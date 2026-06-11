Деэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширди

·19·Техно
Деэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширди

Стриминг хизматларида сунъий интеллект (AI) ёрдамида яратилган мусиқалар кўпайиб бораётгани муаллифлик ҳуқуқи ва фирибгарлик масалаларида хавотирларни кучайтирмоқда. Кўплаб платформалар ҳали бу муаммога қарши самарали воситалар тақдим этмаган бир пайтда, Деэзер компанияси ташаббусни ўз қўлига олди. Компания турли стриминг платформаларидаги плейлистларни сканерлаб, сунъий интеллект маҳсули бўлган трекларни аниқлайдиган янги бепул воситани тақдим этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу онлайн детектор 27 та тилни қўллаб-қувватлайди ва 20 та энг машҳур платформа, жумладан Spotify, Apple Мусик, СоундCloud ва YouTube Мусик фойдаланувчиларига ўз плейлистларида синтетик мусиқалар бор-йўқлигини текшириш имконини беради. Apple Мусик ва Spotify каби рақобатчилар ҳозирча фақат белгилаш (таггинг) усули билан чекланаётган бўлса, Деэзер бундай трекларни тавсиялар ва таҳририят плейлистларидан фаол равишда олиб ташламоқда.

Янги воситадан фойдаланиш учун Деэзернинг махсус сайтига кириб, стриминг хизматини танлаш ва плейлистларга кириш рухсатини бериш кифоя. Тизим плейлистни сканерлаб, натижалар ҳақида хабар беради. Деэзер бош директори Алексис Лантерниернинг таъкидлашича, компания сўнгги бир ярим йил давомида мусиқий стримингда шаффофликни таъминлаш бўйича етакчи бўлиб келмоқда ва энди бу имкониятни барча платформа фойдаланувчилари учун очиқ қилди.

Деэзер маълумотларига кўра, платформага юкланаётган янги мусиқаларнинг қарийб 44 фоизи сунъий интеллект ёрдамида яратилмоқда. Ҳар куни тизимга 75 000 га яқин, ойига эса 2 миллиондан ортиқ AI-треклар келиб тушмоқда. Қизиғи шундаки, бундай мусиқаларнинг тингланиш улуши жуда паст (1-3%) бўлиб, уларнинг 85 фоизи фирибгарлик сифатида баҳоланади ва монетизациядан маҳрум қилинади.

Компания келгусида етказиб берувчилар сиёсатини янгилаш ёки AI-мусиқаларни бутунлай ўчириб ташлаш каби кескин чоралар кўришни режалаштирмоқда. Бу борада Деэзер жорий йил бошида сунъий интеллект мусиқаларини тақиқлаган Бандкамп платформасининг йўлидан бориши кутилмоқда.

ДеэзерСунъий IntelлектSpotifyApple МусикТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиCoinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиБугун, 17:27Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиТ2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиБугун, 17:26Қуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиҚуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиБугун, 16:58Samsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиSamsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиБугун, 16:56TSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиTSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиБугун, 16:55Болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБолалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус