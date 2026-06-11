Anthropic корпоратив AI ечимларини кенгайтириш учун ТКС билан ҳамкорлик қилади

·14·Техно
Anthropic корпоратив AI ечимларини кенгайтириш учун ТКС билан ҳамкорлик қилади

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи стартаплардан бири Anthropic корпоратив мижозлар орасида ўз моделларини оммалаштириш мақсадида Ҳиндистоннинг IT-гиганти Тата Консультанкй Сервисес (ТКС) билан ҳамкорлик шартномасини имзолади. Ушбу келишувга кўра, ТКС ўз таркибида Anthropic моделларини жорий этишга ихтисослашган махсус бизнес бўлинмасини ташкил этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳамкорлик доирасида ТКС янги AI моделларига муддатидан олдин кириш ҳуқуқини қўлга киритади ва ўзининг 50 мингдан ортиқ ходимини Claude сунъий интеллект ассистенти билан таъминлайди. Компаниялар молия, соғлиқни сақлаш, телекоммуникация ва авиация каби соҳалар учун махсус технологик ечимлар ишлаб чиқишни режалаштирмоқда.

Anthropic Ҳиндистон бўзорини ўзининг иккинчи энг йирик бозори деб ҳисоблайди ва бу ерда ўз иштирокини фаол кенгайтирмоқда. Аввалроқ компания Инфосйс билан ҳамкорликни йўлга қўйган эди. Шунингдек, OpenAI ҳам Ҳиндистоннинг Инфосйс ва ҲКЛТеч каби йирик IT-сервис компаниялари билан шунга ўхшаш битимлар тузган.

ТКС таркибига кирувчи Дилигента ва ТКС иОН платформалари ҳам Claude имкониятларидан фойдаланишни бошлайди. Хусусан, мижозларга хизмат кўрсатишни автоматлаштириш ва рақамли таълим дастурларида Anthropic моделларидан фойдаланилади. Шунингдек, ТКС мутахассислари Claude Коде экотизими учун суғурта даъволарини кўриб чиқиш ва кредит маслаҳатлари бериш каби воситаларни ишлаб чиқишда иштирок этади.

Ушбу стратегик қадам AI ривожланиши фонида Ҳиндистоннинг 315 миллиард долларлик IT-хизматлар бозори келажагига шубҳа билан қаралаётган бир пайтда амалга оширилди. Жорий йилда ТКС ва Инфосйс акциялари мос равишда 34% ва 31% га арзонлашган бўлиб, янги ҳамкорлик инвесторлар ишончини қайтаришга хизмат қилиши кутилмоқда.

AnthropicТКСClaudeСунъий IntelлектIT-Хизматлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиWhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиБугун, 11:57Anker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичAnker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичБугун, 11:54iPhone фойдаланувчилари учун кутилмаган совға: iOS 27 тизимида АирДроп тезлиги кескин ошдиiPhone фойдаланувчилари учун кутилмаган совға: iOS 27 тизимида АирДроп тезлиги кескин ошдиБугун, 11:29Starlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетStarlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетБугун, 11:23iPhone интернет учун, Samsung эса суҳбатлар учун: 2026-йилги трендларiPhone интернет учун, Samsung эса суҳбатлар учун: 2026-йилги трендларБугун, 10:57Куктеч янги 90 В қувватли ихчам қувватлантиргични тақдим этадиКуктеч янги 90 В қувватли ихчам қувватлантиргични тақдим этадиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус