Канада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилди
АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари ўзининг қизғин палласига кирди. Мусобақанинг «В» гуруҳи 2-туридан ўрин олган учрашувда турнир мезбонларидан бири — Канада терма жамоаси ўз мухлислари кўз ўнггида Осиё вакили Қатар термасини қабул қилди. Ванкувердаги муҳташам стадионда кечган баҳс мезбонларнинг мутлақ устунлигида ўтди ва чинакам голлар шоусига айланиб кетди.
Канадалик футболчилар рақиб дарвозасига жавобсиз 6 та гол йўллаб, муддатидан олдин плей-офф босқичи йўлланмасини нақд қилишди. Жангга бой ўтган учрашувда қатарликлар нафақат йирик ҳисобда мағлуб бўлишди, балки ўйин интизоми борасида ҳам катта муаммога дуч келишди.
Қуйидаги батафсил спорт тақвими ва ўйин қайдномаси орқали гуруҳдаги вазият, голлар муаллифлари ва жамоаларнинг тўлиқ таркиблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
«В» гуруҳидаги вазият ва учрашув тафсилотлари
Гуруҳдаги етакчилар (2-турдан сўнг)
Голлар ва уларнинг дақиқалари
Қизил карточка олганлар (Қатар)
• Канада — 4 очко (Плей-офф нақд)
• Швейцария — 4 очко
• Босния ва Ҳерцеговина — 1 очко
• Қатар — 1 очко
• 16-д: Кайл Ларин (1:0)
• 29, 45+3, 90+2-д: Жонатан Дэвид (Ҳет-трик)
• 64-д: Салиба (5:0)
• 75-д: Ал Маннаи (Автогол, 6:0)
• 33-дақиқа: Аҳмад
• 53-дақиқа: Мадибо
Жонатан Дэвиддан даҳшатли ҳет-трик ва Лопетегининг омадсиз туни
Учрашув старт олиши билан Канада терма жамоаси катта босим уюштирди. Мусобақанинг 16-дақиқасидаёқ Кайл Ларин ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди. Шундан сўнг майдонга ҳақиқий «Жонатан Дэвид шоуси» бошланди. Маҳоратли ҳужумчи 29-дақиқада ва биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, бўлимнинг ўзидаёқ ҳисобни йирик кўринишга олиб келди. У учрашувнинг сўнгги сонияларида (90+2-дақиқа) яна бир бор гол уриб, ЖЧ-2026даги илк ҳет-трикларидан бирини расмийлаштирди.
Испаниялик машҳур мутахассис Хулен Лопетеги бошқарувидаги Қатар миллий терма жамоаси учун эса бу оқшом ҳақиқий даҳшатга айланди. Жамоа футболчилари рақиб тезлигига дош бера олмай, қўполлик ишлатишга мажбур бўлишди. Натижада 33-дақиқада Аҳмад, 53-дақиқада эса Мадибо майдондан четлатилди. Оқибатда Қатар термаси баҳснинг катта қисмини 9 киши бўлиб ўтказишга мажбур бўлди. Камчиликда қолган осиёликлар дарвозасидан яна иккита тўп олиб чиқишди — Салибанинг голи ва Ал Маннаининг бахтсиз автоголи якуний 6:0 ҳисобини тахтада акс эттирди.
Гуруҳдаги умумий ҳолат
Эслатиб ўтамиз, ушбу гуруҳда бундан аввалроқ Швейцария миллий жамоаси ҳам Босния ва Ҳерцеговина устидан 4:1 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритган эди. Айни пайтда «В» гуруҳида Канада ва Швейцария 4 тадан очко жамғариб, кейинги босқич масаласини деярли ижобий ҳал этишган. Босния ва Қатар эса 1 очко билан кейинги тур олдидан имкониятларини анча камайтириб юборишди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Мезбон Канада ўз майдонида қандай футбол ўйнаш кераклигини бутун дунёга кўрсатиб қўйди. Хулен Лопетеги шогирдлари эса ўйин интизомини йўқотиб қўйишгани туфайли шармандали мағлубиятни қабул қилиб олишди. Тўққиз киши бўлиб Мундиал мезбонига қарши туриш имконсиз эди. Канада ҳақли равишда кейинги босқичда!
Жамоаларнинг тўлиқ таркиблари:
Канада: Крепо, Жонстон, де Фугероллес (Шаффелбург, 71), Корнелиус (Бомбито, 46), Ларейя, Бюкенен (Сигур, 83), Коне (Салиба, 57), Эуштакиу, Аҳмад (Олувасейи, 71), Ларин, Дэвид.
Қатар: Абунада, Ал Оуи, Педро, Ҳуҳи, Амин, Абдулсаллом (Ал Маннаи, 46), Модибо, Лайе, Эдмилсон (Фатҳи 46, Мендес 87), Афиф (Ал Ҳусайн, 59), Абдурисаг (Ал Бурайк, 34).
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги эксклюзив таҳлиллари, гуруҳлардаги шиддатли курашлар ва Мундиал кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан кузатиб боринг!
…