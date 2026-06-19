Россияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқда

·25·Техно
Россияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқда

Россиянинг Зеленоград шаҳрида микросхемаларни металлизация қилишга мўлжалланган илк маҳаллий саноат қурилмаси учун махсус “тоза хона” ва муҳандислик тизимлари мажмуаси барпо этилмоқда. “Элемент” компаниялар гуруҳи томонидан амалга оширилаётган ушбу лойиҳа Ғарб санкциялари шароитида микроэлектроника соҳасида импорт ўрнини босишга қаратилган муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com ма“лумотларига ко“кўра, лойиҳанинг муҳандислик қисмини лойиҳалаштириш бо“лича о“тказилган танловда “Системние решения” компанияси г“либ чиққан. Шартнома қиймати 21 миллион рублни ташкил этиб, синов маркази қарийб 350 квадрат метр майдонда жойлашади. Бу ерда АҚШнинг Апплиед Материалс ва Швейцариянинг Эватек компаниялари ускуналарига муқобил бо“лган маҳаллий вакуумли пуркаш тизими о“рнатилади.

Технологик жараён ва халқаро стандартлар

Янги қурилма 200 миллиметрли пластиналарда 180 ва 90 нанометрли технологик жараёнлар асосида микросхемалар ишлаб чиқаришни та“лминлаши кутилмоқда. У алюминий, титан ва титан нитриди қатламларини ётқизиш вазифасини бажаради. Бу қатламлар микросхемаларда о“тказувчан ё“лаклар ва ҳимоя қопламаларини шакллантириш учун о“та муҳимдир.

Бундай юқори аниқликдаги ускуналар учун о“та қаттиқ назорат қилинадиган муҳит талаб этилади. Лойиҳага ко“ра, асосий ишчи ҳудуд ИСО 6 тозалик даражасига, ёрдамчи хоналар эса ИСО 8 стандартига жавоб бериши шарт. Бу дегани, ҳаводаги 0,3 микронгача бо“лган зарралар фильтрланади, ҳарорат +22 даража атрофида сақланади ва намлик 50 фоиздан ошмайди.

Маблаг“лаш ва истиқболлар

Россия Саноат ва савдо вазирлиги ушбу қурилманинг о“зини ишлаб чиқиш учун 2026-йилгача тахминан 2 миллиард рубл ажратишни режалаштирган. Лойиҳа саккиз модулли вакуумли пуркаш тизими ҳамда кремний пластиналари билан ишлаш учун иккита роботлаштирилган манипуляторни о“з ичига олади. То“лиқ технологик мажмуани 2030-йил сентябрь ойи охиригача ишга тушириш мақсад қилинган.

Соҳа экспертларининг та“лашича, микроэлектроника учун “тоза хоналар” яратиш энг мураккаб ва қиммат вазифалардан бири бо“либ қолмоқда. Гарчи Россия о“з технологиясини яратишга интилаётган бо“лса-да, компонентларнинг бир қисми ҳамон хориждан, асосан Хитойдан келтирилмоқда. Марказий Осиё минтақаси, хусусан О“збекистон учун ҳам бундай технологик о“сишлар келажакда юқори технологияли ускуналарни етказиб бериш занжирига та“сир қилиши мумкин.

МикроэлектроникаТехнологияРоссияИнновацияСаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиКанада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиБугун, 08:27Ҳиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиҲиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиБугун, 06:26Эластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаЭластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаБугун, 05:55Boeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунладиBoeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунладиБугун, 05:25Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Бугун, 04:55Bosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиBosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиБугун, 04:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди