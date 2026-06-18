Elon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратади
Дунёга машҳур миллиардер ва технология олами етакчиси Elon Musk кино саноатида инқилобий ўзгаришлар юз беришини башорат қилмоқда. Унинг xAI компанияси томонидан ишлаб чиқилган Grok сунъий интеллект модели яқин икки йил ичида инсон аралашувисиз тўлиқ метражли бадиий фильмларни генерация қилиш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда тадбиркор ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу шов-шувли баёнот xAI жамоаси томонидан тақдим этилган "Одиссея" достонига ишланган трейлер ортидан янгради. Grok Имагине Видео 1.5 модели ёрдамида яратилган ушбу видео лавҳа Гомернинг машҳур асари асосида тайёрланган бўлиб, у сунъий интеллектнинг визуал контент яратиш борасидаги улкан салоҳиятини намойиш этди. Икки дақиқадан ортиқ давом этадиган ролик 36 та турли саҳнадан иборат бўлиб, у 1970-йиллардаги Голливуд киноси услубида ишланган.
Кино санъатида янги даврНамойиш этилган трейлерда жанговар саҳналар, қаҳрамонларнинг йирик планлари ва мураккаб кинематографик композициялар акс этган. Энг ҳайратланарлиси шундаки, ушбу видеони яратишда анъанавий суратга олиш жараёнлари, актёрлар ёки декорациялардан фойдаланилмаган. Барча кадрлар нейротармоқ томонидан нолга тенг ҳолатдан генерация қилинган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, видеода ўша даврнинг плёнкали эстетикаси ва классик монтаж услуби жуда аниқ акс эттирилган.
Elon Musk ушбу намойишга қисқа қилиб "Тўлиқ метражли фильмлар келаси йил охиригача пайдо бўлади" дея изоҳ қолдирди. Бу аввалги прогнозларга қараганда анча дадилроқ муддатдир, чунки миллиардер бундан бироз аввалроқ Grok томонидан яратилган ҳақиқий сифатли кинокартиналар 2027-йилда тақдим этилишини айтган эди. Эндиликда технологиянинг ривожланиш суръати ушбу жараённи тезлаштириши кутилмоқда.
Рақобат ва технологик пойгаҲозирда Grok модели OpenAI компаниясининг Sora ёки Google томонидан ишлаб чиқилаётган визуал генерация тизимлари билан жиддий рақобатга киришган. xAI лойиҳаси ўзининг очиқлиги ва киностудиялар билан ҳамкорлик қилишга тайёрлиги билан ажралиб туришни мақсад қилган. Агар Мускнинг режалари амалга ошса, келажакда режиссёрлар фақатгина матнли буйруқлар (промпт) ёрдамида мураккаб сюжетли фильмларни яратиш имконига эга бўладилар.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий контент яратувчилар учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Ҳозирда Grok ва шунга ўхшаш моделлар асосан инглиз тилида мукаммал ишлаётган бўлса-да, яқин йилларда уларнинг кўп тилли имкониятлари кенгайиши кутилмоқда. Бу эса келажакда кам бюджет билан ҳам юқори сифатли визуал эффектларга эга миллий контентларни яратишга йўл очиши мумкин.
ixbt.com маълумотига кўра, сунъий интеллектнинг бундай жадал ривожланиши Голливудда ҳам турли баҳсларга сабаб бўлмоқда. Актёрлар ва сценарийнавислар ўз иш ўринларини йўқотишдан хавотирда бўлсалар-да, Elon Musk бу технологияни ижодкорликни чекловчи эмас, балки уни янги босқичга олиб чиқувчи восита сифатида баҳоламоқда. 2026-йил охири кино саноати учун ҳақиқий синов даври бўлиши кутилмоқда.
…