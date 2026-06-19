Автомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қолади

·0·Авто
Автомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қолади

Автомобил саноатида транспорт воситасининг характери, ўлчами ва ҳатто унинг "руҳияти" кўп жиҳатдан у қурилган платформага боғлиқ. Айнан платформа автомобилнинг осма тизими ва куч агрегатлари қанчалик самарали ишлашини, ғилдиракларнинг бурилиш бурчагини ва умумий бошқарувчанликни белгилаб беради. Ҳозирги электрификация даврида эса янги платформалар яратиш ҳар қачонгидан ҳам муҳим ва қиммат жараёнга айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Одатда, йирик автогигантлар янги платформа ишлаб чиқиш учун юзлаб миллион доллар сарфлайдилар. Ушбу харажатларни қоплаш учун эса бир хил платформадан ўн минглаб, ҳатто миллионлаб автомобиллар ишлаб чиқарилиши, бир неча брендлар остида турли моделлар сотувга чиқарилиши лозим. Бу ҳолат кичик ва эксклюзив автомобил ишлаб чиқарувчилари учун катта тўсиқ бўлиб келмоқда, чунки уларнинг ишлаб чиқариш ҳажми бундай улкан инвестицияларни оқламайди.

Кичик ишлаб чиқарувчилар учун янги имконият

Британиянинг муҳандислик компаниялари ушбу муаммони ҳал қилиш йўлида инновацион ечимларни таклиф этмоқда. Autocar нашри маълумотларига кўра, янги технологиялар ёрдамида кичик ҳажмдаги ишлаб чиқарувчилар учун мослашувчан ва арзонроқ платформалар яратилмоқда. Бу эса ҳатто кам нусхада автомобил чиқарадиган брендларга ҳам замонавий электромобиллар бозорида ўз ўрнини топишга ёрдам беради.

Анъанавий оммавий ишлаб чиқаришда қўлланиладиган штамплаш заводлари ва конвеер линиялари жуда қимматга тушади. Британия тажрибаси эса каркасли (спасефраме) ва модулли конструкциялардан фойдаланган ҳолда, катта харажатларсиз ҳам юқори сифатли шассилар яратиш мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу, айниқса, спорткарлар ва махсус буюртма асосида тайёрланадиган эксклюзив моделлар учун жуда муҳимдир.

Ўзбекистон бозорида ҳам BYD, Tesla ва бошқа брендларнинг электромобиллари оммалашаётган бир пайтда, платформалар технологияси соҳадаги асосий рақобат майдонига айланди. Агар илгари двигател қуввати асосий кўрсаткич бўлган бўлса, энди аккумуляторлар жойлашуви ва шассининг мослашувчанлиги биринчи ўринга чиқмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу ёндашув автомобил оламидаги хилма-хилликни сақлаб қолишга хизмат қилади. Акс ҳолда, юқори харажатлар туфайли бозор фақат бир неча йирик корпорациялар назоратига ўтиб қолиши ва барча автомобиллар бир-бирига ўхшаш бўлиб қолиши хавфи бор эди. Британия муҳандислиги эса кичик брендларга ўз индивидуаллигини сақлаган ҳолда электр даврига ўтиш имконини бермоқда.

АвтомобилТехнологияЭлектромобилПлатформаБритания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Li Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариLi Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариБугун, 08:59Volkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқдаVolkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқдаБугун, 07:29Европада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаЕвропада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаКеча, 21:29BMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаBMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаКеча, 21:24Россияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларКеча, 20:58Ferrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиFerrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиКеча, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди