Honor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтди

·37·Техно
Honor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтди

Смартфонлар бозорида автономлик пойгаси янги босқичга чиқмоқда. Honor компанияси ўзининг навбатдаги флагмани — Honor Х80 Pro Max моделини расмий тақдимот олдидан ўта оғир иқлим шароитларида синовдан ўтказди. Гоби чўлидаги коинот соҳаси муҳандислари иштирокида ўтган ушбу тажриба қурилманинг чидамлилик борасидаги имкониятларини амалда намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, смартфон 45°К даражали жазирама иссиқда, қуёш нури остида 17 соат давомида тиниmsиз ишлатилган. Қурилма навигация, алоқа, маълумотларни қайта ишлаш ва ускуналар диагностикаси каби мураккаб вазифалар учун қўлланилган бўлса-да, унинг қуввати кутилганидан анча юқори натижа кўрсатди. Маълум бўлишича, бир неча соатлик интенсив фойдаланишдан сўнг ҳам аккумулятор заряди 89 фоизни ташкил этган, тонгги соат 04:25 га келибгина у 26 фоизга тушган.

Рекорд даражадаги аккумулятор ва техник кўрсаткичлар

Honor Х80 Pro Max моделининг бундай юқори натижа кўрсатишига унинг тўртинчи авлод Қингҳаи Лаке технологияси асосида яратилган 11 000 мА/соат сиғимли улкан аккумулятори сабаб бўлган. Бу ҳозирги кундаги кўплаб флагман смартфонлар қувватидан деярли икки баробар кўпдир. Шунингдек, қурилма 90 ваттли тезкор қувватлаш тизимини қўллаб-қувватлайди.

Смартфон фақатгина батареяси билан эмас, балки экрани билан ҳам ҳайратлантиради. Маълумотларга кўра, у 6,8 дюймли, 2788х1280 пикселли OLED дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг максимал ёрқинлиги 2000 нитни, локал чўққи ёрқинлиги эса ҳайратланарли 10 000 нитни ташкил этади. Бу ҳатто энг ёрқин қуёш нури остида ҳам тасвирни аниқ кўриш имконини беради.

Янги модел нафақат экстремал ҳароратга, балки механик таъсирларга ҳам чидамли қилиб ишланган. Honor Х80 Pro Max сув ўтказмаслик ва зарбага чидамлилик бўйича юқори стандартларга жавоб беради. Бу эса уни нафақат оддий фойдаланувчилар, балки оғир шароитларда ишловчи мутахассислар учун ҳам идеал танловга айлантиради.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки юртимизнинг ёз ойларидаги иссиқ иқлимида смартфонларнинг қизиб кетиши ва қувватини тез йўқотиши долзарб муаммо ҳисобланади. Honor Х80 Pro Max каби қурилмалар бундай шароитда барқарор ишлаш кафолатини беради. Қурилма 22-июн санасидан бошлаб Хитой бозорларида сотувга чиқиши кутилмоқда.

HonorСмартфонТехнологияАккумуляторГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБуклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБугун, 11:25ФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этдиФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этдиБугун, 10:26Россия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилиндиРоссия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилиндиБугун, 09:50ТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилдиТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилдиБугун, 09:20Amazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиAmazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиБугун, 08:54Канада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиКанада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиБугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди