Богдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашади

·0·Спорт
Богдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашади

Аралаш жанг санъатлари (ММА) мухлислари учун ёз фаслининг сўнгги ойи ўта ҳаяжонли ва қайноқ янгиликлар билан бошланадиган бўлди. Шу йилнинг 1 август куни Сербия пойтахти Белград шаҳрида навбатдаги йирик ва нуфузли "UFC Belgrade" турнири бўлиб ўтади. Ушбу кутилган спорт оқшомида ўзбек ММА оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, ўзининг кучли ва нокаут қилувчи зарбалари билан танилган ҳамюртимиз Богдан Гуськов (18-3-1) ҳам октагонга кўтарилади.

Вакилимиз мазкур мусобақа доирасида ярим оғир вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони, польшалик тажрибали ва хавфли жангчи Ян Блахович билан орадаги тугалланмаган ҳисоб-китобни охирига етказиб қўйиш учун баҳс олиб боради.

Октагондаги эски ҳисоб-китоб: Унутилмас "UFC 323" тафсилотлари

Мазкур икки маҳоратли спортчининг ўзаро тўқнашуви биринчи маротаба кузатилаётгани йўқ. Спорт ихлосмандлари яхши эслашади, Гуськов ва Блахович ўртасидаги дастлабки шиддатли тўқнашув 2025 йилнинг 6 декабрь куни АҚШда ташкил этилган "UFC 323" турнири доирасида бўлиб ўтган эди.

Ўшанда уч раунд давомида муросасиз ва тенг курашлар остида кечган жанг якунида ҳакамларнинг қарорига кўра жанговар дуранг натижа қайд этилган эди. Иккала спортчи ҳам бор кучини намойиш этган бўлса-да, октагонда ким ҳақиқий ғолиб экани барибир мавҳумлигича қолганди. Мана энди, орадан бир неча ой ўтиб, улар Сербия тупроғида ушбу тугалланмаган баҳсга ва ниҳоят якуний нуқтани қўйиш имкониятига эга бўлишади.

Ҳозирда Богдан Гуськовнинг профессионал фаолиятидаги умумий кўрсаткичи 18 та ғалаба, 3 та мағлубият ва 1 та дуранг кўринишига эга. Ушбу бўлажак реванш ҳамюртимиз учун UFC рейтингида янада юқори поғоналарга кўтарилиш ва чемпионлик камари сари дадил қадам ташлаш учун жуда муҳим пойдевор ҳисобланади.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Белградда кечадиган бу баҳс йилнинг энг шов-шувли реваншларидан бири бўлиши шубҳасиз. Богдан илк жангдаги вазиятлардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, Блаховични бу сафар муддатидан олдин мағлуб эта олишига мухлисларимиз чин дилдан ишонишмоқда. Тажрибали польшалик рақибга қарши жангда ҳамюртимизга улкан зафарлар ва чиройли ғалаба тилаб қоламиз. Олға, Богдан!

UFC оламининг энг сўнгги инсайдлари, Богдан Гуськовнинг жанг олди машғулотлари тафсилотлари ва Белграддан олинадиган энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиКанада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиБугун, 07:36Интер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиИнтер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиБугун, 02:34Жаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиЖаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиБугун, 02:29Швейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиШвейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиБугун, 02:07Пол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиПол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиБугун, 02:00Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Бугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди