Москва яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолди

·0·Дунё
Москва яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолди

18 июнга ўтар кечаси Москва ва Москва вилояти яна учувчисиз учиш аппаратлари иштирокидаги оммавий ҳужумга учради. Бу ҳақда “Incidentia” хабар берди.

Россия томони маълум қилишича, ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари пойтахт томон йўналтирилган 30 дан ортиқ дронни уриб туширган.

Қайд этилишича, асосий зарба 16 июнь куни Москва нефтьни қайта ишлаш заводига берилган. Украина махсус хизматлари томонидан амалга оширилган операцияда FP-1, “Лютий” ва бошқа турдаги дронлар қўлланган.

Хабарларга кўра, дронлар нефтьни бирламчи қайта ишлаш қурилмасини нишонга олган. Маълумотларга кўра, шикастланган мажмуа завод қувватининг қарийб 53 фоизини таъминлаб келгани сабабли унинг фаолияти вақтинча тўхтатилган.

Москва мэри Сергей Собянин ҳужумни тасдиқлаб, дронлардан бири завод ҳудудидаги объектга шикаст етказганини маълум қилди. Унинг айтишича, ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқ.

18 июнь куниги янги ҳужум вақтида уриб туширилган дронлардан бирининг бўлаклари Москвадаги “Садовод” савдо маркази ҳудудига тушиб, бинога енгил зарар етказган. Айни вақтда Капотня туманидаги нефть заводига янги тўғридан-тўғри зарба берилгани ҳақида маълумот келтирилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Айиқ сайёҳларнинг овқатини еб қўйдиАйиқ сайёҳларнинг овқатини еб қўйдиБугун, 07:48Туркияда 12 ёшли қиз балконнинг иккинчи қаватидан қулаб тушдиТуркияда 12 ёшли қиз балконнинг иккинчи қаватидан қулаб тушдиБугун, 07:38“Дунёдаги энг хунук одам” деб танилган инсоннинг ҳайратланарли тақдири“Дунёдаги энг хунук одам” деб танилган инсоннинг ҳайратланарли тақдириБугун, 19:30Италияда ҳашаматли виллаларда мутлақо бепул яшаш таклиф этилмоқдаИталияда ҳашаматли виллаларда мутлақо бепул яшаш таклиф этилмоқдаКеча, 15:55Гўшт учун ўғирланган 400 дан ортиқ мушуклар қутқариб қолиндиГўшт учун ўғирланган 400 дан ортиқ мушуклар қутқариб қолиндиКеча, 14:34АҚШ - Эрон тинчлик битимининг сенсацион тафсилотлари маълум бўлди...АҚШ - Эрон тинчлик битимининг сенсацион тафсилотлари маълум бўлди...Кеча, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди