Мексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқди
Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати ўзининг шиддатли ва драматик учрашувлари билан дунё аҳлини маҳлиё этишда давом этмоқда. Мусобақанинг «А» гуруҳи 2-тури доирасида чинакам марказий баҳс бўлиб ўтди. Унда илк турда зафар қучиб, ўз ҳисобларига уч очкодан ёзиб қўйган Мексика ҳамда Жанубий Корея миллий терма жамоалари ўзаро куч синашишди. Сапопан шаҳрида кечган ушбу шиддатли тўқнашувда турнир мезбонлари минимал ҳисобдаги устунликни қўлга киритиб, муддатидан аввал гуруҳда 1-ўринни эгаллаган ҳолда плей-офф масаласини ижобий ҳал этишди.
Ромонинг олтин голи ва мезбонларнинг мустаҳкам мудофааси
Учрашув ҳар икки жамоанинг эҳтиёткор, аммо юқори суръатдаги ҳужумкор ҳаракатлари билан бошланди. Биринчи бўлимда ҳисоб очилмаган бўлса-да, майдонда чинакам тактик кураш гувоҳига айландик. Иккинчи бўлим старти эса стадионга йиғилган маҳаллий мухлислар учун омадли келди. 50-дақиқада мексикаликларнинг маҳоратли вакили Ромо рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди ва жамоасини олдинга олиб чиқди — 1:0.
Осиёнинг кучли вакиллари, хусусан, жамоа етакчиси Сон Ҳён Мин ва Ли Канг Ин бошчилигидаги кореяликлар мувозанатни тиклаш учун қанчалик ҳаракат қилишмасин, Мексика терма жамоасининг мустаҳкам ҳимоя чизиғи ва дарвозабон Ранхелнинг ишончли ҳаракатлари уларга имконият қолдирмади. Шу тариқа, учрашув мексикаликларнинг кичик, аммо ўта муҳим ғалабаси билан якун топди.
Гуруҳдаги вазият: Мексика чорак финал йўлида
Ушбу муҳим муваффақиятдан сўнг Мексика терма жамоаси ўз очколарини 6 тага етказди ва «А» гуруҳида муддатидан илгари биринчи ўринни нақд қилган ҳолда кейинги босқич йўлланмасига эга чиқди. Жанубий Корея эса 3 очко билан ҳозирча иккинчи ўринда бормоқда. Эслатиб ўтамиз, мазкур гуруҳнинг иккинчи баҳсида Чехия ва ЖАР терма жамоалари ўзаро 1:1 ҳисобида дуранг қайд этишиб, бир очкодан бўлишиб олишган эди. Эндиликда гуруҳдан чиқадиган иккинчи жамоа номи сўнгги турдаги баҳсларда аниқланади.
Учрашув қайдномаси ва жамоалар таркиби:
Мексика: Ранхел, Санчес, Алварес, Васкес, Галярдо, Ромо (Варгас, 71), Лира, Гутиеррес (Пинеда, 71), Алварадо (Рейес, 80), Кинионес (Валера, 84), Р.Хименес (С.Хименес, 80).
Жанубий Корея: Ким Син Гю, Ли Ҳеон Бом, Ким Мин Чже, Ли Ги Ҳук, Сеул Юнг Ву (Янг Ҳюн Жун, 71), Ҳван Ин Бом, Син Ҳо Бэк (Чо Ҳё Сун, 77), Ким Мун Ҳван (Эом Жи Сунг, 71), Ли Канг Ин, Ли Чже Сон (Ҳван Ҳи Чан, 57), Сон Ҳён Мин (Оҳ Ҳён Гю, 57).
Огоҳлантиришлар: Ли Канг Ин (4), Син Ҳо Бэк (58).
Гол: Ромо (50).
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Мексика терма жамоаси ўз майдонида ўта тартибли ва ишончли футбол намойиш этиб, ҳақли равишда гуруҳ ғолиблигини қўлга киритди. Жанубий Корея мағлубиятга учраган бўлса-да, кейинги босқичга чиқиш учун ҳали ҳам энг яхши имкониятга эга бўлиб турибди. Сўнгги турда осиёликларни ЖАРга қарши ҳақиқий ҳаёт-мамот жанги кутмоқда. Кураш янада қизиқарли тус олмоқда!
Жаҳон чемпионатининг «А» гуруҳидаги қолган қайноқ учрашувлар, эксклюзив таҳлиллар ва Мундиал кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…