SpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ракетаси — Starship лойиҳасини ривожлантириш йўлида навбатдаги муҳим босқични якунлади. Техас штатидаги Starbase космодромида жойлашган Пад 2 старт майдончасида иссиқликни қайтариш ва аланга босими пасайтиришга мўлжалланган сув тизими муваффақиятли синовдан ўтказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
NASAСпасефlight трансляцияси хабарларига кўра, синов давомида старт майдончаси асосидан юқори босим остида улкан сув оқимлари отилиб чиққан. Ушбу тизим ракета двигателлари ишга тушган пайтда ҳосил бўладиган экстремал ҳароратни пасайтириш ва зарба тўлқинларини юmsҳатиш учун хизмат қилади. Сув оқимлари Raptor двигателлари алангаси билан тўқнашганда қуюқ буғ булутларини ҳосил қилиб, инфра-тузилмани эриб кетишдан ҳимоя қилади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу Starship лойиҳасининг 12-парвозидан кейин амалга оширилган тўртинчи шундай текширувдир. Тизимнинг барқарор ишлаши келгуси миссиялар хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Чунки дунёдаги энг йирик ракета ҳисобланган Starship ўзининг ўнлаб двигателлари билан старт майдончасига мисли кўрилмаган босим ўтказади.
Келгуси режалар ва орбитал парвоз истиқболлариSpaceX президенти ва операцион директори Гвйнне Шотвелл хонимнинг маълумотларига кўра, навбатдаги 12-парвоз сценарийси кўп жиҳатдан Фlight 12 тажрибасини такрорлайди. Бироқ, компания муҳандислари ҳар бир уринишда техник кўрсаткичларни яхшилаб бормоқда. Энг қизиқарли янгилик шундаки, 14-парвоз Starship тарихидаги биринчи тўлиқ орбитал парвоз бўлиши кутилмоқда.
Айни пайтда SpaceX нафақат Техасда, балки Флоридадаги Канаверал бурнида ҳам фаол иш олиб бормоқда. У ерда улкан ракеталарни ҳавода “тутиб олиш” хусусиятига эга бўлган Мечазилла минорасини ўрнатиш жараёни бошланган. Бу технология ракетанинг биринчи босқичини қайта ишлатиш самарадорлигини янги даражага олиб чиқади.
Ушбу синовлар SpaceX компаниясининг Марсга парвоз қилиш ва Ойни ўзлаштириш борасидаги глобал стратегиясининг бир қисмидир. Starship лойиҳасининг муваффақияти нафақат хусусий космонавтика, балки бутун инсониятнинг коинотга чиқиш харажатларини сезиларли даражада камайтириши мумкин. Ҳозирда муҳандислар барча тизимларни якуний созлаш ишларини олиб бормоқда.
…