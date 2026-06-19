Россия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилинди

·0·Техно
Россия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилинди

Россия Саноат ва савдо вазирлиги мамлакат электроника саноати учун стратегик аҳамиятга эга бўлган, умумий қиймати 835 миллион рублни ташкил этувчи йирик лойиҳани тўхтатишга қарор қилди. Маҳаллий электрон компонентлар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган ускуналарни яратишга қаратилган ушбу ташаббус кутилмаганда бекор қилингани соҳа мутахассислари орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аслида мазкур лойиҳа доирасида замонавий электроника қурилмаларида кенг қўлланиладиган хом ашё — пиширилмаган керамика билан ишлашга мўлжалланган уч турдаги тажриба қурилмаларини ишлаб чиқиш кўзда тутилган эди. Ушбу технологиялар микросхемалар корпуслари, СВЧ-модуллар ва бошқа муҳим электрон қисмларни тайёрлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. iXBT.com нашрининг хабар беришича, янги қурилмалар Словениянинг КEКО компанияси томонидан тақдим этиладиган Ғарб технологияларига муносиб муқобил бўлиши керак эди.

Илм-фан академиясининг рад жавоби

Давлат харидлари порталидаги маълумотларга кўра, танлов натижалари эълон қилиниши керак бўлган кундан бир неча кун аввал лойиҳа тўхтатилган. Қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу қарорга Россия Фанлар академиясининг (РАН) хати сабаб бўлган. Академиянинг хулосасида мазкур лойиҳани амалга ошириш ҳозирги шароитда мақсадга мувофиқ эмаслиги кўрсатилган. Бироқ, РАН айнан нима сабабдан бундай позицияни эгаллаганига доир тафсилотлар очиқланмаган.

Соҳа экспертларининг фикрича, лойиҳанинг бекор қилинишига техник ва иқтисодий омиллар мажмуаси таъсир қилган бўлиши мумкин. Хусусан, ҳаттоки ускуналар Россияда ишлаб чиқилган тақдирда ҳам, уларнинг таркибидаги энг муҳим бутловчи қисмларни барибир хориждан сотиб олишга тўғри келарди. Бу эса Россия ҳукумати олдига қўйган тўлиқ технологик мустақилликка эришиш мақсадига зид келади.

Лойиҳа доирасида қуйидаги технологик жараёнларни маҳаллийлаштириш режалаштирилган эди:

  • Керамика қатламларида ўта аниқликдаги тешикларни шакллантириш қурилмаси;
  • Керамика листларини кесиш учун мўлжалланган юқори технологик ускуналар;
  • Кўп қатламли керамик тузилмаларни йиғиш ва пресслаш тизимлари.

Молиявий тақчиллик ва келажакдаги хатарлар

Бу Россия электроника саноатидаги биринчи бундай ҳолат эмас. 2025-йил якунида ҳам ярим ўтказгичлар учун материаллар тайёрлашга оид бир қатор лойиҳалар тўхтатилган эди. Ўшанда асосий сабаб сифатида молиялаштиришдаги чекловлар кўрсатилган. Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, Россиянинг 2026–2028-йилларга мўлжалланган электрон машинасозликни ривожлантириш дастурида 33 миллиард рублдан ортиқ дефицит кузатилмоқда.

Ўзбекистон бозоридаги технологик жараёнлар нуқтаи назаридан қараганда, минтақадаги йирик давлатларнинг бундай лойиҳалардан воз кечиши глобал таъминот занжирига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Россия бозорида маҳаллий бутловчи қисмлар танқислиги юзага келиши, у ерда ишлаб чиқариладиган маиший техника ва электроника нархларининг ошишига ёки импортга қарамликнинг янада кучайишига олиб келиши тайин.

Хулоса қилиб айтганда, 835 миллион рубллик лойиҳанинг бекор қилиниши Россия электроника саноатининг ўз-ўзини таъминлаш даражасига чиқиш режаларини бироз ортга суради. Ҳозирча вазирлик ва илмий доиралар ушбу йўналишда қандай муқобил йўл тутиши номаълумлигича қолмоқда.

РоссияЭлектроникаТехнологияМикросхемаСаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилдиТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилдиБугун, 09:20Amazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиAmazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиБугун, 08:54Канада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиКанада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиБугун, 08:27Россияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқдаРоссияда микросхемалар ишлаб чиқариш учун янги технологик мажмуа қурилмоқдаБугун, 07:57Ҳиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиҲиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиБугун, 06:26Эластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаЭластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаБугун, 05:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди