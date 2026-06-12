Bluesky ижтимоий тармоғида гуруҳли чатлар функцияси ишга туширилди

·20·Техно
Bluesky ижтимоий тармоғида гуруҳли чатлар функцияси ишга туширилди

Bluesky ижтимоий тармоғи пайшанба куни гуруҳли чатларни қўллаб-қувватлаш функциясини тақдим этди. Бу янгилик платформани ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Х тармоғи билан рақобатбардошлигини оширишга қаратилган навбатдаги қадамдир. Elon Musk эгалик қиладиган Х яқинда алоҳида ХЧат иловасини чиқарган бўлса, Bluesky эндиликда фойдаланувчиларга янада шахсий мулоқот қилиш имкониятини тақдим этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Илованинг сўнгги v1.124 версиясида пайдо бўлган ушбу функция Bluesky стратегиясидаги муҳим ўзгаришдан далолат беради. Компания эндиликда фақат кенг оммага постлар улашиш эмас, балки кичик жамоалар ва ҳамжамиятларга эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Ҳозирда Bluesky 44,8 миллион рўйхатдан ўтган фойдаланувчига эга, бу кўрсаткич Х тармоғининг 600 миллионлик ойлик фаол аудиториясидан анча ортда қолмоқда.

Янги функция доирасида 50 кишигача бўлган гуруҳли чатлар ташкил этиш мумкин. Гарчи бу Х тармоғидаги 1000 кишилик лимитдан кам бўлса-да, компания келажакда бу миқдорни оширишни вада қилмоқда. Гуруҳ яратувчилари суҳбатни тўлиқ бошқаришлари, кимлар иштирок этишини белгилашлари ва махсус таклифнома ҳаволаларини яратишлари мумкин бўлади.

Хавфсизлик нуқтаи назаридан, фойдаланувчилар уларни кимлар гуруҳга таклиф қила олишини (ҳамма, фақат кузатувчилар ёки ҳеч ким) ўзлари танлайдилар. Ҳозирча гуруҳли чатларда медиа файллар алмашиш имконияти мавжуд эмас, чунки бу қўшимча модераторлик тизимини талаб қилади. Bluesky маҳсулот бўлими раҳбари Алекс Бензернинг сўзларига кўра, платформа келгусида янада кўпроқ ҳамжамиятга йўналтирилган функцияларни жорий этади.

BlueskyИжтимоий ТармоқХТехнологияЧат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқдаSpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқдаБугун, 20:27Oracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирдиOracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирдиБугун, 20:20Coinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкинCoinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкинКеча, 18:23Meta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаMeta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаКеча, 17:54Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиCoinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиКеча, 17:27Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиТ2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиКеча, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус