Li Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлари
Хитойнинг премиум электромобиллар ва гибридлар ишлаб чиқарувчи машҳур бренди Li Auto ўзининг навбатдаги моделини МДҲ бозорига расман олиб киришга тайёргарлик кўрмоқда. Компаниянинг Л8 кроссовери яқин вақт ичида минтақадаги дилерлик тармоқларида пайдо бўлиши кутилмоқда. Бу қадам бренднинг ташқи бозорлардаги ўрнини мустаҳкамлаш ва "параллел импорт" орқали кириб келаётган норасмий оқимни тизимли савдога айлантириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Li Auto вакилларининг маълум қилишича, етказиб беришнинг аниқ муддатлари автомобилни сертификатлаштириш жараёнларининг якунланишига боғлиқ. Россиянинг йирик дилерлик холдинглари, хусусан, "Ролф" компанияси ушбу моделнинг расмий сотувлари 2026-йилнинг сентябрь-октябрь ойларига бориб йўлга қўйилишини тахмин қилмоқда. Муҳими шундаки, гап айнан ишлаб чиқарувчи томонидан кафолатланган расмий дилерлик тармоғи ҳақида бормоқда.
Техник хусусиятлар ва қувватLi Auto Л8 модели бренд иерархиясида Л7 ва Л9 моделлари орасидан жой олган ўрта ўлчамли кроссовер ҳисобланади. Автомобил замонавий гибрид тизими билан жиҳозланган бўлиб, у иккита электромотор ёрдамида ҳаракатга келади. Тизимнинг умумий қуввати 449 от кучига тенг бўлиб, бу оғир кроссоверга динамик ҳаракатланиш имконини беради.
Ушбу моделнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг масофа босиб ўтиш имкониятидир. Фақат электр энергиясининг ўзида автомобил 235 км йўл юра олади. Ички ёнув двигатели генератор вазифасини бажарадиган гибрид режимда эса умумий масофа 1180 км гача етади. Бу кўрсаткич узоқ масофали саёҳатларни хуш кўрувчи ҳайдовчилар учун жуда жозибали таклифдир.
Нархлар ва бозор конъюнктурасиҲозирги вақтда минтақавий бозорда Li Auto брендининг Л6, Л7 ва Л9 моделлари расман тақдим этилган. Нархлар масаласига тўхталадиган бўлсак, ixbt.com маълумотига кўра, энг ҳамёнбоп ҳисобланган Л6 модели тахминан 6,89 миллион рублдан бошланади. Флагман ҳисобланган Л9 Ultra эса 9,49 миллион рубл атрофида баҳоланмоқда. Янги Li Auto Л8 моделининг нархи ҳам айнан шу диапазонда бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам Li Auto моделлари бегона эмас. Гарчи расмий дилерлик марказлари эндигина шаклланаётган бўлса-да, кўчаларда ушбу бренднинг кроссоверлари тобора кўпайиб бормоқда. МДҲ бозорида расмий етказиб беришнинг йўлга қўйилиши сервис хизмати кўрсатиш, эҳтиёт қисмлар таъминоти ва дастурий таъминотни янгилаш каби масалаларни тизимли ҳал этишга ёрдам беради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Li Auto Л8 кроссоверининг расмий бозорга чиқиши премиум гибридлар сегментидаги рақобатни янада кучайтиради. Бу фойдаланувчиларга нафақат замонавий технологиялардан баҳраманд бўлиш, балки ишлаб чиқарувчидан бевосита кафолат олиш имконини ҳам тақдим этади.
…