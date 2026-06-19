Канада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилди

·0·Спорт
Канада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилди

АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари ўзининг қизғин палласига кирди. Мусобақанинг «В» гуруҳи 2-туридан ўрин олган учрашувда турнир мезбонларидан бири — Канада терма жамоаси ўз мухлислари кўз ўнггида Осиё вакили Қатар термасини қабул қилди. Ванкувердаги муҳташам стадионда кечган баҳс мезбонларнинг мутлақ устунлигида ўтди ва чинакам голлар шоусига айланиб кетди.

Канадалик футболчилар рақиб дарвозасига жавобсиз 6 та гол йўллаб, муддатидан олдин плей-офф босқичи йўлланмасини нақд қилишди. Жангга бой ўтган учрашувда қатарликлар нафақат йирик ҳисобда мағлуб бўлишди, балки ўйин интизоми борасида ҳам катта муаммога дуч келишди.

Қуйидаги батафсил спорт тақвими ва ўйин қайдномаси орқали гуруҳдаги вазият, голлар муаллифлари ва жамоаларнинг тўлиқ таркиблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

«В» гуруҳидаги вазият ва учрашув тафсилотлари

Гуруҳдаги етакчилар (2-турдан сўнг)

Голлар ва уларнинг дақиқалари

Қизил карточка олганлар (Қатар)

Канада — 4 очко (Плей-офф нақд)


Швейцария — 4 очко


Босния ва Ҳерцеговина — 1 очко


Қатар — 1 очко

16-д: Кайл Ларин (1:0)


29, 45+3, 90+2-д: Жонатан Дэвид (Ҳет-трик)


64-д: Салиба (5:0)


75-д: Ал Маннаи (Автогол, 6:0)

33-дақиқа: Аҳмад


53-дақиқа: Мадибо

Жонатан Дэвиддан даҳшатли ҳет-трик ва Лопетегининг омадсиз туни

Учрашув старт олиши билан Канада терма жамоаси катта босим уюштирди. Мусобақанинг 16-дақиқасидаёқ Кайл Ларин ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди. Шундан сўнг майдонга ҳақиқий «Жонатан Дэвид шоуси» бошланди. Маҳоратли ҳужумчи 29-дақиқада ва биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, бўлимнинг ўзидаёқ ҳисобни йирик кўринишга олиб келди. У учрашувнинг сўнгги сонияларида (90+2-дақиқа) яна бир бор гол уриб, ЖЧ-2026даги илк ҳет-трикларидан бирини расмийлаштирди.

Испаниялик машҳур мутахассис Хулен Лопетеги бошқарувидаги Қатар миллий терма жамоаси учун эса бу оқшом ҳақиқий даҳшатга айланди. Жамоа футболчилари рақиб тезлигига дош бера олмай, қўполлик ишлатишга мажбур бўлишди. Натижада 33-дақиқада Аҳмад, 53-дақиқада эса Мадибо майдондан четлатилди. Оқибатда Қатар термаси баҳснинг катта қисмини 9 киши бўлиб ўтказишга мажбур бўлди. Камчиликда қолган осиёликлар дарвозасидан яна иккита тўп олиб чиқишди — Салибанинг голи ва Ал Маннаининг бахтсиз автоголи якуний 6:0 ҳисобини тахтада акс эттирди.

Гуруҳдаги умумий ҳолат

Эслатиб ўтамиз, ушбу гуруҳда бундан аввалроқ Швейцария миллий жамоаси ҳам Босния ва Ҳерцеговина устидан 4:1 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритган эди. Айни пайтда «В» гуруҳида Канада ва Швейцария 4 тадан очко жамғариб, кейинги босқич масаласини деярли ижобий ҳал этишган. Босния ва Қатар эса 1 очко билан кейинги тур олдидан имкониятларини анча камайтириб юборишди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Мезбон Канада ўз майдонида қандай футбол ўйнаш кераклигини бутун дунёга кўрсатиб қўйди. Хулен Лопетеги шогирдлари эса ўйин интизомини йўқотиб қўйишгани туфайли шармандали мағлубиятни қабул қилиб олишди. Тўққиз киши бўлиб Мундиал мезбонига қарши туриш имконсиз эди. Канада ҳақли равишда кейинги босқичда!

Жамоаларнинг тўлиқ таркиблари:

  • Канада: Крепо, Жонстон, де Фугероллес (Шаффелбург, 71), Корнелиус (Бомбито, 46), Ларейя, Бюкенен (Сигур, 83), Коне (Салиба, 57), Эуштакиу, Аҳмад (Олувасейи, 71), Ларин, Дэвид.

  • Қатар: Абунада, Ал Оуи, Педро, Ҳуҳи, Амин, Абдулсаллом (Ал Маннаи, 46), Модибо, Лайе, Эдмилсон (Фатҳи 46, Мендес 87), Афиф (Ал Ҳусайн, 59), Абдурисаг (Ал Бурайк, 34).

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги эксклюзив таҳлиллари, гуруҳлардаги шиддатли курашлар ва Мундиал кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиИнтер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиБугун, 02:34Жаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиЖаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиБугун, 02:29Швейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиШвейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиБугун, 02:07Пол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиПол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиБугун, 02:00Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Бугун, 01:59Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 01:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди