Volkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқда

·0·Авто
Volkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқда

Европа автосаноатининг рамзи ҳисобланган Volkswagen концерни ўз тарихидаги энг оғир инқирозлардан бирини бошдан кечирмоқда. Компания раҳбарияти глобал бозордаги кескин рақобат ва молиявий кўрсаткичларнинг пасайиши фонида 2030-йилга қадар 50 мингга яқин иш ўрнини қисқартиришга қарор қилди. Бу чоралар нафақат харажатларни камайтириш, балки компаниянинг омон қолишини таъминлашга қаратилган стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Концерн раҳбари Оливер Блуме ҳозирги бизнес-модел ўз даврини ўтаб бўлганини ва янги воқеликка мос келмаётганини расман тасдиқлади. Манагер Магазин нашри томонидан ўтказилган ички сўровномага кўра, Volkswagen бошқарув кенгашининг тўққиз нафар аъзосидан олтитаси компаниянинг ҳозирги ҳолатини "мавжудликка таҳдид солувчи даражада хавфли" деб ҳисобламоқда. Қолган аъзолар эса вазиятни ўта таранг деб баҳолаган, бироқ ҳеч ким барқарорлик ҳақида гапирмаган.

Иш ўринлари ва ишлаб чиқариш ҳажмининг қисқариши

Режага кўра, асосий қисқартиришлар Volkswagen брендининг ўзига тегишли бўлиб, 35 мингга яқин ходимни қамраб олади. 2026-йил якунига қадар ходимлар сонини 19 минг нафарга камайтириш кўзда тутилган. Таъкидлаш жоизки, ҳозирнинг ўзида 28 мингга яқин ходим ихтиёрий равишда ишдан бўшаш бўйича келишувларга имзо чеккан. Бу жараёнлар Германия иқтисодиёти учун жиддий зарба бўлиши кутилмоқда, чунки яқинда компания ўзининг 88 йиллик тарихи давомида илк бор Дрездендаги заводини ёпишга мажбур бўлди.

Ишчи кучи билан бир қаторда, ишлаб чиқариш қувватлари ҳам сезиларли даражада камайтирилади. 2030-йилга келиб, Европадаги заводларда автомобил ишлаб чиқариш ҳажми йилига 500 минг донага қисқаради. Шундай кўрсаткич Хитой бозори учун ҳам белгиланган. Натижада, Volkswagen глобал миқёсда ҳар йили қарийб бир миллион дона камроқ автомобил ишлаб чиқаради.

Молиявий йўқотишлар ва бозорлардаги босим

Компаниянинг молиявий ҳисоботлари инқироз кўламини яққол кўрсатиб турибди. 2026-йилнинг биринчи чораги якунларига кўра, Volkswagen соф фойдаси 28,4 фоизга камайиб, 1,56 миллиард еврони ташкил этди. Операцион фойда эса 14 фоизга пасайиб, 2,5 миллиард еврога тушиб қолди. Автомобилларни етказиб бериш кўрсаткичлари ҳам 4 фоизга пасайганини кўриш мумкин.

Инқирознинг асосий сабаблари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

  • Хитой бозорида маҳаллий электромобил ишлаб чиқарувчилари билан рақобатнинг кучайиши;
  • Шимолий Америкада сотувлар ҳажмининг кескин пасайиши;
  • Анъанавий ички ёнув двигателли автомобиллардан электромобилларга ўтиш жараёнидаги қийинчиликлар;
  • Ишлаб чиқариш харажатларининг юқорилиги ва логистика муаммолари.
Ўзбекистон бозори учун ҳам Volkswagen бренди муҳим аҳамиятга эга. Гарчи мамлакатимизда асосан BYD ва Chevrolet каби брендлар етакчилик қилаётган бўлса-да, Volkswagen моделларига бўлган қизиқиш ҳамиша юқори бўлиб келган. Глобал инқироз шароитида компаниянинг янги моделларни тақдим этиш ва нарх сиёсатини қайта кўриб чиқиши минтақавий бозорларга ҳам ўз таъсирини ўтказиши тайин.

Экспертларнинг фикрича, Volkswagen ҳозирда ўзининг энг оғир трансформация даврини ўтамоқда. Агар компания харажатларни оптималлаштириш ва технологик пойгада етакчиликни қайтаришга эриша олмаса, Европа автосаноатининг ушбу гиганти келажаги сўроқ остида қолиши мумкин.

VolkswagenАвтосаноатИнқирозГерманияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаЕвропада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаКеча, 21:29BMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаBMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаКеча, 21:24Россияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларКеча, 20:58Ferrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиFerrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиКеча, 19:25Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Кеча, 14:26Масерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорМасерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорКеча, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди