Ўзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилди

·38·Жамият
Ўзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилди

Мамлакатимизда адолат мезонларини мустаҳкамлаш ва жамият кушандаси бўлмиш порахўрликка қарши аёвсиз курашиш йўлида навбатдаги кескин ва тарихий қадам ташланди. Юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш ҳамда давлат аппаратини ҳалол кадрлар билан шакллантириш мақсадида янги тизим ишга туширилди.

Коррупцияга қарши курашиш агентлиги Ички ишлар вазирлиги (ИИВ) билан ҳамкорликда коррупцияга оид жиноятларни содир этган ва суд томонидан айбдор деб топилган шахсларнинг ягона электрон реестрини (махсус «қора рўйхат»ни) юритишни бошлади. Ушбу тизимга киритилган собиқ мансабдорлар ва фуқаролар учун келажакда бир қатор жиддий ва умрбод амал қилувчи тақиқлар кучга киради.

Электрон реестр кимларни қамраб олади ва унинг мақсади нима?

Мазкур рақамлаштирилган рўйхатга жиноий қонунчиликда белгиланган коррупцион қилмишларни содир этган ва қонуний жазога тортилган барча шахслар киритиб борилади. Янги чорадан кўзланган асосий мақсад — муқаддам коррупцион ўтмишга эга бўлган, давлат ва халқ ишончини суиистеъмол қилган кимсаларни давлат бошқаруви тизимидан, шунингдек, бюджет маблағларини тақсимлаш жараёнларидан буткул ва умрбод четлаштиришдан иборатдир.

«Қора рўйхат»га тушган шахслар учун амал қилувчи қатъий чекловлар:

Электрон реестрга исм-шарифи муҳрланган шахслар учун қуйидаги ҳаётий ва профессионал фаолиятлар буткул тақиқланади:

  • Давлат хизмати ва юксак эътироф: Бундай шахсларнинг қайта давлат хизматига қабул қилинишига йўл қўйилмайди. Шунингдек, уларнинг давлат томонидан бериладиган олий мукофотлар, орден ва медаллар билан тақдирланишига чеклов қўйилади.

  • Раҳбарлик лавозимлари: Сарсонгарчилик ва порахўрликка йўл қўйган кимсалар ҳеч бир давлат ташкилотида, вазирлик ёки идораларда, шунингдек, юртимиздаги олий таълим муассасаларида (ОТМ) раҳбарлик лойиҳалари ва директорлик лавозимларини эгаллай олмайдилар.

  • Давлат бюджети ва лойиҳалар: Уларнинг давлат харидларида ҳамда Давлат-хусусий шериклик (ДХШ) лойиҳаларида иштирок этиши тақиқланади. Бу чеклов уларнинг бевосита назорати остида бўлган ёки уларга тегишли бўлган шахсий бизнес тузилмаларига ҳам бирдек тегишлидир.

  • Сиёсий ва жамоатчилик фаолияти: Тезкор рўйхатдаги шахсларнинг сайлаб қўйиладиган лавозимларга ўз номзодини кўрсатиши ҳамда турли давлат органлари ҳузурида ташкил этиладиган жамоатчилик кенгашларига аъзо сифатида кириши қонунан чекланади.

Замин таҳлилчиларининг якуний хулосаси:

Мамлакатимизда коррупцияга нисбатан «муросасизлик» тамойили шунчаки сўзда эмас, балки амалда ўз ифодасини топмоқда. Бугун ишга туширилган электрон реестр давлат мулкига кўз олайтирганлар учун келажак эшикларини ёпиб қўювчи қудратли қонуний тўсиқдир. Бюджет маблағларининг ҳалол тақсимланиши ва давлат идораларининг тозаланиши йўлидаги бу ислоҳот мухлисларимиз ва халқимиз томонидан катта мамнуният билан кутиб олинмоқда.

Юртимиздаги энг муҳим ҳуқуқий ислоҳотлар, қонунчиликдаги янгиликлар ва коррупцияга қарши курашнинг қайноқ тафсилотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан кузатиб боринг!

ЎзбекистонИчки ишлар вазирлигиКоррупцияга қарши курашиш агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунландиНавоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунландиБугун, 02:262 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )2 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )Кеча, 17:15Стадионда таъсирли лаҳза: колумбиялик мухлислар ўзбекистонлик болакайни овутди (видео) Стадионда таъсирли лаҳза: колумбиялик мухлислар ўзбекистонлик болакайни овутди (видео) Кеча, 12:31Олмазорда IES ходими пора билан қўлга тушдиОлмазорда IES ходими пора билан қўлга тушдиКеча, 12:13Тошкентда Халқаро ёга кунига бағишланган фестивал ўтказиладиТошкентда Халқаро ёга кунига бағишланган фестивал ўтказилади17.06, 18:36“Эртанги сана” билан сотилган сут ҳақидаги видео тармоқларда жамоатчиликни эътиборини тортмоқда! (видео)“Эртанги сана” билан сотилган сут ҳақидаги видео тармоқларда жамоатчиликни эътиборини тортмоқда! (видео)17.06, 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди