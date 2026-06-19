Volkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқда
Европа автосаноатининг рамзи ҳисобланган Volkswagen концерни ўз тарихидаги энг оғир инқирозлардан бирини бошдан кечирмоқда. Компания раҳбарияти глобал бозордаги кескин рақобат ва молиявий кўрсаткичларнинг пасайиши фонида 2030-йилга қадар 50 мингга яқин иш ўрнини қисқартиришга қарор қилди. Бу чоралар нафақат харажатларни камайтириш, балки компаниянинг омон қолишини таъминлашга қаратилган стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Концерн раҳбари Оливер Блуме ҳозирги бизнес-модел ўз даврини ўтаб бўлганини ва янги воқеликка мос келмаётганини расман тасдиқлади. Манагер Магазин нашри томонидан ўтказилган ички сўровномага кўра, Volkswagen бошқарув кенгашининг тўққиз нафар аъзосидан олтитаси компаниянинг ҳозирги ҳолатини "мавжудликка таҳдид солувчи даражада хавфли" деб ҳисобламоқда. Қолган аъзолар эса вазиятни ўта таранг деб баҳолаган, бироқ ҳеч ким барқарорлик ҳақида гапирмаган.
Иш ўринлари ва ишлаб чиқариш ҳажмининг қисқаришиРежага кўра, асосий қисқартиришлар Volkswagen брендининг ўзига тегишли бўлиб, 35 мингга яқин ходимни қамраб олади. 2026-йил якунига қадар ходимлар сонини 19 минг нафарга камайтириш кўзда тутилган. Таъкидлаш жоизки, ҳозирнинг ўзида 28 мингга яқин ходим ихтиёрий равишда ишдан бўшаш бўйича келишувларга имзо чеккан. Бу жараёнлар Германия иқтисодиёти учун жиддий зарба бўлиши кутилмоқда, чунки яқинда компания ўзининг 88 йиллик тарихи давомида илк бор Дрездендаги заводини ёпишга мажбур бўлди.
Ишчи кучи билан бир қаторда, ишлаб чиқариш қувватлари ҳам сезиларли даражада камайтирилади. 2030-йилга келиб, Европадаги заводларда автомобил ишлаб чиқариш ҳажми йилига 500 минг донага қисқаради. Шундай кўрсаткич Хитой бозори учун ҳам белгиланган. Натижада, Volkswagen глобал миқёсда ҳар йили қарийб бир миллион дона камроқ автомобил ишлаб чиқаради.
Молиявий йўқотишлар ва бозорлардаги босимКомпаниянинг молиявий ҳисоботлари инқироз кўламини яққол кўрсатиб турибди. 2026-йилнинг биринчи чораги якунларига кўра, Volkswagen соф фойдаси 28,4 фоизга камайиб, 1,56 миллиард еврони ташкил этди. Операцион фойда эса 14 фоизга пасайиб, 2,5 миллиард еврога тушиб қолди. Автомобилларни етказиб бериш кўрсаткичлари ҳам 4 фоизга пасайганини кўриш мумкин.
Инқирознинг асосий сабаблари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:
- Хитой бозорида маҳаллий электромобил ишлаб чиқарувчилари билан рақобатнинг кучайиши;
- Шимолий Америкада сотувлар ҳажмининг кескин пасайиши;
- Анъанавий ички ёнув двигателли автомобиллардан электромобилларга ўтиш жараёнидаги қийинчиликлар;
- Ишлаб чиқариш харажатларининг юқорилиги ва логистика муаммолари.
Экспертларнинг фикрича, Volkswagen ҳозирда ўзининг энг оғир трансформация даврини ўтамоқда. Агар компания харажатларни оптималлаштириш ва технологик пойгада етакчиликни қайтаришга эриша олмаса, Европа автосаноатининг ушбу гиганти келажаги сўроқ остида қолиши мумкин.
…