NASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танлади

·0·Техно
NASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танлади

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) Қизил сайёрани ўрганиш бўйича янги миссия учун кутилмаган ҳамкорни танлади. Google корпорациясининг собиқ раҳбари Эрик Шмидтга тегишли бўлган Relativity Space компанияси NASA билан шартнома имзолади. Ушбу келишувга кўра, хусусий компания Марс атмосферасини ўрганувчи илмий асбоблар мажмуасини коинотга олиб чиқиши ва сайёра орбитасига етказиши лозим. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Аеолус деб номланган ушбу миссия доирасида Марс орбитасига тўртта махсус қурилма юборилади. Улар сайёрадаги чанг бўронлари, шамол тезлиги ва ҳарорат ўзгаришларини ҳар куни глобал миқёсда кузатиб боради. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу маълумотлар келажакда Марс юзасига қўнадиган аппаратлар ва ҳатто фазогирлар учун хавфсиз шароит яратишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

SpaceX билан рақобат ва янги модел

Мазкур лойиҳа NASAнинг хусусий сектор билан ҳамкорлик қилиш стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ агентлик SpaceX билан Халқаро коинот станциясига юк ташиш бўйича, Firefly Аэроспасе билан эса Ойга қўниш қурилмасини ясаш бўйича шунга ўхшаш шартномалар тузган эди. Бундай моделда давлат агентлиги илмий қисмга масъул бўлади, хусусий компания эса паст харажатли инфратузилмани таъминлайди.

Relativity Space учун бу жуда катта имконият ва айни пайтда жиддий синовдир. Компания 2028-йилгача нафақат Аеолус асбобларини ташувчи коинот кемасини лойиҳалаши, балки уни фазога олиб чиқувчи янги ракетани ҳам қуриб битказиши керак. NASA раҳбари Жаред Исаакман ушбу ҳамкорлик тадқиқотлар тезлигини оширишини ва харажатларни камайтиришини таъкидлаган бўлса-да, лойиҳа молиявий қиймати ҳозирча очиқланмаган.

3D босма технологияси ва таваккалчилик

Relativity Space 2015-йилда SpaceX ва Blue Origin собиқ муҳандислари томонидан ташкил этилган. Компаниянинг асосий устунлиги ракеталарни 3D босиб чиқариш технологияси орқали арзонроқ ва тезроқ ишлаб чиқаришга уринишидир. Бироқ компаниянинг биринчи Терран-1 ракетаси 2023-йилги синов парвози пайтида муваффақиятсизликка учраган эди. Шундан сўнг Эрик Шмидт компаниянинг назорат пакетини сотиб олиб, унга раҳбарлик қила бошлади.

Экспертларнинг фикрича, NASA ушбу ҳамкорлик орқали маълум даражада таваккал қилмоқда. Релативитй ҳали ўзининг Terran R ракетасини муваффақиятли учириб, орбитага чиқа олишини исботлагани йўқ. Коинот саноати тарихида NASA билан ишлаган айрим стартаплар банкротликка учрагани ёки уларнинг аппаратлари Ой юзасига нотўғри қўнгани каби ҳолатлар кузатилган.

Шунга қарамай, Эрик Шмидтнинг молиявий қуввати ва технологик амбициялари компанияни SpaceX учун муносиб рақибга айлантириши мумкин. Агар 2028-йилги миссия муваффақиятли амалга ошса, Relativity Space нафақат илмий маълумотлар тўплашда, балки коинотда тижорий маълумотлар марказларини ташкил этишда ҳам етакчига айланиши кутилмоқда.

NASAМарсRelativity SpaceЭрик ШмидтSpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиElon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиБугун, 06:28SpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилдиSpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилдиБугун, 06:24Tesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қоладиTesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қоладиБугун, 05:52Роллме Ҳеро Д5: ГПС ва офлайн навигацияга эга ҳамёнбоп ақлли соат тақдим этилдиРоллме Ҳеро Д5: ГПС ва офлайн навигацияга эга ҳамёнбоп ақлли соат тақдим этилдиБугун, 05:21Samsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиSamsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиБугун, 04:56Коинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқландиКоинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқландиБугун, 04:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди