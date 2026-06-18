Айиқ сайёҳларнинг овқатини еб қўйди

·21·Дунё
Айиқ сайёҳларнинг овқатини еб қўйди

Туркияда табиат қўйнида дам олаётган сайёҳлар кутилмаган ҳолатга дуч келди — уларнинг дастурхонига айиқ “меҳмон” бўлди. Бу ҳақда Hurriyet нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳодиса Тунжели вилоятидаги Мунзур водийси миллий боғида содир бўлган. Сайёҳлар очиқ ҳавода пикник уюштириб, дастурхон ёзишган. Аммо овқат ҳидини сезган қўнғир айиқ тўсатдан уларнинг ёнига келиб қолган.

Вазиятдан чўчиган дам олувчилар егуликларни ўша жойнинг ўзида қолдириб, хавфсизлик учун тезда узоқлашишга мажбур бўлишган. Шундан сўнг айиқ бемалол дастурхонга яқинлашиб, овқатларни ея бошлаган.

Қизиқ томони, воқеа иштирокчилари узоқдан туриб айиқнинг ҳаракатларини видеога олишга муваффақ бўлишган. Ушбу лавҳалар ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Мутахассислар эса бундай ҳолатлар табиат қўйнида дам олаётганда эҳтиёт чораларини кўриш зарурлигини яна бир бор эслатишини таъкидлашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолдиМосква яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолдиБугун, 07:51Туркияда 12 ёшли қиз балконнинг иккинчи қаватидан қулаб тушдиТуркияда 12 ёшли қиз балконнинг иккинчи қаватидан қулаб тушдиБугун, 07:38“Дунёдаги энг хунук одам” деб танилган инсоннинг ҳайратланарли тақдири“Дунёдаги энг хунук одам” деб танилган инсоннинг ҳайратланарли тақдириБугун, 19:30Италияда ҳашаматли виллаларда мутлақо бепул яшаш таклиф этилмоқдаИталияда ҳашаматли виллаларда мутлақо бепул яшаш таклиф этилмоқдаКеча, 15:55Гўшт учун ўғирланган 400 дан ортиқ мушуклар қутқариб қолиндиГўшт учун ўғирланган 400 дан ортиқ мушуклар қутқариб қолиндиКеча, 14:34АҚШ - Эрон тинчлик битимининг сенсацион тафсилотлари маълум бўлди...АҚШ - Эрон тинчлик битимининг сенсацион тафсилотлари маълум бўлди...Кеча, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди