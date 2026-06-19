Эластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқда

·24·Техно
Эластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқда

Маълумотларни қидириш ва таҳлил қилиш бўйича жаҳон етакчиларидан бири бўлган Эластик компанияси сунъий интеллект ёрдамида дастурий таъминотдаги хатоликларни аниқлайдиган ДедуктивеАИ стартапини сотиб олиш бўйича келишувга эришди. TechCrunch нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, ушбу битим қиймати 85 миллион долларгача баҳоланмоқда. Бу қадам йирик технологик корпорацияларнинг ўз маҳсулотларига агентли сунъий интеллект технологияларини интеграция қилиш тренди кучайиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ДедуктивеАИ 2023-йилда ташкил этилган бўлиб, у қисқа вақт ичида дастурий таъминот муҳандислиги соҳасида ўз ўрнига эга бўлди. Ўтган йилнинг ноябрь ойида стартап КРВ, Databricks Вентурес ва бошқа инвесторлардан 7,5 миллион доллар инвестиция жалб қилган эди. Ўшанда компания 33 миллион долларга баҳоланган бўлса, орадан бир йил ўтмай унинг қиймати қарийб уч бараварга ошгани соҳадаги юқори қизиқишни кўрсатади.

AI СРE: Тизимларни автоматик тиклаш даври

ДедуктивеАИ фаолият юритадиган йўналиш AI СРE (Сунъий интеллект асосидаги тизим ишончлилиги муҳандислиги) деб аталади. Бугунги кунда сунъий интеллект томонидан ёзилаётган кодлар ҳажми кескин ортиб бораётгани сабабли, улардаги хатоларни қўлда текшириш имконсиз бўлиб қолмоқда. ДедуктивеАИ технологияси хатоларни автоматик тарзда топиб, уларни бартараф этиш ечимларини таклиф қилади. Бу эса муҳандисларга вақтни фақат носозликларни тузатишга эмас, балки янги маҳсулотларни ишлаб чиқишга сарфлаш имконини беради.

Эластик компанияси ўзининг Эластиксеарч қидирув тизими ва таҳлилий воситалари билан машҳур. Компаниянинг кузатув (обсервабилитй) дастурлари муҳандисларга тизимларни мониторинг қилиш ва хавфсизлик таҳдидларини аниқлашда ёрдам беради. ДедуктивеАИ технологиясининг интеграцияси Эластик платформасига реал вақт режимида носозликларни автоматик ҳал қилиш функциясини қўшади.

Стартап асосчилари Ракеш Котари ва Самеер Агарвал соҳада катта тажрибага эга мутахассислардир. Котари аввалроқ ТоугҳтSpot компаниясида муҳандислик бўйича вице-президент бўлган бўлса, Агарвал Апаче Софтваре Фоундатион ва Meta каби гигантларда фаолият юритган. Шунингдек, у Databricks компаниясининг асосчи муҳандисларидан бири ҳисобланади.

Бозордаги рақобат ва истиқболлар

Гарчи ДедуктивеАИ йиллик 1 миллион доллар атрофида даромадга эга бўлса-да, у бозорда Ресольве AI каби йирик рақобатчилар билан тўқнаш келмоқда. Маълумот учун, Ресольве AI яқинда 1,5 миллиард доллар қиймат билан баҳоланган эди. Шунга қарамай, Эластик учун ушбу харид ўз экотизимини янада ақлли ва автоном қилиш йўлидаги стратегик ғалаба ҳисобланади.

Ушбу келишув Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлардаги дастурчилар ва IT-компаниялар учун ҳам муҳим сигналдир. Сунъий интеллект нафақат код ёзишда, балки тизимларнинг барқарор ишлашини таъминлашда ҳам асосий воситага айланмоқда. Эластик каби платформалардан фойдаланувчи маҳаллий мутахассислар тез орада янада мукаммал ва автоматлаштирилган таҳлил воситаларига эга бўлишлари кутилмоқда.

ЭластикДедуктивеАИСунъий IntelлектСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиҲиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширдиБугун, 06:26Boeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунладиBoeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунладиБугун, 05:25Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Бугун, 04:55Bosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиBosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиБугун, 04:29Процессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилдиПроцессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилдиБугун, 03:52Anthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиAnthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиБугун, 03:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди