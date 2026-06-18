Elon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратади

·0·Техно
Elon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратади

Дунёга машҳур миллиардер ва технология олами етакчиси Elon Musk кино саноатида инқилобий ўзгаришлар юз беришини башорат қилмоқда. Унинг xAI компанияси томонидан ишлаб чиқилган Grok сунъий интеллект модели яқин икки йил ичида инсон аралашувисиз тўлиқ метражли бадиий фильмларни генерация қилиш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда тадбиркор ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу шов-шувли баёнот xAI жамоаси томонидан тақдим этилган "Одиссея" достонига ишланган трейлер ортидан янгради. Grok Имагине Видео 1.5 модели ёрдамида яратилган ушбу видео лавҳа Гомернинг машҳур асари асосида тайёрланган бўлиб, у сунъий интеллектнинг визуал контент яратиш борасидаги улкан салоҳиятини намойиш этди. Икки дақиқадан ортиқ давом этадиган ролик 36 та турли саҳнадан иборат бўлиб, у 1970-йиллардаги Голливуд киноси услубида ишланган.

Кино санъатида янги давр

Намойиш этилган трейлерда жанговар саҳналар, қаҳрамонларнинг йирик планлари ва мураккаб кинематографик композициялар акс этган. Энг ҳайратланарлиси шундаки, ушбу видеони яратишда анъанавий суратга олиш жараёнлари, актёрлар ёки декорациялардан фойдаланилмаган. Барча кадрлар нейротармоқ томонидан нолга тенг ҳолатдан генерация қилинган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, видеода ўша даврнинг плёнкали эстетикаси ва классик монтаж услуби жуда аниқ акс эттирилган.

Elon Musk ушбу намойишга қисқа қилиб "Тўлиқ метражли фильмлар келаси йил охиригача пайдо бўлади" дея изоҳ қолдирди. Бу аввалги прогнозларга қараганда анча дадилроқ муддатдир, чунки миллиардер бундан бироз аввалроқ Grok томонидан яратилган ҳақиқий сифатли кинокартиналар 2027-йилда тақдим этилишини айтган эди. Эндиликда технологиянинг ривожланиш суръати ушбу жараённи тезлаштириши кутилмоқда.

Рақобат ва технологик пойга

Ҳозирда Grok модели OpenAI компаниясининг Sora ёки Google томонидан ишлаб чиқилаётган визуал генерация тизимлари билан жиддий рақобатга киришган. xAI лойиҳаси ўзининг очиқлиги ва киностудиялар билан ҳамкорлик қилишга тайёрлиги билан ажралиб туришни мақсад қилган. Агар Мускнинг режалари амалга ошса, келажакда режиссёрлар фақатгина матнли буйруқлар (промпт) ёрдамида мураккаб сюжетли фильмларни яратиш имконига эга бўладилар.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий контент яратувчилар учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Ҳозирда Grok ва шунга ўхшаш моделлар асосан инглиз тилида мукаммал ишлаётган бўлса-да, яқин йилларда уларнинг кўп тилли имкониятлари кенгайиши кутилмоқда. Бу эса келажакда кам бюджет билан ҳам юқори сифатли визуал эффектларга эга миллий контентларни яратишга йўл очиши мумкин.

ixbt.com маълумотига кўра, сунъий интеллектнинг бундай жадал ривожланиши Голливудда ҳам турли баҳсларга сабаб бўлмоқда. Актёрлар ва сценарийнавислар ўз иш ўринларини йўқотишдан хавотирда бўлсалар-да, Elon Musk бу технологияни ижодкорликни чекловчи эмас, балки уни янги босқичга олиб чиқувчи восита сифатида баҳоламоқда. 2026-йил охири кино саноати учун ҳақиқий синов даври бўлиши кутилмоқда.

Elon MuskGrokСунъий IntelлектxAIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиNASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиБугун, 06:29SpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилдиSpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилдиБугун, 06:24Tesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қоладиTesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қоладиБугун, 05:52Роллме Ҳеро Д5: ГПС ва офлайн навигацияга эга ҳамёнбоп ақлли соат тақдим этилдиРоллме Ҳеро Д5: ГПС ва офлайн навигацияга эга ҳамёнбоп ақлли соат тақдим этилдиБугун, 05:21Samsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиSamsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиБугун, 04:56Коинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқландиКоинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқландиБугун, 04:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди