ерда АҚШнинг Апплиед Материалс ва Швейцариянинг Эватек компаниялари ускуналарига муқобил бо“лган маҳаллий вакуумли пуркаш тизими о“рнатилади.
Технологик жараён ва халқаро стандартларЯнги қурилма 200 миллиметрли пластиналарда 180 ва 90 нанометрли технологик жараёнлар асосида микросхемалар ишлаб чиқаришни та“лминлаши кутилмоқда. У алюминий, титан ва титан нитриди қатламларини ётқизиш вазифасини бажаради. Бу қатламлар микросхемаларда о“тказувчан ё“лаклар ва ҳимоя қопламаларини шакллантириш учун о“та муҳимдир.
Бундай юқори аниқликдаги ускуналар учун о“та қаттиқ назорат қилинадиган муҳит талаб этилади. Лойиҳага ко“ра, асосий ишчи ҳудуд ИСО 6 тозалик даражасига, ёрдамчи хоналар эса ИСО 8 стандартига жавоб бериши шарт. Бу дегани, ҳаводаги 0,3 микронгача бо“лган зарралар фильтрланади, ҳарорат +22 даража атрофида сақланади ва намлик 50 фоиздан ошмайди.
Маблаг“лаш ва истиқболларРоссия Саноат ва савдо вазирлиги ушбу қурилманинг о“зини ишлаб чиқиш учун 2026-йилгача тахминан 2 миллиард рубл ажратишни режалаштирган. Лойиҳа саккиз модулли вакуумли пуркаш тизими ҳамда кремний пластиналари билан ишлаш учун иккита роботлаштирилган манипуляторни о“з ичига олади. То“лиқ технологик мажмуани 2030-йил сентябрь ойи охиригача ишга тушириш мақсад қилинган.
Соҳа экспертларининг та“лашича, микроэлектроника учун “тоза хоналар” яратиш энг мураккаб ва қиммат вазифалардан бири бо“либ қолмоқда. Гарчи Россия о“з технологиясини яратишга интилаётган бо“лса-да, компонентларнинг бир қисми ҳамон хориждан, асосан Хитойдан келтирилмоқда. Марказий Осиё минтақаси, хусусан О“збекистон учун ҳам бундай технологик о“сишлар келажакда юқори технологияли ускуналарни етказиб бериш занжирига та“сир қилиши мумкин.
…