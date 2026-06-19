Эластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқда
Маълумотларни қидириш ва таҳлил қилиш бўйича жаҳон етакчиларидан бири бўлган Эластик компанияси сунъий интеллект ёрдамида дастурий таъминотдаги хатоликларни аниқлайдиган ДедуктивеАИ стартапини сотиб олиш бўйича келишувга эришди. TechCrunch нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, ушбу битим қиймати 85 миллион долларгача баҳоланмоқда. Бу қадам йирик технологик корпорацияларнинг ўз маҳсулотларига агентли сунъий интеллект технологияларини интеграция қилиш тренди кучайиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ДедуктивеАИ 2023-йилда ташкил этилган бўлиб, у қисқа вақт ичида дастурий таъминот муҳандислиги соҳасида ўз ўрнига эга бўлди. Ўтган йилнинг ноябрь ойида стартап КРВ, Databricks Вентурес ва бошқа инвесторлардан 7,5 миллион доллар инвестиция жалб қилган эди. Ўшанда компания 33 миллион долларга баҳоланган бўлса, орадан бир йил ўтмай унинг қиймати қарийб уч бараварга ошгани соҳадаги юқори қизиқишни кўрсатади.
AI СРE: Тизимларни автоматик тиклаш давриДедуктивеАИ фаолият юритадиган йўналиш AI СРE (Сунъий интеллект асосидаги тизим ишончлилиги муҳандислиги) деб аталади. Бугунги кунда сунъий интеллект томонидан ёзилаётган кодлар ҳажми кескин ортиб бораётгани сабабли, улардаги хатоларни қўлда текшириш имконсиз бўлиб қолмоқда. ДедуктивеАИ технологияси хатоларни автоматик тарзда топиб, уларни бартараф этиш ечимларини таклиф қилади. Бу эса муҳандисларга вақтни фақат носозликларни тузатишга эмас, балки янги маҳсулотларни ишлаб чиқишга сарфлаш имконини беради.
Эластик компанияси ўзининг Эластиксеарч қидирув тизими ва таҳлилий воситалари билан машҳур. Компаниянинг кузатув (обсервабилитй) дастурлари муҳандисларга тизимларни мониторинг қилиш ва хавфсизлик таҳдидларини аниқлашда ёрдам беради. ДедуктивеАИ технологиясининг интеграцияси Эластик платформасига реал вақт режимида носозликларни автоматик ҳал қилиш функциясини қўшади.
Стартап асосчилари Ракеш Котари ва Самеер Агарвал соҳада катта тажрибага эга мутахассислардир. Котари аввалроқ ТоугҳтSpot компаниясида муҳандислик бўйича вице-президент бўлган бўлса, Агарвал Апаче Софтваре Фоундатион ва Meta каби гигантларда фаолият юритган. Шунингдек, у Databricks компаниясининг асосчи муҳандисларидан бири ҳисобланади.
Бозордаги рақобат ва истиқболларГарчи ДедуктивеАИ йиллик 1 миллион доллар атрофида даромадга эга бўлса-да, у бозорда Ресольве AI каби йирик рақобатчилар билан тўқнаш келмоқда. Маълумот учун, Ресольве AI яқинда 1,5 миллиард доллар қиймат билан баҳоланган эди. Шунга қарамай, Эластик учун ушбу харид ўз экотизимини янада ақлли ва автоном қилиш йўлидаги стратегик ғалаба ҳисобланади.
Ушбу келишув Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлардаги дастурчилар ва IT-компаниялар учун ҳам муҳим сигналдир. Сунъий интеллект нафақат код ёзишда, балки тизимларнинг барқарор ишлашини таъминлашда ҳам асосий воситага айланмоқда. Эластик каби платформалардан фойдаланувчи маҳаллий мутахассислар тез орада янада мукаммал ва автоматлаштирилган таҳлил воситаларига эга бўлишлари кутилмоқда.
…