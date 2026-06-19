Богдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашади
Аралаш жанг санъатлари (ММА) мухлислари учун ёз фаслининг сўнгги ойи ўта ҳаяжонли ва қайноқ янгиликлар билан бошланадиган бўлди. Шу йилнинг 1 август куни Сербия пойтахти Белград шаҳрида навбатдаги йирик ва нуфузли "UFC Belgrade" турнири бўлиб ўтади. Ушбу кутилган спорт оқшомида ўзбек ММА оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, ўзининг кучли ва нокаут қилувчи зарбалари билан танилган ҳамюртимиз Богдан Гуськов (18-3-1) ҳам октагонга кўтарилади.
Вакилимиз мазкур мусобақа доирасида ярим оғир вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони, польшалик тажрибали ва хавфли жангчи Ян Блахович билан орадаги тугалланмаган ҳисоб-китобни охирига етказиб қўйиш учун баҳс олиб боради.
Октагондаги эски ҳисоб-китоб: Унутилмас "UFC 323" тафсилотлари
Мазкур икки маҳоратли спортчининг ўзаро тўқнашуви биринчи маротаба кузатилаётгани йўқ. Спорт ихлосмандлари яхши эслашади, Гуськов ва Блахович ўртасидаги дастлабки шиддатли тўқнашув 2025 йилнинг 6 декабрь куни АҚШда ташкил этилган "UFC 323" турнири доирасида бўлиб ўтган эди.
Ўшанда уч раунд давомида муросасиз ва тенг курашлар остида кечган жанг якунида ҳакамларнинг қарорига кўра жанговар дуранг натижа қайд этилган эди. Иккала спортчи ҳам бор кучини намойиш этган бўлса-да, октагонда ким ҳақиқий ғолиб экани барибир мавҳумлигича қолганди. Мана энди, орадан бир неча ой ўтиб, улар Сербия тупроғида ушбу тугалланмаган баҳсга ва ниҳоят якуний нуқтани қўйиш имкониятига эга бўлишади.
Ҳозирда Богдан Гуськовнинг профессионал фаолиятидаги умумий кўрсаткичи 18 та ғалаба, 3 та мағлубият ва 1 та дуранг кўринишига эга. Ушбу бўлажак реванш ҳамюртимиз учун UFC рейтингида янада юқори поғоналарга кўтарилиш ва чемпионлик камари сари дадил қадам ташлаш учун жуда муҳим пойдевор ҳисобланади.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Белградда кечадиган бу баҳс йилнинг энг шов-шувли реваншларидан бири бўлиши шубҳасиз. Богдан илк жангдаги вазиятлардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, Блаховични бу сафар муддатидан олдин мағлуб эта олишига мухлисларимиз чин дилдан ишонишмоқда. Тажрибали польшалик рақибга қарши жангда ҳамюртимизга улкан зафарлар ва чиройли ғалаба тилаб қоламиз. Олға, Богдан!
UFC оламининг энг сўнгги инсайдлари, Богдан Гуськовнинг жанг олди машғулотлари тафсилотлари ва Белграддан олинадиган энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…