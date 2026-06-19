Автомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қолади
Автомобил саноатида транспорт воситасининг характери, ўлчами ва ҳатто унинг "руҳияти" кўп жиҳатдан у қурилган платформага боғлиқ. Айнан платформа автомобилнинг осма тизими ва куч агрегатлари қанчалик самарали ишлашини, ғилдиракларнинг бурилиш бурчагини ва умумий бошқарувчанликни белгилаб беради. Ҳозирги электрификация даврида эса янги платформалар яратиш ҳар қачонгидан ҳам муҳим ва қиммат жараёнга айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Одатда, йирик автогигантлар янги платформа ишлаб чиқиш учун юзлаб миллион доллар сарфлайдилар. Ушбу харажатларни қоплаш учун эса бир хил платформадан ўн минглаб, ҳатто миллионлаб автомобиллар ишлаб чиқарилиши, бир неча брендлар остида турли моделлар сотувга чиқарилиши лозим. Бу ҳолат кичик ва эксклюзив автомобил ишлаб чиқарувчилари учун катта тўсиқ бўлиб келмоқда, чунки уларнинг ишлаб чиқариш ҳажми бундай улкан инвестицияларни оқламайди.
Кичик ишлаб чиқарувчилар учун янги имкониятБританиянинг муҳандислик компаниялари ушбу муаммони ҳал қилиш йўлида инновацион ечимларни таклиф этмоқда. Autocar нашри маълумотларига кўра, янги технологиялар ёрдамида кичик ҳажмдаги ишлаб чиқарувчилар учун мослашувчан ва арзонроқ платформалар яратилмоқда. Бу эса ҳатто кам нусхада автомобил чиқарадиган брендларга ҳам замонавий электромобиллар бозорида ўз ўрнини топишга ёрдам беради.
Анъанавий оммавий ишлаб чиқаришда қўлланиладиган штамплаш заводлари ва конвеер линиялари жуда қимматга тушади. Британия тажрибаси эса каркасли (спасефраме) ва модулли конструкциялардан фойдаланган ҳолда, катта харажатларсиз ҳам юқори сифатли шассилар яратиш мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу, айниқса, спорткарлар ва махсус буюртма асосида тайёрланадиган эксклюзив моделлар учун жуда муҳимдир.
Ўзбекистон бозорида ҳам BYD, Tesla ва бошқа брендларнинг электромобиллари оммалашаётган бир пайтда, платформалар технологияси соҳадаги асосий рақобат майдонига айланди. Агар илгари двигател қуввати асосий кўрсаткич бўлган бўлса, энди аккумуляторлар жойлашуви ва шассининг мослашувчанлиги биринчи ўринга чиқмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу ёндашув автомобил оламидаги хилма-хилликни сақлаб қолишга хизмат қилади. Акс ҳолда, юқори харажатлар туфайли бозор фақат бир неча йирик корпорациялар назоратига ўтиб қолиши ва барча автомобиллар бир-бирига ўхшаш бўлиб қолиши хавфи бор эди. Британия муҳандислиги эса кичик брендларга ўз индивидуаллигини сақлаган ҳолда электр даврига ўтиш имконини бермоқда.
…