Li Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлари

·15·Авто
Li Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлари

Хитойнинг премиум электромобиллар ва гибридлар ишлаб чиқарувчи машҳур бренди Li Auto ўзининг навбатдаги моделини МДҲ бозорига расман олиб киришга тайёргарлик кўрмоқда. Компаниянинг Л8 кроссовери яқин вақт ичида минтақадаги дилерлик тармоқларида пайдо бўлиши кутилмоқда. Бу қадам бренднинг ташқи бозорлардаги ўрнини мустаҳкамлаш ва "параллел импорт" орқали кириб келаётган норасмий оқимни тизимли савдога айлантириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Li Auto вакилларининг маълум қилишича, етказиб беришнинг аниқ муддатлари автомобилни сертификатлаштириш жараёнларининг якунланишига боғлиқ. Россиянинг йирик дилерлик холдинглари, хусусан, "Ролф" компанияси ушбу моделнинг расмий сотувлари 2026-йилнинг сентябрь-октябрь ойларига бориб йўлга қўйилишини тахмин қилмоқда. Муҳими шундаки, гап айнан ишлаб чиқарувчи томонидан кафолатланган расмий дилерлик тармоғи ҳақида бормоқда.

Техник хусусиятлар ва қувват

Li Auto Л8 модели бренд иерархиясида Л7 ва Л9 моделлари орасидан жой олган ўрта ўлчамли кроссовер ҳисобланади. Автомобил замонавий гибрид тизими билан жиҳозланган бўлиб, у иккита электромотор ёрдамида ҳаракатга келади. Тизимнинг умумий қуввати 449 от кучига тенг бўлиб, бу оғир кроссоверга динамик ҳаракатланиш имконини беради.

Ушбу моделнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг масофа босиб ўтиш имкониятидир. Фақат электр энергиясининг ўзида автомобил 235 км йўл юра олади. Ички ёнув двигатели генератор вазифасини бажарадиган гибрид режимда эса умумий масофа 1180 км гача етади. Бу кўрсаткич узоқ масофали саёҳатларни хуш кўрувчи ҳайдовчилар учун жуда жозибали таклифдир.

Нархлар ва бозор конъюнктураси

Ҳозирги вақтда минтақавий бозорда Li Auto брендининг Л6, Л7 ва Л9 моделлари расман тақдим этилган. Нархлар масаласига тўхталадиган бўлсак, ixbt.com маълумотига кўра, энг ҳамёнбоп ҳисобланган Л6 модели тахминан 6,89 миллион рублдан бошланади. Флагман ҳисобланган Л9 Ultra эса 9,49 миллион рубл атрофида баҳоланмоқда. Янги Li Auto Л8 моделининг нархи ҳам айнан шу диапазонда бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам Li Auto моделлари бегона эмас. Гарчи расмий дилерлик марказлари эндигина шаклланаётган бўлса-да, кўчаларда ушбу бренднинг кроссоверлари тобора кўпайиб бормоқда. МДҲ бозорида расмий етказиб беришнинг йўлга қўйилиши сервис хизмати кўрсатиш, эҳтиёт қисмлар таъминоти ва дастурий таъминотни янгилаш каби масалаларни тизимли ҳал этишга ёрдам беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Li Auto Л8 кроссоверининг расмий бозорга чиқиши премиум гибридлар сегментидаги рақобатни янада кучайтиради. Бу фойдаланувчиларга нафақат замонавий технологиялардан баҳраманд бўлиш, балки ишлаб чиқарувчидан бевосита кафолат олиш имконини ҳам тақдим этади.

Li AutoLi Auto Л8ГибридКроссоверАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқдаVolkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқдаБугун, 07:29Европада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаЕвропада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаКеча, 21:29BMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаBMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаКеча, 21:24Россияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларКеча, 20:58Ferrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиFerrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиКеча, 19:25Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Кеча, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди