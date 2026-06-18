SpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилди

·0·Техно
SpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ракетаси — Starship лойиҳасини ривожлантириш йўлида навбатдаги муҳим босқични якунлади. Техас штатидаги Starbase космодромида жойлашган Пад 2 старт майдончасида иссиқликни қайтариш ва аланга босими пасайтиришга мўлжалланган сув тизими муваффақиятли синовдан ўтказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NASAСпасефlight трансляцияси хабарларига кўра, синов давомида старт майдончаси асосидан юқори босим остида улкан сув оқимлари отилиб чиққан. Ушбу тизим ракета двигателлари ишга тушган пайтда ҳосил бўладиган экстремал ҳароратни пасайтириш ва зарба тўлқинларини юmsҳатиш учун хизмат қилади. Сув оқимлари Raptor двигателлари алангаси билан тўқнашганда қуюқ буғ булутларини ҳосил қилиб, инфра-тузилмани эриб кетишдан ҳимоя қилади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу Starship лойиҳасининг 12-парвозидан кейин амалга оширилган тўртинчи шундай текширувдир. Тизимнинг барқарор ишлаши келгуси миссиялар хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Чунки дунёдаги энг йирик ракета ҳисобланган Starship ўзининг ўнлаб двигателлари билан старт майдончасига мисли кўрилмаган босим ўтказади.

Келгуси режалар ва орбитал парвоз истиқболлари

SpaceX президенти ва операцион директори Гвйнне Шотвелл хонимнинг маълумотларига кўра, навбатдаги 12-парвоз сценарийси кўп жиҳатдан Фlight 12 тажрибасини такрорлайди. Бироқ, компания муҳандислари ҳар бир уринишда техник кўрсаткичларни яхшилаб бормоқда. Энг қизиқарли янгилик шундаки, 14-парвоз Starship тарихидаги биринчи тўлиқ орбитал парвоз бўлиши кутилмоқда.

Айни пайтда SpaceX нафақат Техасда, балки Флоридадаги Канаверал бурнида ҳам фаол иш олиб бормоқда. У ерда улкан ракеталарни ҳавода “тутиб олиш” хусусиятига эга бўлган Мечазилла минорасини ўрнатиш жараёни бошланган. Бу технология ракетанинг биринчи босқичини қайта ишлатиш самарадорлигини янги даражага олиб чиқади.

Ушбу синовлар SpaceX компаниясининг Марсга парвоз қилиш ва Ойни ўзлаштириш борасидаги глобал стратегиясининг бир қисмидир. Starship лойиҳасининг муваффақияти нафақат хусусий космонавтика, балки бутун инсониятнинг коинотга чиқиш харажатларини сезиларли даражада камайтириши мумкин. Ҳозирда муҳандислар барча тизимларни якуний созлаш ишларини олиб бормоқда.

SpaceXStarshipИлон МаскТехнологияКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиNASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиБугун, 06:29Elon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиElon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиБугун, 06:28Tesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қоладиTesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қоладиБугун, 05:52Роллме Ҳеро Д5: ГПС ва офлайн навигацияга эга ҳамёнбоп ақлли соат тақдим этилдиРоллме Ҳеро Д5: ГПС ва офлайн навигацияга эга ҳамёнбоп ақлли соат тақдим этилдиБугун, 05:21Samsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиSamsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиБугун, 04:56Коинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқландиКоинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқландиБугун, 04:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди