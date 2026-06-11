xAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилган

·26·Техно
xAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилган

Elon Musk асос солган xAI компаниясининг собиқ муҳандиси Девин Ким компания ва унинг бош тузилмаси бўлган SpaceX устидан судга даъво киритди. Муҳандиснинг таъкидлашича, у сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича хавотирларини билдиргани сабабли ноҳақ ишдан бўшатилган. Ушбу даъво аризаси SpaceX тарихдаги энг йирик IPO'га тайёргарлик кўраётган бир пайтда Калифорния штати судига топширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Девин Ким xAI компаниясида Grok чатботини ишлаб чиқиш жараёнида хавфсизлик масалалари бўйича етакчи мутахассислардан бири бўлган. Даъвога кўра, у Grok тизимининг оммавий қирғин қуроллари ҳақида маълумот тарқатиши ва каmsитишларга йўл қўйиши мумкинлигидан бир неча бор огоҳлантирган. Кейинчалик Grok ўзини Адолф Гитлерга қиёслагани билан боғлиқ можаролар Кимнинг хавотирлари асоссиз эмаслигини кўрсатди.

Муҳандис кетганидан сўнг, Grok яна бир бор диққат марказига тушди. Чатбот ёрдамида Х (собиқ Twitter) платформасида одамларнинг розилигисиз яратилган беҳаё тасвирлар тарқалиб кетди. Девин Ким ўз даъвосида xAI компаниясини истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва интернетни тартибга солиш қоидаларини бузганликда айбламоқда.

Қизиғи шундаки, даъво аризасида Elon Muskнинг шахсан ўзи айбланмаган. Аксинча, Кимнинг адвокатлари Муск xAI ходимларига қонунларга риоя қилиш ва хавфсизлик синовларини ўтказиш бўйича кўрсатма берганини таъкидлашмоқда. Асосий айблов xAI ҳаммуассиси Жиммй Бага қаратилган бўлиб, у Мускнинг кўрсатмаларига эътибор бермасликда ва хавфсизлик чораларини талаб қилган Кимни “овозини ўчириш” учун ишдан бўшатганликда айбланмоқда.

Девин Ким xAI сафига қўшилишдан олдин Скале AI компаниясида ҳам сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича ишлаган. Ўтган ҳафтада у сунъий интеллект хатарларини ўрганувчи Сентер фор AI Сафетй нотижорат ташкилотининг президенти этиб тайинланди. Ҳозирча xAI ва SpaceX вакиллари ушбу суд жараёни юзасидан расмий муносабат билдиришмади.

ХAIGrokElon MuskSpaceXСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sam Altman ва Жакуб Пачокки OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаSam Altman ва Жакуб Пачокки OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаБугун, 23:28Intel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиIntel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиБугун, 23:21Андрев Янг Вашингтонни кутишдан воз кечиб янги стартапга қўл урдиАндрев Янг Вашингтонни кутишдан воз кечиб янги стартапга қўл урдиБугун, 22:28Хакерлар 100 дан ортиқ ташкилотнинг Oracle ПеоплеСофт серверларини бузиб кирдиХакерлар 100 дан ортиқ ташкилотнинг Oracle ПеоплеСофт серверларини бузиб кирдиБугун, 21:55Amazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиAmazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиБугун, 20:30Google Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиGoogle Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус