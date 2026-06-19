Мексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқди

·0·Спорт
Мексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқди

Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати ўзининг шиддатли ва драматик учрашувлари билан дунё аҳлини маҳлиё этишда давом этмоқда. Мусобақанинг «А» гуруҳи 2-тури доирасида чинакам марказий баҳс бўлиб ўтди. Унда илк турда зафар қучиб, ўз ҳисобларига уч очкодан ёзиб қўйган Мексика ҳамда Жанубий Корея миллий терма жамоалари ўзаро куч синашишди. Сапопан шаҳрида кечган ушбу шиддатли тўқнашувда турнир мезбонлари минимал ҳисобдаги устунликни қўлга киритиб, муддатидан аввал гуруҳда 1-ўринни эгаллаган ҳолда плей-офф масаласини ижобий ҳал этишди.

Ромонинг олтин голи ва мезбонларнинг мустаҳкам мудофааси

Учрашув ҳар икки жамоанинг эҳтиёткор, аммо юқори суръатдаги ҳужумкор ҳаракатлари билан бошланди. Биринчи бўлимда ҳисоб очилмаган бўлса-да, майдонда чинакам тактик кураш гувоҳига айландик. Иккинчи бўлим старти эса стадионга йиғилган маҳаллий мухлислар учун омадли келди. 50-дақиқада мексикаликларнинг маҳоратли вакили Ромо рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди ва жамоасини олдинга олиб чиқди — 1:0.

Осиёнинг кучли вакиллари, хусусан, жамоа етакчиси Сон Ҳён Мин ва Ли Канг Ин бошчилигидаги кореяликлар мувозанатни тиклаш учун қанчалик ҳаракат қилишмасин, Мексика терма жамоасининг мустаҳкам ҳимоя чизиғи ва дарвозабон Ранхелнинг ишончли ҳаракатлари уларга имконият қолдирмади. Шу тариқа, учрашув мексикаликларнинг кичик, аммо ўта муҳим ғалабаси билан якун топди.

Гуруҳдаги вазият: Мексика чорак финал йўлида

Ушбу муҳим муваффақиятдан сўнг Мексика терма жамоаси ўз очколарини 6 тага етказди ва «А» гуруҳида муддатидан илгари биринчи ўринни нақд қилган ҳолда кейинги босқич йўлланмасига эга чиқди. Жанубий Корея эса 3 очко билан ҳозирча иккинчи ўринда бормоқда. Эслатиб ўтамиз, мазкур гуруҳнинг иккинчи баҳсида Чехия ва ЖАР терма жамоалари ўзаро 1:1 ҳисобида дуранг қайд этишиб, бир очкодан бўлишиб олишган эди. Эндиликда гуруҳдан чиқадиган иккинчи жамоа номи сўнгги турдаги баҳсларда аниқланади.

Учрашув қайдномаси ва жамоалар таркиби:

  • Мексика: Ранхел, Санчес, Алварес, Васкес, Галярдо, Ромо (Варгас, 71), Лира, Гутиеррес (Пинеда, 71), Алварадо (Рейес, 80), Кинионес (Валера, 84), Р.Хименес (С.Хименес, 80).

  • Жанубий Корея: Ким Син Гю, Ли Ҳеон Бом, Ким Мин Чже, Ли Ги Ҳук, Сеул Юнг Ву (Янг Ҳюн Жун, 71), Ҳван Ин Бом, Син Ҳо Бэк (Чо Ҳё Сун, 77), Ким Мун Ҳван (Эом Жи Сунг, 71), Ли Канг Ин, Ли Чже Сон (Ҳван Ҳи Чан, 57), Сон Ҳён Мин (Оҳ Ҳён Гю, 57).

  • Огоҳлантиришлар: Ли Канг Ин (4), Син Ҳо Бэк (58).

  • Гол: Ромо (50).

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Мексика терма жамоаси ўз майдонида ўта тартибли ва ишончли футбол намойиш этиб, ҳақли равишда гуруҳ ғолиблигини қўлга киритди. Жанубий Корея мағлубиятга учраган бўлса-да, кейинги босқичга чиқиш учун ҳали ҳам энг яхши имкониятга эга бўлиб турибди. Сўнгги турда осиёликларни ЖАРга қарши ҳақиқий ҳаёт-мамот жанги кутмоқда. Кураш янада қизиқарли тус олмоқда!

Жаҳон чемпионатининг «А» гуруҳидаги қолган қайноқ учрашувлар, эксклюзив таҳлиллар ва Мундиал кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Бугун, 07:53Богдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБогдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБугун, 07:44Канада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиКанада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиБугун, 07:36Интер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиИнтер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиБугун, 02:34Жаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиЖаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиБугун, 02:29Швейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиШвейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиБугун, 02:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди